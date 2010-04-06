WPR with 2 Moving Averages mt

Indicador Crypto_Forex "WPR com 2 Médias Móveis" para MT4, sem repintura.





- O WPR em si é um dos melhores osciladores para scalping.

- O indicador "WPR e 2 Médias Móveis" permite visualizar as Médias Móveis Rápida e Lenta do oscilador WPR.

- O indicador oferece oportunidades para identificar correções de preço muito cedo.

- É muito fácil configurar este indicador através de parâmetros, podendo ser usado em qualquer período gráfico.

- Você pode ver as condições de entrada de compra e venda nas imagens.

- Com alertas para PC e dispositivos móveis no cruzamento de MAs do WPR.

Exemplo de condições de sinal de compra:

(1) - se a MM rápida cruzar a MM lenta para cima e o valor do WPR estiver abaixo de -50: abra uma operação de compra.

(2) - assim que o valor do WPR estiver na zona de sobrecompra acima de -20: saia da operação de compra.





Exemplo de condições de sinal de venda:

(1) - se a MM rápida cruzar a MM lenta para baixo e o valor do WPR estiver acima de -50: abra uma operação de venda.

(2) - Assim que o valor do WPR estiver na zona de sobrevenda abaixo de -80: saia da operação de venda.





Este é um produto original oferecido exclusivamente neste site MQL5.