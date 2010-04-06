Max Gold Scalping EA mr
MAX GOLD SCALPING EA - é um sistema de negociação totalmente automático para o par XAUUSD (ouro) - muito seguro e com crescimento constante.
Este é um dos EAs para ouro mais estáveis do mercado atualmente, especialmente desenvolvido para o período M5.
Utilize o arquivo Set_file para testes e negociação: download XAUUSD set_file
Recursos do EA:
- O sistema é seguro e NÃO utiliza métodos perigosos como grades ou martingale. Cada ordem possui seu próprio Fixed_SL para proteção da conta.
- Este EA é muito fácil de usar e pode ser usado por profissionais e iniciantes em negociação.
- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é instalá-lo no MT4, aplicar o Set_file correspondente e deixar o PC rodando (ou apenas usar o VPS).
- O EA possui um filtro preciso de tempo de operação com precisão de 1 minuto.
- O EA não utiliza mais de uma ordem na negociação.
- Não é possível manter ordens de sexta a segunda para evitar gaps.
- Técnicas de scalping.
- Implementado método de gerenciamento do tamanho da posição com juros compostos.
- O saldo mínimo necessário para executar o robô é de apenas US$ 50.
- Período: apenas M5.
- Par de negociação: apenas XAUUSD (ouro).
- Horário de operação: o EA busca sinais de entrada no final da sessão dos EUA e no início da sessão da Ásia.
- Alavancagem da conta: qualquer alavancagem na faixa de 1:30 a 1:2000.
- Gerenciamento de Risco: 1-6% de risco por operação (4% no Set_file padrão, pode ser alterado nas configurações) OU use lote fixo.
- O EA possui um visor de informações que mostra o spread e os swaps atuais do par XAUUSD onde está vinculado.
- O visor também mostra o saldo da conta, o patrimônio líquido e as margens.
- É possível localizar a Exibição de Swap de Informações sobre Spreads em qualquer canto do gráfico.
Como instalar:
O sistema requer uma conta MT4 com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN).
- Abra o gráfico XAUUSD.
- Selecione o período M5 no gráfico.
- Anexe o EA ao gráfico.
- Aplique o "Set_file" correspondente ao EA. Certifique-se de que o parâmetro Trading_Flag = true.
- O robô faz tudo automaticamente - tudo o que você precisa é deixar o MT4 rodando no PC (ou VPS).
IMPORTANTE!!! Para o melhor desempenho do sistema de negociação, siga as recomendações abaixo:
- HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: É altamente recomendável usar o MT4 onde Market_watch = GMT+2 (no horário padrão) e GMT+3 (no horário de verão). Se o servidor da sua corretora tiver um fuso horário GMT diferente, será necessário alterar as configurações de horário do EA. Basta me enviar uma mensagem sobre isso (para verificar o fuso horário da sua corretora). Eu o ajudarei com isso e fornecerei o Set_file correspondente, se necessário.
- SPREAD e CORRETORA: É muito importante selecionar contas com spreads reduzidos (Raw spread ou ECN) para obter o melhor desempenho.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.