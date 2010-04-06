WPR with 2 Moving Averages mt

Crypto_Forex Indikator „WPR mit 2 gleitenden Durchschnitten“ für MT4, ohne Nachzeichnen.





- Der WPR ist einer der besten Oszillatoren für Scalping.

- Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ zeigt die schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators an.

- Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen.

- Die Konfiguration des Indikators über Parameter ist sehr einfach und er kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.

- Die Kauf- und Verkaufs-Einstiegsbedingungen sind in den Abbildungen dargestellt.

- Mit PC- und Mobilwarnungen bei WPR MAs-Kreuzungen.

Beispiel für Kauf-Signalbedingungen:

(1) - Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen gleitenden Durchschnitt nach oben kreuzt und der WPR-Wert unter -50 liegt: Kaufposition eröffnen.

(2) - Sobald der WPR-Wert im überkauften Bereich über -20 liegt: Kaufposition schließen.





Beispiel für Verkaufs-Signalbedingungen:

(1) - Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt den langsamen gleitenden Durchschnitt nach unten kreuzt und der WPR-Wert über -50 liegt: Verkaufsposition eröffnen.

(2) – Sobald der WPR-Wert im überverkauften Bereich unter -80 liegt: Verkaufsposition schließen.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das exklusiv auf dieser MQL5-Website angeboten wird.