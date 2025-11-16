Scanner Intelligence Hub
- Indikatoren
- German Pablo Gori
- Version: 1.30
- Aktualisiert: 16 November 2025
- Aktivierungen: 12
Scanner Intelligence Hub MT5
**ÜBERSICHT**
Scanner Intelligence Hub ist ein professioneller Multi-Market-Analyse-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die ein umfassendes Scanning- und technisches Analysetool benötigen. Er integriert nahtlos Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Analysen mit fortschrittlichen Smart Money Concepts (SMC) in einer intuitiven, professionellen Schnittstelle.
**SCHLÜSSELMERKMALE**
**ERWEITERTE MULTI-MARKET-ANALYSE**
- Gleichzeitiges Scannen von mehreren Währungspaaren und Zeitfenstern
- Intelligentes 0-10-Scoring-System mit Dezimalpräzision
- Automatische Erkennung von Handelsgelegenheiten in Echtzeit
- Technische Konfluenzanalyse für verbesserte Signalgenauigkeit
**SMART MONEY CONCEPTS (SMC)**
- Erkennung von institutionellen Mustern und Smart-Money-Bewegungen
- Analyse der Marktstruktur und der Liquiditätszone
- SMC-basierte Identifizierung von Einstiegspunkten
- Erkennung von Akkumulations- und Distributionsmustern
**PROFESSIONELLE TECHNISCHE ANALYSE**
- Integration von mehreren Indikatoren: RSI, Stochastik, Bollinger Bänder, MACD, ATR
- Automatische Erkennung von regelmäßigen und versteckten Divergenzen
- Fortgeschrittene Analyse japanischer Candlestick-Muster
- Automatisch berechnete Stop Loss und Take Profit Levels
**WÄHRUNGSSTÄRKE-HEATMAP**
- Echtzeit-Stärkeanalyse von 8 Hauptwährungen
- Intuitive farbkodierte Visualisierung
- Sofortige Identifizierung der stärksten und schwächsten Währungen
- Automatische Updates basierend auf dem ausgewählten Zeitrahmen
**TRENDANALYSE-PANEL**
- Multi-Timeframe-Analyse der wichtigsten Trends
- Erkennung von Trendumkehr und Momentum-Shift
- Klare Trendzustände: Bullish, Bearish, Neutral, Gemischt
- Zeitrahmenübergreifende Confluence-Erkenntnisse
**PROFESSIONELLE BENUTZEROBERFLÄCHE**
**MODERNES HOCHGLANZDESIGN**
- Schlanke Oberfläche mit glasähnlichen Effekten und animierten Farbverläufen
- Individuell verschiebbare Panels per Drag & Drop
- Vollständige Tastensuite: Anheften, Minimieren, Schließen, Wiederöffnen
- Adaptive Panel-Größe je nach Modus (Echtzeit/Backtesting )
**INTERAKTIVE STEUERELEMENTE**
- Signaltyp-Filterung: ALLE, KAUFEN, VERKAUFEN, BEOBACHTEN
- Dynamische Sortierung nach jeder Spalte
- Schaltflächen zur Steuerung pro Panel
- Visuelle Konfiguration in Echtzeit
**HANDELSANWENDUNGEN**
**SKALIERUNG UND INTRADAY-HANDEL**
- Schnelle Identifizierung von kurzfristigen Chancen
- Momentum- und Volatilitätsanalyse in Echtzeit
- Präzise Einstiegs- und Ausstiegssignale
- Automatisiertes Risikomanagement
**SCHWANKUNGSHANDEL**
- Mittelfristige Trendanalyse
- Erkennung von Umkehr- und Fortsetzungspunkten
- Technische Zusammenführung für höhere Zuverlässigkeit
- Multi-Timeframe-Positionsverfolgung
**ANALYSE DER WÄHRUNGSSTÄRKE**
- Identifikation von dominanten Währungen
- Unterstützung für Carry-Trade- und Korrelationsstrategien
- Kombinierte fundamental-technische Erkenntnisse
- Anleitung zur Diversifizierung des Forex-Portfolios
**KONFIGURATION & PARAMETER**
**SCAN-EINSTELLUNGEN**
- Anpassbare Symbole (Standard: 12 Hauptpaare )
- Einstellbare Zeitrahmen (M15, H1, H4, D1 )
- Scan-Intensität: Leicht, Normal, Tief
- Konfigurierbares Aktualisierungsintervall
**HANDELSPROFILE**
- **Konservativ**: Hochwertige Signale, niedrigere Frequenz
- **Ausgewogen**: Optimaler Kompromiss zwischen Signalqualität und -quantität
- Aggressiv**: Mehr Chancen bei aktivem Risikomanagement
**TECHNISCHE INDIKATOREN**
- Vollständig konfigurierbare Zeiträume für alle Indikatoren
- Standard-optimierte Parameter für Spitzenleistung
- Kompatibilität mit verschiedenen Handelsstilen
- Instrumentenspezifische Tuning-Optionen
**INTELLIGENTES WARNSYSTEM**
**ERWEITERTE BENACHRICHTIGUNGEN**
- Pop-up-Warnungen mit detaillierten Signalinformationen
- Anpassbare akustische Warnungen
- Integrierte Abklingzeit zur Vermeidung von Spam
- Minimum-Score-Filterung
**RISIKOMANAGEMENT**
- ATR-basierte automatische Stop-Loss-Berechnung
- Volatilitätsoptimierte Take-Profit-Niveaus
- Risiko-Ertrags-Analyse in Echtzeit
- Empfehlungen zur Positionsgröße
** KOMPATIBILITÄT UND LEISTUNG**
**TECHNISCHE OPTIMIERUNG**
- Modulare Architektur für maximale Effizienz
- Intelligentes Caching für schnelle Aktualisierungen
- Volle Kompatibilität mit Backtesting- und Echtzeit-Modi
- Leckfreier, speichereffizienter Betrieb
**SYSTEMVORAUSSETZUNGEN**
- MetaTrader 5 Build 3815 oder höher
- Stabile Internetverbindung für Echtzeitdaten
- Mindestens 4 GB RAM für intensive Analysen empfohlen
- Kompatibel mit allen MT5-Brokern
**EMPFOHLENE ANWENDUNGSFÄLLE**
**PROFESSIONELLE TRADER**
- SMC-Analyse in institutioneller Qualität
- Multipositions-Portfolioverwaltung
- Marktübergreifende Korrelationsanalysen
- Hochvolumige Strategieausführung
**ANFÄNGER**
- Klare, leicht zu interpretierende Signale
- Intuitives Scoring-System
- Automatisierte Risikokontrollen
- Praxisnahes Erlernen des SMC-Konzepts
**FONDSMANAGER**
- Analyse der Währungsstärke zur Diversifizierung
- Hochwertige Signale für konservative Portfolios
- Einblicke über mehrere Zeithorizonte durch Multi-Timeframe-Analyse
- Institutionelle Analysetools
**WETTBEWERBSVORTEILE**
**SPITZENTECHNOLOGIE**
- Einziger Indikator, der SMC, technische Analyse und Währungs-Heatmap kombiniert
- Vollständig interaktive, professionelle Schnittstelle
- Proprietäres, hochpräzises Scoring-System
- Skalierbare modulare Architektur
**BENUTZERFREUNDLICHES ERLEBNIS**
- Plug-and-Play-Einrichtung mit voroptimierten Parametern
- Intuitives Design mit minimaler Lernkurve
- Umfassende Dokumentation und technische Unterstützung
- Regelmäßige Updates und kontinuierliche Verbesserungen
Scanner Intelligence Hub stellt die natürliche Weiterentwicklung der technischen Analysetools dar und verbindet die analytische Leistung von Institutionen mit der Einfachheit, die moderne Trader verlangen. Es ist die Komplettlösung für Trader, die auf den heutigen Finanzmärkten einen echten Wettbewerbsvorteil suchen.