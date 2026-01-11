SmartGOLDEA
- Experten
- Fu Tak Tin
- Version: 2.10
- Aktualisiert: 11 Januar 2026
- Aktivierungen: 5
Dies ist ein funktionsreicher Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4, der für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Für den Aufbau eines langfristigen passiven Einkommens wird ein Investitionskapital von **3000 USD** empfohlen.
**Hauptfunktionen:**
1. **Kern-Handelsfunktion:**
* **Grid-Handelssystem**
* Bis zu 10 Grid-Ebenen
* Automatischer Order-Schluss und Neupositionierung beim Erreichen des Ziels jeder Ebene
2. **Risikomanagement-Funktion:**
* **Schutzmechanismus**
* **No-Trade-Zone (Handelssperrzone):**
* Berechnet den Höchstpreis der letzten 7 Tage
* Kein Handel innerhalb von 1000 Pips (anpassbar) dieses Höchstpreises
* Vermeidet das Risiko, beim Hochpunkt zu kaufen
3. **Technische Steuerungsfunktion:**
* **Kapitalmanagement:**
* Automatische Losgrößenberechnung (basierend auf Risikoprozent)
* Maximale Risikokontrolle (Standard: 1%)
* **Gewinnsicherungsfunktion**
* **Gewinnziel-Einstellung** (z. B. $50.000)
4. **Visualisierungsfunktion:**
* Chart-Anzeige
* Kontostatus-Anzeige (Eigenkapital, Gesicherter Gewinn, Verfügbare Marge)
* Status des Schutzmechanismus
5. **Marktbedingungsprüfung:**
* **ATR-Filter (Average True Range / Durchschnittliche wahre Spanne):**
* Führt Trades nur bei ausreichender Marktvolatilität aus
🔧 **Parametereinstellung**
Eingabeparameter (im MT4-Eigenschaftsfenster sichtbar):
* Magic Number (Order-Kennung)
* Abstand für die No-Trade-Zone
* Schutzmechanismus Ein/Aus
* Handelszeitraum/Sitzung
📈 **Geeignet für:**
* Gold-Handel (XAUUSD)
* Seitwärts- bzw. konsolidierende Marktphasen
* Mittel- bis langfristige Handelsstrategien
* Szenarien, die eine strenge Risikokontrolle erfordern