Max Gold Scalping EA mr

MAX GOLD SCALPING EA - 是一款全自动 XAUUSD（黄金）交易系统，安全可靠，增长稳健。





这是目前市场上最稳定的黄金 EA 之一，专为 M5 时间框架设计。





EA 特点：

- 系统安全可靠，不使用任何危险方法，例如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 Fixed_SL 来保护账户安全。

- 这款 EA 非常易于使用，适合交易专业人士和新手使用。

- 机器人自动完成所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 系统，应用相应的 Set_file 并保持电脑运行（或使用 VPS）。

- EA 具有精确的运行时间过滤器，精度可达 1 分钟。

- EA 交易中不使用超过 1 个订单。

- 周五至周一不保留订单，以避免跳空。

- 剥头皮交易技巧。

- 实施复利仓位规模管理方法。

- 运行机器人所需的最低账户余额仅为 50 美元。

- 时间范围：仅需 5 分钟。

- 交易对：仅 XAUUSD（黄金）。

- 运行时间：EA 在美国交易时段结束时和亚洲交易时段开始时寻找入场信号。

- 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内的任意杠杆。

- 风险管理：每笔交易风险为 1-6%（Set_file 默认为 4%，可在设置中更改）或使用固定手数。

- EA 具有信息显示功能 - 显示 XAUUSD 交易对的当前点差和掉期利率。

- 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。

- 可以将信息点差掉期显示放置在图表的任意位置.





安装方法：

系统需要点差较小的 MT4 账户（原始点差或 ECN）。

- 打开 XAUUSD 图表。

- 在图表上选择 M5 时间周期。

- 将 EA 附加到图表。

- 将相应的“Set_file”应用到 EA。确保参数 Trading_Flag = true。

- 机器人会自动执行所有操作 - 您只需让 MT4 在 PC（或 VPS）上运行即可。





重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：

- 工作时间：强烈建议使用 Market_watch = GMT+2（标准时间）和 GMT+3（夏令时）的 MT4。如果您经纪商的服务器与格林威治标准时间 (GMT) 时区不同，则需要调整 EA 时间设置。只需向我发送消息（以检查您的经纪商时区）即可。我会协助您，并在必要时提供相关的 Set_file。

- 点差和经纪商：为了获得最佳性能，选择点差较小的账户（原始点差或 ECN）非常重要。





这是仅在本 MQL5 网站上提供的原创产品。