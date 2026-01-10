Phoenix Moving Average Meter

Medidor de Média Móvel Phoenix (MT5)


Ferramenta profissional de análise e visualização de tendências de média móvel para MetaTrader 5. Combina análise inteligente de inclinação, medição da largura da nuvem e classificação de regime em um painel limpo e em tempo real.


Visão geral


O Medidor de Média Móvel Phoenix analisa a relação entre uma média móvel rápida e lenta para determinar a direção, a força e a maturidade da tendência. O indicador monitora continuamente o ângulo da inclinação da MA, a expansão ou contração da largura da nuvem e o tempo desde o cruzamento para classificar o regime atual do mercado em tempo real.


O sistema apresenta um display duplo em forma de ferradura. O medidor de posição da inclinação visualiza o ângulo da MA rápida, desde decrescente até plano e crescente, enquanto o medidor da largura da nuvem mede a compressão e a expansão da tendência em relação às médias históricas. Juntos, eles fornecem uma visão imediata da qualidade do momentum e da sustentabilidade da tendência.


Os regimes de tendência são automaticamente classificados como Fraco, Moderado, Forte ou Estendido para condições de alta e baixa. A coloração da nuvem está diretamente ligada ao status da tendência, garantindo consistência visual entre o gráfico e o painel. O indicador foi projetado para reduzir o ruído e concentrar a atenção em estados de tendência acionáveis, em vez de valores brutos do indicador.


Instalação


Baixe do MQL5 Market e anexe a qualquer gráfico. O painel de análise e a nuvem MA aparecem imediatamente usando as configurações de média móvel selecionadas.


Requisitos


MetaTrader 5 build 3280 ou superior. Este é um indicador personalizado. Funciona com todas as corretoras e tipos de símbolos. Adequado para todos os períodos e instrumentos, incluindo forex, índices, commodities e criptomoedas.


Feedback e avaliações


Se você achar esta ferramenta útil, considere deixar uma avaliação no MQL5. Seu feedback influencia diretamente as futuras atualizações, melhorias e novas ferramentas do Phoenix — criamos mais do que os traders realmente valorizam.


Suporte


Suporte vitalício via mensagem privada MQL5. Resposta em até 24 horas.


Desenvolvido pela Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Todos os direitos reservados.



Mais do autor
Phoenix Support and Resistance Detector
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Detector de Suporte e Resistência Phoenix (MT5) Ferramenta profissional de detecção de suporte e resistência para MetaTrader 5. Detecta automaticamente os níveis mais fortes de S&R a partir de um intervalo de tempo superior e exibe uma análise abrangente da força através de um painel visual. Visão geral O Detector de Suporte e Resistência Phoenix identifica os três níveis mais fortes de suporte e resistência usando a análise de pivô de intervalo de tempo superior (padrão H4, personalizável).
FREE
Phoenix Trend Strength Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Medidor de Força de Tendência Phoenix (MT5) Analisador de regime de mercado e força de tendência para MetaTrader 5. Combina ADX, RSI e Movimento Direcional em um único painel para classificar as condições do mercado em tempo real. Objetivo A maioria dos traders fracassa não por causa de entradas ruins, mas porque aplicam a estratégia errada ao regime de mercado errado. O Medidor de Força da Tendência Phoenix ajuda os traders a determinar instantaneamente se o mercado está variando, desenvolve
FREE
Phoenix Auto Fibonacci Monitor
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Phoenix Auto Fibonacci Monitor (MT5) Ferramenta profissional de inteligência Fibonacci e análise de oscilações para MetaTrader 5. Detecta automaticamente as oscilações dominantes do mercado e fornece informações avançadas sobre a retração de Fibonacci através de um painel visual em tempo real. Visão geral O Phoenix Auto Fibonacci Monitor identifica automaticamente as principais oscilações do mercado usando pivôs de intervalos de tempo mais altos e validação ATR, e então traça níveis inteligen
FREE
Phoenix ATR Volatility Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Medidor de volatilidade Phoenix ATR (MT5) Ferramenta de monitoramento de volatilidade em tempo real para MetaTrader 5. Utiliza o Average True Range (ATR) para exibir a volatilidade atual do mercado em seu gráfico. Objetivo A volatilidade do mercado afeta diretamente a colocação de stops, o tamanho das posições, o slippage e a eficácia da estratégia. Negociar sem estar ciente da volatilidade muitas vezes leva a riscos excessivos em mercados rápidos ou a oportunidades perdidas em condições tran
FREE
Phoenix Candlestick Pattern Monitor
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Monitor de Padrões de Velas Phoenix (MT5) Ferramenta de detecção e monitoramento de padrões de velas em tempo real para MetaTrader 5. Identifica automaticamente padrões clássicos de velas em vários símbolos e exibe estatísticas abrangentes de padrões por meio de um painel visual. Visão geral O Monitor de Padrões de Velas Phoenix detecta e rastreia os padrões Doji, Martelo, Estrela Cadente, Engolfamento de Alta, Engolfamento de Baixa, Estrela da Manhã, Estrela da Tarde, Três Soldados Brancos e
FREE
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Painel Phoenix Candle Timer (MT5) Temporizador de contagem regressiva em tempo real para o MetaTrader 5. Exibe o tempo restante preciso na vela atual para melhorar o tempo de execução e a disciplina de negociação. Objetivo O tempo preciso da vela é fundamental para traders discricionários e estratégias algorítmicas. Entrar muito cedo ou muito tarde em uma vela pode afetar o risco, a exposição ao spread e a validade do sinal. O Painel do Temporizador de Velas Phoenix oferece uma visibilidade
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Calendário de contagem regressiva de notícias da Phoenix (MT5) Painel de contagem regressiva de notícias económicas em tempo real para MetaTrader 5. Exibe os próximos eventos de alto impacto com temporizadores de contagem regressiva precisos para ajudar os traders a gerir o risco em torno dos picos de volatilidade. Objetivo Os comunicados de notícias económicas criam volatilidade, slippage e drawdown inesperados. Negociar cegamente em eventos de alto impacto pode invalidar instantaneamente as
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitários
Botão Fechar Todas as Operações (MT5) Utilitário de fechamento de posições com um clique para o MetaTrader 5. Exibe um botão vermelho no seu gráfico que fecha todas as posições abertas quando pressionado, com tratamento automático de rejeições e recotações. Objetivo Fechar várias posições individualmente durante condições voláteis ou problemas na plataforma desperdiça tempo e aumenta a exposição ao slippage. O botão Fechar todas as negociações permite a liquidação instantânea da carteir
FREE
Phoenix Breakeven Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitários
Botão Phoenix Breakeven (MT5) Ferramenta de ajuste de stop loss com um clique para MetaTrader 5. Move todas as posições abertas para o ponto de equilíbrio com um único clique, eliminando o risco de perda assim que as negociações estiverem lucrativas. Objetivo Ajustar manualmente os stop losses em várias posições durante negociações ativas desperdiça tempo e cria hesitação. O Botão Phoenix Breakeven oferece proteção instantânea contra riscos, permitindo que os negociadores garantam a segurança
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Painel Phoenix Spread (MT5) Painel de monitorização de spreads em tempo real para MetaTrader 5. Exibe o spread atual de compra/venda em pontos no seu gráfico. Objetivo A expansão do spread é uma das fontes mais negligenciadas de perdas nas negociações. Durante períodos de baixa liquidez, rollovers, eventos noticiosos ou condições voláteis, os spreads podem aumentar drasticamente — transformando negociações que seriam válidas em perdas instantâneas. O Painel de Spread Phoenix fornece visibili
FREE
Phoenix Drawdown Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitários
Medidor de Drawdown Phoenix (MT5) Ferramenta de monitoramento de drawdown em tempo real para MetaTrader 5. Exibe a porcentagem de drawdown da conta real em seu gráfico para ajudar os traders a gerenciar riscos e evitar violar os limites da conta. Objetivo O drawdown é a métrica de risco mais crítica para traders que operam contas de empresas de corretagem ou carteiras com gerenciamento de risco rigoroso. Exceder os limites de drawdown pode invalidar contas ou eliminar semanas de progresso. O
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Utilitários
Painel Phoenix Magic Number (MT5) Painel de monitoramento multi-EA em tempo real para MetaTrader 5. Rastreia vários Expert Advisors simultaneamente usando números mágicos, exibindo lucros/perdas abertos e fechados em tempo real para cada estratégia. Objetivo Executar vários Expert Advisors sem supervisão consolidada cria pontos cegos em termos de risco, desempenho e exposição. Monitorar EAs individualmente desperdiça tempo e aumenta a chance de perdas não detectadas ou falhas silenciosas. O
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indicadores
Conjunto de ferramentas Gold & Currency Strength (MT5) Painel profissional com 7 guias para análise em tempo real da força das moedas, acompanhamento de correlações e inteligência de negociação baseada em sessões em 8 moedas, além do ouro. Visão geral O conjunto de ferramentas Currency Strength oferece uma análise abrangente de várias moedas por meio de sete painéis especializados: Strength Meter, Session Performance, Pair Scanner, Analysis Tab, Correlation Matrix, Correlation Clusters e
