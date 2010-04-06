Crypto_Forex MT4用インジケーター「WPR with 2 Moving Averages」（リペイント機能なし）





- WPR自体はスキャルピングに最適なオシレーターの1つです。

- 「WPR and 2 Moving Averages」インジケーターを使用すると、WPRオシレーターの高速移動平均線と低速移動平均線を確認できます。

- このインジケーターを使用すると、価格調整を早期に把握できます。

- このインジケーターはパラメータで簡単に設定でき、どの時間枠でも使用できます。

- 買いと売りのエントリー条件は画像で確認できます。

- WPR MA クロスの PC およびモバイル アラート付き。

買いシグナルの条件例：

(1) - 高速MAが低速MAを下向きにクロスし、WPR値が-50を下回っている場合：買いトレードを開きます。

(2) - WPR値が-20を超える買われすぎゾーンに入ったら：買いトレードを終了します。





売りシグナルの条件例：

(1) - 高速MAが低速MAを下向きにクロスし、WPR値が-50を超えている場合：売りトレードを開きます。

(2) WPR値が-80を下回る売られ過ぎゾーンに入ったら、売りトレードを終了します。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。