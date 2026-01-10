Phoenix Moving Average Meter

Phoenix Moving Average Meter (MT5)


Профессиональный инструмент для анализа и визуализации тренда скользящего среднего для MetaTrader 5. Объединяет интеллектуальный анализ наклона, измерение ширины облака и классификацию режимов в наглядной панели инструментов в режиме реального времени.


Обзор


Phoenix Moving Average Meter анализирует взаимосвязь между быстрым и медленным скользящим средним для определения направления, силы и зрелости тренда. Индикатор непрерывно отслеживает угол наклона MA, расширение или сжатие облака и время с момента пересечения, чтобы классифицировать текущий рыночный режим в режиме реального времени.


Система оснащена двойным индикатором в форме подковы. Индикатор положения наклона визуализирует угол быстрой MA от уменьшения до плоского и увеличения, а индикатор ширины облака измеряет сжатие и расширение тренда по отношению к историческим средним значениям. Вместе они обеспечивают мгновенное понимание качества импульса и устойчивости тренда.


Тенденции автоматически классифицируются как слабые, умеренные, сильные или расширенные как для бычьих, так и для медвежьих условий. Цвет облака напрямую связан со статусом тенденции, что обеспечивает визуальную согласованность между графиком и панелью инструментов. Индикатор разработан для уменьшения шума и сосредоточения внимания на действенных состояниях тенденции, а не на сырых значениях индикатора.


Установка


Скачайте с MQL5 Market и прикрепите к любому графику. Панель анализа и облако MA появляются сразу с использованием выбранных настроек скользящего среднего.


Требования


MetaTrader 5 build 3280 или выше. Это пользовательский индикатор. Работает со всеми брокерами и типами символов. Подходит для всех таймфреймов и инструментов, включая форекс, индексы, сырьевые товары и криптовалюты.


Отзывы и рецензии


Если вы считаете этот инструмент полезным, пожалуйста, оставьте отзыв на MQL5. Ваши отзывы напрямую влияют на будущие обновления, улучшения и новые инструменты Phoenix — мы создаем то, что действительно ценится трейдерами.


Поддержка


Пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Ответ в течение 24 часов.


Разработано Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Все права защищены.



