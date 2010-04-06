WPR with 2 Moving Averages mt
Indicatore Crypto_Forex "WPR con 2 Medie Mobili" per MT4, senza ridisegno.
- WPR è uno dei migliori oscillatori per lo scalping.
- L'indicatore "WPR e 2 Medie Mobili" consente di visualizzare le medie mobili veloci e lente dell'oscillatore WPR.
- L'indicatore offre l'opportunità di visualizzare le correzioni di prezzo molto presto.
- È molto facile impostare questo indicatore tramite parametri e può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.
- È possibile visualizzare le condizioni di ingresso di acquisto e vendita nelle immagini.
- Con avvisi su PC e dispositivi mobili sui WPR MA incrociati.
Esempio di condizioni di segnale di acquisto:
(1) - se la media mobile veloce incrocia la media mobile lenta al rialzo e il valore WPR è inferiore a -50: aprire una posizione di acquisto.
(2) - una volta che il valore WPR è in zona di ipercomprato sopra -20: uscire dalla posizione di acquisto.
Esempio di condizioni di segnale di vendita:
(1) - se la media mobile veloce incrocia la media mobile lenta al ribasso e il valore WPR è superiore a -50: aprire una posizione di vendita.
(2) - una volta che il valore WPR è in zona di ipervenduto inferiore a -80: uscita dalla posizione di vendita.
