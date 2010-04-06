Max Gold Scalping EA mr

Советник MAX GOLD SCALPING — полностью автоматическая торговая система для пары XAUUSD (золото) — очень безопасная и демонстрирует стабильный рост.





Это один из самых стабильных советников для золота на рынке в настоящее время, специально разработанный для таймфрейма M5.





Особенности советника:

- Система безопасна и НЕ использует опасные методы, такие как сетки или мартингейл. Каждый ордер имеет свой фиксированный стоп-лосс для защиты счета.

- Этот советник очень удобен в использовании и подходит как профессиональным трейдерам, так и новичкам.

- Робот делает всё автоматически — вам нужно всего лишь установить его на MT4, применить соответствующий Set_file и оставить компьютер включенным (или просто использовать VPS).

- Советник имеет точный фильтр времени работы с точностью до 1 минуты.

- Советник не использует более одного ордера в торговле.

- Ордера не удерживаются с пятницы по понедельник для предотвращения гэпов.

- Методы скальпинга.

- Реализован метод управления размером позиции по сложному проценту.

- Минимальный баланс счета для запуска робота составляет всего 50 долларов США.

- Таймфрейм: только M5.

- Торговая пара: только XAUUSD (золото).

- Время работы: советник ищет сигналы на вход в конце американской и начале азиатской торговой сессии.

- Кредитное плечо счета: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.

- Управление рисками: риск 1-6% на сделку (4% в Set_file по умолчанию, можно изменить в настройках) или использовать фиксированный лот.

- Советник имеет информационный дисплей, отображающий текущий спред и свопы для пары XAUUSD, к которой он подключен.

- Дисплей также отображает баланс счета, средства и маржу. - Отображение информации о спреде и свопе можно разместить в любом углу графика.





Как установить:

Для работы системы требуется счёт MT4 с узкими спредами (Raw Spread или ECN).

- Откройте график XAUUSD.

- Выберите таймфрейм M5 на графике.

- Прикрепите советник к графику.

- Примените соответствующий "Set_file" к советнику. Убедитесь, что параметр Trading_Flag = true.

- Робот всё делает автоматически - вам нужно просто запустить MT4 на ПК (или VPS).





ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте рекомендациям ниже:

- РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартном часовом поясе) и GMT+3 (в летнем часовом поясе). Если у сервера вашего брокера другой часовой пояс GMT, потребуется изменить настройки времени советника. Просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера). Я помогу вам с этим и предоставлю соответствующий Set_file при необходимости.





СПРЕД И БРОКЕР: Для достижения наилучших результатов очень важно выбрать счёт с узкими спредами (Raw Spread или ECN).





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.