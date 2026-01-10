Phoenix Moving Average Meter

Medidor de Média Móvel Phoenix (MT5)





Ferramenta profissional de análise e visualização de tendências de média móvel para MetaTrader 5. Combina análise inteligente de inclinação, medição da largura da nuvem e classificação de regime em um painel limpo e em tempo real.





Visão geral





O Medidor de Média Móvel Phoenix analisa a relação entre uma média móvel rápida e lenta para determinar a direção, a força e a maturidade da tendência. O indicador monitora continuamente o ângulo da inclinação da MA, a expansão ou contração da largura da nuvem e o tempo desde o cruzamento para classificar o regime atual do mercado em tempo real.





O sistema apresenta um display duplo em forma de ferradura. O medidor de posição da inclinação visualiza o ângulo da MA rápida, desde decrescente até plano e crescente, enquanto o medidor da largura da nuvem mede a compressão e a expansão da tendência em relação às médias históricas. Juntos, eles fornecem uma visão imediata da qualidade do momentum e da sustentabilidade da tendência.





Os regimes de tendência são automaticamente classificados como Fraco, Moderado, Forte ou Estendido para condições de alta e baixa. A coloração da nuvem está diretamente ligada ao status da tendência, garantindo consistência visual entre o gráfico e o painel. O indicador foi projetado para reduzir o ruído e concentrar a atenção em estados de tendência acionáveis, em vez de valores brutos do indicador.





Instalação





Baixe do MQL5 Market e anexe a qualquer gráfico. O painel de análise e a nuvem MA aparecem imediatamente usando as configurações de média móvel selecionadas.





Requisitos





MetaTrader 5 build 3280 ou superior. Este é um indicador personalizado. Funciona com todas as corretoras e tipos de símbolos. Adequado para todos os períodos e instrumentos, incluindo forex, índices, commodities e criptomoedas.





Feedback e avaliações





Se você achar esta ferramenta útil, considere deixar uma avaliação no MQL5.





Suporte





Suporte vitalício via mensagem privada MQL5. Resposta em até 24 horas.





Desenvolvido pela Phoenix Global Investments Ltd.

