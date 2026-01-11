PrecisionFlow EurUsd

PrecisionFlow EURUSD M1 – Scalping Institucional Seguro

Bot de Scalping M1 de alta precisión para EURUSD. Lógica basada en Estocásticos Cuádruples + ATR Dinámico. Sin Martingala ni Grid.


PrecisionFlow EUR/USD es un Asesor Experto (EA) profesional diseñado para operar la volatilidad del EURUSD en el gráfico de 1 Minuto (M1). A diferencia de la mayoría de los scalpers que arriesgan toda la cuenta con estrategias de recuperación peligrosas (como Martingala o Grid), PrecisionFlow utiliza una lógica de entrada quirúrgica basada en la confluencia de 4 Osciladores Estocásticos filtrados por tendencia (EMAs) y Volumen.


Este bot ha sido optimizado para proteger su capital. Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit definidos, pero se gestionan dinámicamente utilizando la volatilidad del mercado (ATR) para adaptarse a las condiciones cambiantes.

 ¿Por qué elegir PrecisionFlow?

Seguridad Primero: Estrategia de disparo único (o máximo 3 operaciones simultáneas). NO utiliza Martingala, NO utiliza Grid, NO utiliza Arbitraje.

Gestión Dinámica: El Stop Loss y el Take Profit no son estáticos; se ajustan automáticamente según el ATR (Average True Range) del mercado.

Filtros Inteligentes:

Filtro de Spread: Evita operar cuando el costo es demasiado alto.

Filtro de Tiempo y Viernes: Cierra automáticamente todas las posiciones el viernes para evitar gaps de fin de semana.

Lógica Anti-Churning: Evita el cierre prematuro de posiciones opuestas si no están en ganancia.

Rendimiento Estable: Diseñado para un crecimiento constante con un Drawdown controlado (Bajo riesgo).

 Lógica de Trading
El sistema busca condiciones de sobrecompra/sobreventa extrema confirmadas por la alineación de cuatro estocásticos diferentes. Solo entra al mercado cuando la tendencia a medio plazo (EMA) acompaña la dirección y el volumen confirma la fuerza del movimiento.

 Requisitos y Recomendaciones

Símbolo: EURUSD (Optimizado exclusivamente para este par).

Temporalidad: M1 (1 Minuto).

Tipo de Cuenta: ECN, Raw o Low Spread (Spreads bajos son vitales para el scalping).

Broker: Recomendado Tickmill, IC Markets, Pepperstone o cualquier broker con ejecución rápida.

Latencia (Ping): Se recomienda un VPS con latencia < 50ms (idealmente < 20ms) al servidor del broker.

Depósito Mínimo: $100 (para lotes 0.01). Recomendado $200+.

 Parámetros Principales

Risk_Percent: Porcentaje de la cuenta a arriesgar por operación (Default: 2.0%).

Use_ATR_Based_SLTP: Activa la gestión dinámica de salida (Recomendado: True).

Max_Spread_Pips: Filtro de spread máximo permitido.

Use_Friday_Exit: Cierra todo antes del fin de semana.

 Instalación

Abra el gráfico EURUSD en M1.

Arrastre el EA al gráfico.

Asegúrese de que el "Algo Trading" esté activado.

¡Listo! La configuración por defecto es la recomendada.
