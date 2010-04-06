Max Gold Scalping EA mr

MAX GOLD SCALPING EA - è un sistema di trading completamente automatico per la coppia XAUUSD (oro), molto sicuro e con una crescita costante.





Questo è uno degli EA per l'oro più stabili attualmente sul mercato, progettato specificamente per l'intervallo temporale M5.





Caratteristiche dell'EA:

- Il sistema è sicuro e NON utilizza metodi pericolosi come griglie o martingala. Ogni ordine ha il proprio Fixed_SL per la protezione dell'account.

- Questo EA è molto intuitivo e può essere utilizzato sia dai professionisti del trading che dai principianti.

- Il robot esegue tutto automaticamente: tutto ciò che serve è installarlo su MT4, applicare il Set_file corrispondente e lasciare il PC in esecuzione (o semplicemente utilizzare un VPS).

- L'EA ha un filtro preciso per il tempo di funzionamento con una precisione di 1 minuto. - L'EA non utilizza più di 1 ordine di trading.

- Nessun ordine di mantenimento da venerdì a lunedì per evitare gap.

- Tecniche di scalping.

- Implementato un metodo di gestione delle dimensioni delle posizioni con interessi composti.

- Il saldo minimo richiesto per l'esecuzione del robot è di soli $50.

- Intervallo di tempo: solo M5.

- Coppia di trading: solo XAUUSD (oro).

- Orario di funzionamento: l'EA cerca segnali di ingresso alla fine della sessione statunitense e all'inizio della sessione asiatica.

- Leva finanziaria del conto: qualsiasi leva finanziaria compresa tra 1:30 e 1:2000.

- Gestione del rischio: rischio 1-6% per operazione (4% nel Set_file predefinito, modificabile nelle impostazioni) OPPURE utilizzo di lotto fisso.

- L'EA dispone di un display informativo che mostra lo spread e gli swap correnti della coppia XAUUSD a cui è associato.

- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile posizionare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico.





Come installare:

Il sistema richiede un account MT4 con spread ridotti (Raw spread o ECN).

- Aprire il grafico XAUUSD.

- Selezionare l'intervallo di tempo M5 sul grafico.

- Allegare l'EA al grafico.

- Applicare il "Set_file" corrispondente all'EA. Assicurarsi che il parametro Trading_Flag sia impostato su true.

- Il robot esegue tutto automaticamente: è sufficiente lasciare MT4 in esecuzione sul PC (o VPS).





IMPORTANTE!!! Per prestazioni ottimali del sistema di trading, seguire le raccomandazioni seguenti:

- ORARI DI APERTURA: Si consiglia vivamente di utilizzare MT4 con Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie dell'EA. Inviami semplicemente un messaggio a riguardo (per verificare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò e, se necessario, ti fornirò il relativo Set_file.

- SPREAD e BROKER: è molto importante selezionare un conto con spread ridotti (Raw spread o ECN) per ottenere le migliori prestazioni.





Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.