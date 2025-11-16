Scanner Intelligence Hub MT5





**ÜBERSICHT**





Scanner Intelligence Hub ist ein professioneller Multi-Market-Analyse-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die ein umfassendes Scanning- und technisches Analysetool benötigen. Er integriert nahtlos Multi-Symbol- und Multi-Timeframe-Analysen mit fortschrittlichen Smart Money Concepts (SMC) in einer intuitiven, professionellen Schnittstelle.





**SCHLÜSSELMERKMALE**





**ERWEITERTE MULTI-MARKET-ANALYSE**

- Gleichzeitiges Scannen von mehreren Währungspaaren und Zeitfenstern

- Intelligentes 0-10-Scoring-System mit Dezimalpräzision

- Automatische Erkennung von Handelsgelegenheiten in Echtzeit

- Technische Konfluenzanalyse für verbesserte Signalgenauigkeit





**SMART MONEY CONCEPTS (SMC)**

- Erkennung von institutionellen Mustern und Smart-Money-Bewegungen

- Analyse der Marktstruktur und der Liquiditätszone

- SMC-basierte Identifizierung von Einstiegspunkten

- Erkennung von Akkumulations- und Distributionsmustern





**PROFESSIONELLE TECHNISCHE ANALYSE**

- Integration von mehreren Indikatoren: RSI, Stochastik, Bollinger Bänder, MACD, ATR

- Automatische Erkennung von regelmäßigen und versteckten Divergenzen

- Fortgeschrittene Analyse japanischer Candlestick-Muster

- Automatisch berechnete Stop Loss und Take Profit Levels





**WÄHRUNGSSTÄRKE-HEATMAP**

- Echtzeit-Stärkeanalyse von 8 Hauptwährungen

- Intuitive farbkodierte Visualisierung

- Sofortige Identifizierung der stärksten und schwächsten Währungen

- Automatische Updates basierend auf dem ausgewählten Zeitrahmen





**TRENDANALYSE-PANEL**

- Multi-Timeframe-Analyse der wichtigsten Trends

- Erkennung von Trendumkehr und Momentum-Shift

- Klare Trendzustände: Bullish, Bearish, Neutral, Gemischt

- Zeitrahmenübergreifende Confluence-Erkenntnisse





**PROFESSIONELLE BENUTZEROBERFLÄCHE**





**MODERNES HOCHGLANZDESIGN**

- Schlanke Oberfläche mit glasähnlichen Effekten und animierten Farbverläufen

- Individuell verschiebbare Panels per Drag & Drop

- Vollständige Tastensuite: Anheften, Minimieren, Schließen, Wiederöffnen

- Adaptive Panel-Größe je nach Modus (Echtzeit/Backtesting )





**INTERAKTIVE STEUERELEMENTE**

- Signaltyp-Filterung: ALLE, KAUFEN, VERKAUFEN, BEOBACHTEN

- Dynamische Sortierung nach jeder Spalte

- Schaltflächen zur Steuerung pro Panel

- Visuelle Konfiguration in Echtzeit





**HANDELSANWENDUNGEN**





**SKALIERUNG UND INTRADAY-HANDEL**

- Schnelle Identifizierung von kurzfristigen Chancen

- Momentum- und Volatilitätsanalyse in Echtzeit

- Präzise Einstiegs- und Ausstiegssignale

- Automatisiertes Risikomanagement





**SCHWANKUNGSHANDEL**

- Mittelfristige Trendanalyse

- Erkennung von Umkehr- und Fortsetzungspunkten

- Technische Zusammenführung für höhere Zuverlässigkeit

- Multi-Timeframe-Positionsverfolgung





**ANALYSE DER WÄHRUNGSSTÄRKE**

- Identifikation von dominanten Währungen

- Unterstützung für Carry-Trade- und Korrelationsstrategien

- Kombinierte fundamental-technische Erkenntnisse

- Anleitung zur Diversifizierung des Forex-Portfolios





**KONFIGURATION & PARAMETER**





**SCAN-EINSTELLUNGEN**

- Anpassbare Symbole (Standard: 12 Hauptpaare )

- Einstellbare Zeitrahmen (M15, H1, H4, D1 )

- Scan-Intensität: Leicht, Normal, Tief

- Konfigurierbares Aktualisierungsintervall





**HANDELSPROFILE**

- **Konservativ**: Hochwertige Signale, niedrigere Frequenz

- **Ausgewogen**: Optimaler Kompromiss zwischen Signalqualität und -quantität

- Aggressiv**: Mehr Chancen bei aktivem Risikomanagement





**TECHNISCHE INDIKATOREN**

- Vollständig konfigurierbare Zeiträume für alle Indikatoren

- Standard-optimierte Parameter für Spitzenleistung

- Kompatibilität mit verschiedenen Handelsstilen

- Instrumentenspezifische Tuning-Optionen





**INTELLIGENTES WARNSYSTEM**





**ERWEITERTE BENACHRICHTIGUNGEN**

- Pop-up-Warnungen mit detaillierten Signalinformationen

- Anpassbare akustische Warnungen

- Integrierte Abklingzeit zur Vermeidung von Spam

- Minimum-Score-Filterung





**RISIKOMANAGEMENT**

- ATR-basierte automatische Stop-Loss-Berechnung

- Volatilitätsoptimierte Take-Profit-Niveaus

- Risiko-Ertrags-Analyse in Echtzeit

- Empfehlungen zur Positionsgröße





** KOMPATIBILITÄT UND LEISTUNG**





**TECHNISCHE OPTIMIERUNG**

- Modulare Architektur für maximale Effizienz

- Intelligentes Caching für schnelle Aktualisierungen

- Volle Kompatibilität mit Backtesting- und Echtzeit-Modi

- Leckfreier, speichereffizienter Betrieb





**SYSTEMVORAUSSETZUNGEN**

- MetaTrader 5 Build 3815 oder höher

- Stabile Internetverbindung für Echtzeitdaten

- Mindestens 4 GB RAM für intensive Analysen empfohlen

- Kompatibel mit allen MT5-Brokern





**EMPFOHLENE ANWENDUNGSFÄLLE**





**PROFESSIONELLE TRADER**

- SMC-Analyse in institutioneller Qualität

- Multipositions-Portfolioverwaltung

- Marktübergreifende Korrelationsanalysen

- Hochvolumige Strategieausführung





**ANFÄNGER**

- Klare, leicht zu interpretierende Signale

- Intuitives Scoring-System

- Automatisierte Risikokontrollen

- Praxisnahes Erlernen des SMC-Konzepts





**FONDSMANAGER**

- Analyse der Währungsstärke zur Diversifizierung

- Hochwertige Signale für konservative Portfolios

- Einblicke über mehrere Zeithorizonte durch Multi-Timeframe-Analyse

- Institutionelle Analysetools





**WETTBEWERBSVORTEILE**





**SPITZENTECHNOLOGIE**

- Einziger Indikator, der SMC, technische Analyse und Währungs-Heatmap kombiniert

- Vollständig interaktive, professionelle Schnittstelle

- Proprietäres, hochpräzises Scoring-System

- Skalierbare modulare Architektur





**BENUTZERFREUNDLICHES ERLEBNIS**

- Plug-and-Play-Einrichtung mit voroptimierten Parametern

- Intuitives Design mit minimaler Lernkurve

- Umfassende Dokumentation und technische Unterstützung

- Regelmäßige Updates und kontinuierliche Verbesserungen



