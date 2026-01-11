SmartGOLDEA

Dies ist ein funktionsreicher Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4, der für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Für den Aufbau eines langfristigen passiven Einkommens wird ein Investitionskapital von **3000 USD** empfohlen.

**Hauptfunktionen:**

1.  **Kern-Handelsfunktion:**
    *   **Grid-Handelssystem**
    *   Bis zu 10 Grid-Ebenen
    *   Automatischer Order-Schluss und Neupositionierung beim Erreichen des Ziels jeder Ebene

2.  **Risikomanagement-Funktion:**
    *   **Schutzmechanismus**
    *   **No-Trade-Zone (Handelssperrzone):**
        *   Berechnet den Höchstpreis der letzten 7 Tage
        *   Kein Handel innerhalb von 1000 Pips (anpassbar) dieses Höchstpreises
        *   Vermeidet das Risiko, beim Hochpunkt zu kaufen

3.  **Technische Steuerungsfunktion:**
    *   **Kapitalmanagement:**
        *   Automatische Losgrößenberechnung (basierend auf Risikoprozent)
        *   Maximale Risikokontrolle (Standard: 1%)
    *   **Gewinnsicherungsfunktion**
    *   **Gewinnziel-Einstellung** (z. B. $50.000)

4.  **Visualisierungsfunktion:**
    *   Chart-Anzeige
    *   Kontostatus-Anzeige (Eigenkapital, Gesicherter Gewinn, Verfügbare Marge)
    *   Status des Schutzmechanismus

5.  **Marktbedingungsprüfung:**
    *   **ATR-Filter (Average True Range / Durchschnittliche wahre Spanne):**
        *   Führt Trades nur bei ausreichender Marktvolatilität aus

🔧 **Parametereinstellung**
Eingabeparameter (im MT4-Eigenschaftsfenster sichtbar):
*   Magic Number (Order-Kennung)
*   Abstand für die No-Trade-Zone
*   Schutzmechanismus Ein/Aus
*   Handelszeitraum/Sitzung

📈 **Geeignet für:**
*   Gold-Handel (XAUUSD)
*   Seitwärts- bzw. konsolidierende Marktphasen
*   Mittel- bis langfristige Handelsstrategien
*   Szenarien, die eine strenge Risikokontrolle erfordern
