Max Gold Scalping EA mr

MAX GOLD SCALPING EA est un système de trading entièrement automatique pour la paire XAUUSD (or), très sûr et en constante croissance.





C'est l'un des EA les plus stables du marché pour l'or, spécialement conçu pour l'horizon M5.

Utilisez le fichier de configuration pour les tests et le trading : download XAUUSD set_file





Caractéristiques de l'EA :

- Le système est sécurisé et n'utilise aucune méthode dangereuse comme les grilles ou les martingales. Chaque ordre dispose de son propre Fixed_SL pour la protection du compte.

- Cet EA est très convivial et convient aussi bien aux traders professionnels qu'aux débutants.

- Le robot gère tout automatiquement : il vous suffit de l'installer sur MT4, d'appliquer le Set_file correspondant et de laisser votre ordinateur fonctionner (ou d'utiliser un VPS).

- L'EA dispose d'un filtre de temps de fonctionnement précis à la minute près.

L'EA n'utilise pas plus d'un ordre de trading.

- Ne conservez pas les ordres du vendredi au lundi afin d'éviter les écarts.

- Techniques de scalping.

- Mise en œuvre d'une méthode de gestion de la taille des positions à intérêts composés.

- Le solde minimum requis pour exécuter le robot est de 50 $ seulement.

- Période : M5 uniquement.

- Paire de trading : XAUUSD (or uniquement).

- Période de fonctionnement : L'EA recherche des signaux d'entrée à la fin de la session américaine et au début de la session asiatique.

- Effet de levier du compte : tout effet de levier compris entre 1:30 et 1:2000.

- Gestion des risques : 1 à 6 % de risque par transaction (4 % dans le fichier Set_file par défaut, modifiable dans les paramètres) OU lot fixe.

- L'EA dispose d'un affichage d'informations : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire XAUUSD à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde, les capitaux propres et les marges du compte.

- L'affichage Info Spread Swap peut être situé dans n'importe quel coin du graphique.





Installation :

Le système nécessite un compte MT4 avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).

- Ouvrez le graphique XAUUSD.

- Sélectionnez l'unité de temps M5 sur le graphique.

- Associez l'EA au graphique.

- Appliquez le fichier « Set_file » correspondant à l'EA. Assurez-vous que le paramètre Trading_Flag est à « true ».

- Le robot gère tout automatiquement ; il vous suffit de laisser MT4 s'exécuter sur votre PC (ou VPS).





IMPORTANT ! Pour des performances optimales du système de trading, suivez les recommandations ci-dessous :

- HORAIRES D'OUVERTURE : Il est fortement recommandé d'utiliser MT4 avec Market_watch = GMT+2 (heure normale) et GMT+3 (heure d'été). Si le serveur de votre courtier possède un fuseau horaire GMT différent, il sera nécessaire de modifier les paramètres horaires de l'EA. Envoyez-moi simplement un message à ce sujet (pour vérifier le fuseau horaire de votre courtier). Je vous aiderai et vous fournirai le fichier Set_file correspondant si nécessaire.

- SPREAD et COURTIER : Pour des performances optimales, il est essentiel de sélectionner un compte avec des spreads serrés (spread brut ou ECN).





Ce produit original est proposé exclusivement sur ce site web MQL5.