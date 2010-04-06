Max Gold Scalping EA mr

MAX GOLD SCALPING EA es un sistema de trading totalmente automático para el par XAUUSD (oro), muy seguro y con un crecimiento constante.





Este es uno de los EA más estables para oro del mercado actual, especialmente diseñado para el marco temporal M5.





Características del EA:

- El sistema es seguro y no utiliza métodos peligrosos como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio Fixed_SL para proteger la cuenta.

- Este EA es muy fácil de usar y puede ser utilizado tanto por profesionales del trading como por principiantes.

- El robot realiza todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4, aplicar el Set_file correspondiente y dejarlo funcionando en el PC (o simplemente usar un VPS).

- El EA cuenta con un filtro de tiempo de funcionamiento preciso con una precisión de 1 minuto. El asesor experto no utiliza más de una orden para operar.

- No se mantienen órdenes de viernes a lunes para evitar gaps.

- Técnicas de scalping.

- Se implementó un método de gestión del tamaño de las posiciones con interés compuesto.

- El saldo mínimo requerido para ejecutar el robot es de tan solo $50.

- Periodo temporal: solo M5.

- Par de trading: solo XAUUSD (oro).

- Tiempo de funcionamiento: El asesor experto busca señales de entrada al final de la sesión estadounidense y al comienzo de la sesión asiática.

- Apalancamiento de la cuenta: cualquier apalancamiento en un rango de 1:30 a 1:2000.

- Gestión del riesgo: 1-6% de riesgo por operación (4% en Set_file predeterminado, se puede cambiar en la configuración) o usar lote fijo.

- El asesor experto cuenta con una pantalla de información que muestra el spread y los swaps actuales del par XAUUSD al que está vinculado.

- La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta. - Es posible ubicar la visualización del swap de spread de información en cualquier esquina del gráfico.





Cómo instalar:

El sistema requiere una cuenta MT4 con spreads estrechos (spread bruto o ECN).

- Abra el gráfico XAUUSD.

- Seleccione el marco temporal M5 en el gráfico.

- Adjunte el asesor experto (EA) al gráfico.

- Aplique el "Set_file" correspondiente al EA. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag sea verdadero.

- El robot realiza todo automáticamente; solo necesita dejar MT4 ejecutándose en su PC (o VPS).





¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:

- HORARIO LABORABLE: Se recomienda utilizar MT4 donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario cambiar la configuración horaria del EA. Simplemente envíeme un mensaje para comprobar la zona horaria de su bróker. Le ayudaré y le proporcionaré el archivo Set_file correspondiente si es necesario.

- SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para obtener el mejor rendimiento.





Este es un producto original que solo se ofrece en este sitio web de MQL5.