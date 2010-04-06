Max Gold Scalping EA mr

MAX GOLD SCALPING EA는 XAUUSD(금) 통화쌍을 위한 완전 자동 거래 시스템으로, 매우 안전하고 꾸준한 성장세를 보입니다.





현재 시장에서 가장 안정적인 금 거래 EA 중 하나이며, 특히 M5 시간대에 맞춰 설계되었습니다.





EA 특징:

- 시스템은 안전하며 그리드 또는 마팅게일과 같은 위험한 방법을 사용하지 않습니다. 각 주문에는 계정 보호를 위한 고정 손절매(Fixed_SL)가 있습니다.

- 이 EA는 매우 사용자 친화적이며 거래 전문가와 초보자 모두 사용할 수 있습니다.

- 로봇이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 해당 Set_file을 적용한 후 PC를 켜두거나 VPS를 사용하기만 하면 됩니다.

- EA는 1분 단위의 정확도를 제공하는 정밀한 작동 시간 필터를 제공합니다.

- EA는 거래에서 1개 이상의 주문을 사용하지 않습니다.

- 갭을 방지하기 위해 금요일부터 월요일까지 주문을 보관하지 않습니다.

- 스캘핑 기법을 사용합니다.

- 복리 이자 포지션 크기 관리 방식을 구현했습니다.

- 로봇을 실행하는 데 필요한 최소 계좌 잔액은 $50입니다.

- 시간대: M5만 가능합니다.

- 거래 쌍: XAUUSD(금)만 가능합니다.

- 운영 시간: EA는 미국 세션 종료 및 아시아 세션 시작 시점에 진입 신호를 기다리고 있습니다.

- 계좌 레버리지: 1:30~1:2000 범위의 모든 레버리지.

- 위험 관리: 거래당 1~6% 위험(기본 설정 파일에서는 4%이며, 설정에서 변경 가능) 또는 고정 랏을 사용합니다.

- EA는 정보 표시 기능을 제공합니다. XAUUSD 쌍의 현재 스프레드와 스왑 정보를 표시합니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 마진도 표시됩니다.

- Info Spread Swap Display는 차트의 어느 모서리에나 배치할 수 있습니다.





설치 방법:

시스템에 좁은 스프레드(Raw Spread 또는 ECN)를 가진 MT4 계정이 필요합니다.

- XAUUSD 차트를 엽니다.

- 차트에서 M5 시간대를 선택합니다.

- 차트에 EA를 첨부합니다.

- EA에 해당하는 "Set_file"을 적용합니다. Trading_Flag 매개변수가 true인지 확인합니다.

- 로봇이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4를 PC(또는 VPS)에서 실행 상태로 두기만 하면 됩니다.





중요! 최상의 거래 시스템 성능을 위해 아래 권장 사항을 따르세요.

- 운영 시간: Market_watch = GMT+2(표준 시간대) 및 GMT+3(일광 절약 시간제 시간대)인 MT4를 사용하는 것이 좋습니다. 브로커 서버의 GMT 시간대가 다를 경우, EA 시간 설정을 변경해야 합니다. 브로커 시간대를 확인하려면 해당 내용을 저에게 메시지를 보내주세요. 제가 도와드리고, 필요한 경우 관련 Set_file을 제공해 드리겠습니다.

- 스프레드 및 브로커: 최상의 성과를 위해서는 스프레드가 낮은 계좌(원시 스프레드 또는 ECN)를 선택하는 것이 매우 중요합니다.





본 상품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.