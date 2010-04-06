Max Gold Scalping EA mr

MAX GOLD SCALPING EA – ist ein vollautomatisches Handelssystem für das Paar XAUUSD (Gold) – sehr sicher und mit stetigem Wachstum.





Er ist einer der stabilsten EAs für Gold auf dem Markt und wurde speziell für den M5-Zeitrahmen entwickelt.

Verwenden Sie die Set_file für Tests und Handel: download XAUUSD set_file





EA-Funktionen:

– Das System ist sicher und verwendet KEINE gefährlichen Methoden wie Grids oder Martingale. Jede Order verfügt über einen eigenen Fixed_SL zum Schutz des Kontos.

– Dieser EA ist sehr benutzerfreundlich und eignet sich sowohl für Trading-Profis als auch für Neueinsteiger.

– Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen ihn lediglich auf MT4 installieren, die entsprechende Set-Datei anwenden und den PC laufen lassen (oder einfach VPS verwenden).

– Der EA verfügt über einen präzisen Betriebszeitfilter mit einer Genauigkeit von einer Minute.

- Der EA verwendet nicht mehr als eine Order im Handel.

- Keine Orders von Freitag bis Montag, um Lücken zu vermeiden.

- Scalping-Techniken.

- Implementierte Methode zur Verwaltung der Positionsgröße mit Zinseszinseffekt.

- Der Mindestkontostand für den Betrieb des Roboters beträgt nur 50 $.

- Zeitrahmen: nur M5.

- Handelspaar: nur XAUUSD (Gold).

- Betriebszeit: Der EA sucht nach Einstiegssignalen am Ende der US-Sitzung und zu Beginn der asiatischen Sitzung.

- Hebel des Kontos: Jeder Hebel im Bereich von 1:30 bis 1:2000.

- Risikomanagement: 1–6 % Risiko pro Trade (4 % im Standard-Set_file, kann in den Einstellungen geändert werden) ODER Verwendung eines festen Lots.

- Der EA verfügt über eine Infoanzeige: Sie zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des XAUUSD-Paares an, an das er angehängt ist.

- Die Anzeige zeigt auch Kontostand, Eigenkapital und Margen an.

- Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder Ecke des Charts platziert werden.





Installation:

Das System benötigt ein MT4-Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN).

– Öffnen Sie den XAUUSD-Chart.

– Wählen Sie den M5-Zeitrahmen im Chart.

– Hängen Sie den EA an den Chart an.

– Wenden Sie die entsprechende Set_file-Datei auf den EA an. Stellen Sie sicher, dass der Parameter Trading_Flag = true ist.

– Der Roboter erledigt alles automatisch – Sie müssen MT4 lediglich auf Ihrem PC (oder VPS) laufen lassen.





WICHTIG!!! Für eine optimale Performance des Handelssystems beachten Sie die folgenden Empfehlungen:

– ARBEITSZEITEN: Es wird dringend empfohlen, MT4 mit Market_watch = GMT+2 (Standardzeitraum) und GMT+3 (Sommerzeitraum) zu verwenden. Wenn der Server Ihres Brokers eine andere GMT-Zeitzone hat, müssen die EA-Zeiteinstellungen angepasst werden. Senden Sie mir dazu einfach eine Nachricht (um die Zeitzone Ihres Brokers zu überprüfen). Ich helfe Ihnen dabei und stelle Ihnen bei Bedarf die entsprechende Set_file zur Verfügung.

- SPREAD und BROKER: Für eine optimale Performance ist es sehr wichtig, ein Konto mit engen Spreads (Raw Spread oder ECN) auszuwählen.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.