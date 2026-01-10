Phoenix Moving Average Meter (MT5)





Outil professionnel d'analyse et de visualisation des tendances des moyennes mobiles pour MetaTrader 5. Combine une analyse intelligente de la pente, une mesure de la largeur du nuage et une classification des régimes dans un tableau de bord clair et en temps réel.





Présentation





Phoenix Moving Average Meter analyse la relation entre une moyenne mobile rapide et une moyenne mobile lente afin de déterminer la direction, la force et la maturité d'une tendance. L'indicateur surveille en permanence l'angle de pente de la moyenne mobile, l'expansion ou la contraction de la largeur du nuage et le temps écoulé depuis le croisement afin de classer le régime actuel du marché en temps réel.





Le système dispose d'un double affichage en forme de fer à cheval. L'indicateur de position de la pente visualise l'angle de la moyenne mobile rapide, de décroissant à plat puis croissant, tandis que l'indicateur de largeur du nuage mesure la compression et l'expansion de la tendance par rapport aux moyennes historiques. Ensemble, ils fournissent un aperçu immédiat de la qualité de la dynamique et de la durabilité de la tendance.





Les régimes de tendance sont automatiquement classés comme faibles, modérés, forts ou prolongés pour les conditions haussières et baissières. La couleur du nuage est directement liée à l'état de la tendance, ce qui garantit une cohérence visuelle entre le graphique et le tableau de bord. L'indicateur est conçu pour réduire le bruit et concentrer l'attention sur les états de tendance exploitables plutôt que sur les valeurs brutes de l'indicateur.





Installation





Téléchargez-le depuis MQL5 Market et ajoutez-le à n'importe quel graphique. Le panneau d'analyse et le nuage MA apparaissent immédiatement en utilisant les paramètres de moyenne mobile sélectionnés.





Configuration requise





MetaTrader 5 build 3280 ou supérieur. Il s'agit d'un indicateur personnalisé. Fonctionne avec tous les courtiers et tous les types de symboles. Convient à toutes les périodes et à tous les instruments, y compris le forex, les indices, les matières premières et les cryptomonnaies.





Commentaires et avis





Si vous trouvez cet outil utile, pensez à laisser un avis sur MQL5. Vos commentaires influencent directement les futures mises à jour, améliorations et nouveaux outils de Phoenix : nous développons davantage ce que les traders apprécient réellement.





Assistance





Assistance à vie via MQL5 Private Message. Réponse dans les 24 heures.





