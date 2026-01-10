Phoenix Moving Average Meter (MT5)





Strumento professionale di analisi e visualizzazione dei trend delle medie mobili per MetaTrader 5. Combina analisi intelligente della pendenza, misurazione della larghezza del cloud e classificazione del regime in un dashboard pulito e in tempo reale.





Panoramica





Phoenix Moving Average Meter analizza la relazione tra una media mobile veloce e una lenta per determinare la direzione, la forza e la maturità del trend. L'indicatore monitora continuamente l'angolo di pendenza della media mobile, l'espansione o la contrazione della larghezza del cloud e il tempo trascorso dal crossover per classificare il regime di mercato corrente in tempo reale.





Il sistema è dotato di un doppio display a forma di ferro di cavallo. Il misuratore di posizione della pendenza visualizza l'angolo della media mobile veloce da decrescente a piatto a crescente, mentre il misuratore di larghezza del cloud misura la compressione e l'espansione del trend rispetto alle medie storiche. Insieme, forniscono una visione immediata della qualità del momentum e della sostenibilità del trend.





I regimi di tendenza sono classificati automaticamente come deboli, moderati, forti o estesi sia per le condizioni rialziste che ribassiste. La colorazione della nuvola è direttamente collegata allo stato della tendenza, garantendo la coerenza visiva tra il grafico e il dashboard. L'indicatore è progettato per ridurre il rumore e concentrare l'attenzione sugli stati di tendenza attuabili piuttosto che sui valori grezzi dell'indicatore.





Installazione





Scaricalo da MQL5 Market e allegalo a qualsiasi grafico. Il pannello di analisi e il cloud MA appaiono immediatamente utilizzando le impostazioni della media mobile selezionate.





Requisiti





MetaTrader 5 build 3280 o superiore. Si tratta di un indicatore personalizzato. Funziona con tutti i broker e tutti i tipi di simboli. Adatto a tutti i timeframe e strumenti, inclusi forex, indici, materie prime e criptovalute.





Feedback e recensioni





Se ritieni utile questo strumento, ti invitiamo a lasciare una recensione su MQL5. Il tuo feedback contribuisce direttamente agli aggiornamenti futuri di Phoenix, ai miglioramenti e ai nuovi strumenti: creiamo ciò che i trader apprezzano davvero.





Assistenza





Assistenza a vita tramite messaggi privati MQL5. Risposta entro 24 ore.





Sviluppato da Phoenix Global Investments Ltd.

