Phoenix Moving Average Meter

フェニックス移動平均メーター (MT5)


MetaTrader 5向けプロフェッショナルな移動平均トレンド分析・可視化ツール。インテリジェントな傾き分析、雲幅測定、相場状態分類を洗練されたリアルタイムダッシュボードに統合。


概要


フェニックス移動平均メーターは、速い移動平均と遅い移動平均の関係を分析し、トレンドの方向性、強さ、成熟度を判定します。本指標は移動平均の傾き角度、雲幅の拡大・縮小、クロスオーバー発生からの経過時間を継続的に監視し、現在の市場レジームをリアルタイムで分類します。


システムは二つの馬蹄形メーター表示を採用。傾き位置メーターは短期移動平均の角度を「下降→横ばい→上昇」まで可視化し、雲幅メーターはトレンドの圧縮・拡大を過去平均値と比較して測定します。両メーターが連動することで、勢いの質とトレンド持続性に関する即時的な洞察を提供します。


トレンド状態は強気・弱気双方において「弱」「中」「強」「延長」に自動分類されます。雲のカラーリングはトレンド状態に直接連動し、チャートとダッシュボード間の視覚的整合性を確保。ノイズを低減し、生指標値ではなく実用的なトレンド状態に注視できるよう設計されています。


インストール


MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートに添付してください。選択した移動平均設定に基づき、分析パネルとMAクラウドが即時表示されます。


動作環境


MetaTrader 5 ビルド3280以降。カスタムインジケーターです。全ブローカー・全シンボルタイプに対応。外国為替、指数、商品、暗号資産を含む全時間枠・全銘柄で利用可能です。


フィードバックとレビュー


本ツールが有用とお感じになりましたら、MQL5でのレビュー投稿をご検討ください。皆様のフィードバックは、Phoenixの今後のアップデート、改善、新ツール開発に直接反映されます。トレーダーが真に価値を見出す機能を拡充してまいります。


サポート


MQL5プライベートメッセージによる生涯サポート。24時間以内に対応いたします。


開発元：Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. All rights reserved.



作者のその他のプロダクト
Phoenix Support and Resistance Detector
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
フェニックス・サポート＆レジスタンス検出ツール (MT5) MetaTrader 5向けプロフェッショナルな支持線・抵抗線検出ツール。上位時間足から最も強力なS&Rレベルを自動検出。視覚的なダッシュボードを通じて包括的な強度分析を表示します。 概要 フェニックス サポート＆レジスタンス検出ツールは、上位時間足ピボット分析（デフォルトH4、カスタマイズ可能）を用いて、最も強力な3つのサポート・レジスタンスレベルを特定します。システムはテスト回数、コンソリデーションバー数、現在価格への近接度でレベルをランク付けし、S1、S2、S3、R1、R2、R3を示す見やすい6列ダッシュボードを通じて詳細な指標を表示します。 各レベルには5つの主要指標が表示されます：現在の価格、強さ分類（テスト回数に基づく「強い」「中程度」「弱い」）、距離分類（「近い」「中程度」「遠い」）、コンソリデーションバー数、極性ステータス。極性検出システムは、価格がレベルを突破した際にレジスタンスレベルがサポートに反転するタイミング（逆も同様）を特定します。 インジケーターはチャート上に水平価格ラインを描画し、自動価
FREE
Phoenix Trend Strength Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
フェニックス・トレンド強度メーター (MT5) MetaTrader 5 向け市場環境とトレンド強度分析ツール。ADX、RSI、方向性指数を単一パネルに統合し、市場状況をリアルタイムで分類します。 目的 多くのトレーダーが失敗するのは、エントリーポイントが悪いからではなく、間違った市場環境に誤った戦略を適用するためです。フェニックス・トレンド強度計は、市場がレンジ相場か、トレンド形成中か、強いトレンドか、あるいは消耗リスク領域に入りつつあるかをトレーダーが瞬時に判断するのを支援します。 本指標は、トレンド強度をADXで、方向性バイアスをDIで、モメンタムバランスをRSIで分析します。これらを視覚的なメーターに統合し、明確なテキストベースの相場状態分類（レンジ、慎重なロング/ショート、強いロング/ショート、リスク/延長）を表示します。パネルは新しいバーで更新され、オプションで相場状態変化や消耗アラートを含みます。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートに添付してください。パネルは事前最適化されたデフォルト値で即座に表示されます。 要件 Meta
FREE
Phoenix Auto Fibonacci Monitor
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
フェニックス・オート・フィボナッチ・モニター (MT5) MetaTrader 5向けプロフェッショナルなフィボナッチ分析ツール。主要な市場変動を自動検知し、リアルタイムの視覚的ダッシュボードを通じて高度なフィボナッチ・リトレースメント分析を提供します。 概要 フェニックス・オート・フィボナッチ・モニターは、高時間足ピボットとATR検証を用いて主要な市場スイングを自動識別し、インテリジェントなフィボナッチ・リトレースメントレベルをチャート上に直接プロットします。システムは0.0%、23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、100.0%の各レベルを継続的に追跡し、新たなスイング形成時に動的に適応します。 各フィボナッチレベルは5つの主要次元で分析されます：正確な価格、強度分類（検証済みタッチ数に基づく「強い/中程度/弱い」）、距離分類（現在の価格に対する「近い/中程度/遠い」）、前回接触からのバー数、役割ステータス（アクティブ、破られた、未テスト）。役割ロジックは価格構造の進化に伴い、レベルが尊重されたか、破られたか、再奪還されたかを自動検知します。 本指標は、全フィボナ
FREE
Phoenix ATR Volatility Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
フェニックス ATR ボラティリティメーター (MT5) MetaTrader 5 向けリアルタイムボラティリティ監視ツール。平均真値範囲（ATR）を用いて、チャート上に現在の市場ボラティリティを表示します。 目的 市場ボラティリティは、ストップ注文の位置、ポジションサイズ、スリッページ、戦略の有効性に直接影響します。ボラティリティを認識せずに取引を行うと、急激な相場では過剰なリスクを負い、静かな相場では機会を逃すことにつながることがよくあります。 フェニックス ATR ボラティリティメーターは、現在のチャートデータを用いてATRを計算し、その値をチャート上に明確に表示します。メーターはリアルタイムで更新され、銘柄や時間枠の変更に自動的に適応するため、トレーダーは市場が穏やかか、活発か、あるいは非常にボラティリティが高いかを評価できます。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。メーターは即時表示され、設定は不要です。 動作環境 MetaTrader 5 ビルド3280以降。カスタムインジケーターです。ボラティリティ測定
FREE
Phoenix Candlestick Pattern Monitor
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
フェニックスローソク足パターンモニター (MT5) MetaTrader 5 向けリアルタイムローソク足パターン検出・監視ツール。複数銘柄にわたる古典的なローソク足パターンを自動識別し、視覚的なダッシュボードを通じて包括的なパターン統計を表示します。 概要 フェニックスローソク足パターンモニターは、ドージ、ハンマー、流れ星、強気の巻き込み、弱気の巻き込み、明けの明星、夕の明星、三本の白兵、三本の黒鴉のパターンを検出・追跡します。システムは最大18の構成可能な銘柄を同時にスキャンし、監視対象の各銘柄ごとにパターン発生回数の統計を維持します。 ダッシュボードはパターン発生を整理されたグリッド形式で表示し、銘柄名、総パターン発生数、直近に検出されたパターンを表示します。各検出パターンはチャート上に視覚的な矢印をトリガーでき、強気・弱気シグナルごとにカスタマイズ可能な色を設定可能です。パターン検出はローソク足終値ベースで実行され、再描画のない確定シグナルを保証します。 監視銘柄でパターン形成時に発動するアラート機能には、ポップアップ通知、サウンドアラート、モバイルプッシュ通知が含まれ
FREE
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
フェニックス・キャンドル・タイマー・パネル (MT5) MetaTrader 5 向けリアルタイムキャンドルカウントダウンタイマー。現在のローソク足における正確な残り時間を表示し、執行タイミングとトレード規律の向上を支援します。 目的 正確なローソク足タイミングは、裁定取引者やアルゴリズム戦略にとって極めて重要です。ローソク足内で早すぎたり遅すぎたりしたエントリーは、リスク、スプレッドエクスポージャー、シグナルの有効性に影響を与える可能性があります。 フェニックス キャンドルタイマーパネルは、ブローカーサーバー時間に同期した明確なカウントダウン表示を提供します。タイマーはチャートの時間枠変更に自動的に適応し、リアルタイムで更新されるため、推測作業を排除し、全時間枠にわたる執行精度を向上させます。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。タイマーパネルは即時表示され、設定は不要です。 動作環境 MetaTrader 5 ビルド3280以降。チャート上で実行する必要があるエキスパートアドバイザーです。ブローカーサーバー時間を
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
フェニックスニュースカウントダウンカレンダー（MT5） MetaTrader 5向けリアルタイム経済ニュースカウントダウンパネル。高影響度イベントを正確なカウントダウンタイマー付きで表示し、ボラティリティ急騰時のリスク管理を支援します。 目的 経済ニュース発表は予期せぬボラティリティ、スリッページ、ドローダウンを引き起こします。高影響度イベントを盲目的に取引すると、テクニカル分析のセットアップやリスク管理が瞬時に無効化されるリスクがあります。 フェニックス ニュース カウントダウン カレンダーは予定された経済イベントを取得し、ブローカーサーバー時間と同期します。パネルはリアルタイムで更新されるカウントダウンタイマー付きで今後のニュースイベントを表示し、ボラティリティが襲う前にトレーダーが準備、一時停止、またはポジションを決済できるようにします。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。カレンダーパネルは即時表示され、設定は不要です。 動作環境 MetaTrader 5 ビルド3280以降。チャート上で実行する必要があるエ
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
ユーティリティ
全ポジション決済ボタン (MT5) MetaTrader 5 向けワンクリック決済ユーティリティ。チャート上に赤いボタンを表示し、押下すると全オープンポジションを決済します。拒否や再提示も自動処理されます。 目的 相場変動時やプラットフォーム障害時に複数のポジションを個別に決済すると、時間を浪費しスリッページリスクが増大します。全取引終了ボタンは、ワンクリックでポートフォリオを即時清算します。 本ユーティリティはチャート上に、左端から3px、上端から80pxの位置に赤いボタンを表示します（標準ワンクリック取引パネルの下部に配置）。押下すると、全オープンポジションが100ポイントのスリッページ許容値と、拒否された注文に対する自動再試行ロジックで順次決済されます。実行後には、決済済みポジションと失敗したポジションを表示するサマリーが表示されます。 本ツールは、外国為替ペア、金属、指数、暗号通貨を含む、あらゆるブローカーおよび全シンボルタイプで動作します。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。ボタ
FREE
Phoenix Breakeven Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
ユーティリティ
フェニックス・ブレークイーブンボタン (MT5) MetaTrader 5用ワンクリック損切り調整ツール。ボタン一つで全オープンポジションを損益分岐点に移動し、取引が利益状態になった際の損失リスクを排除します。 目的 取引中の複数ポジションで手動でストップロスを調整するのは時間を浪費し、躊躇を生じさせます。フェニックス損益分岐ボタンは瞬時にリスク保護を提供し、価格が有利に動いた際にワンクリックで安全を確保できます。 ボタンを押すと、ツールは全オープンポジションを識別し、スプレッドを含む真のブレークイーブンレベルを計算して自動的にストップロスを変更します。まだ利益が出ていないポジションはスキップされます。インストール後、チャート上にボタンが表示され、設定は不要です。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。ボタンは即座に表示されます。 要件 MetaTrader 5 ビルド3280以降。チャート上で実行する必要があるエキスパートアドバイザーです。実行中の口座のポジションのみを変更します。全てのブローカーおよびシンボルタイプ
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
フェニックス・スプレッドパネル (MT5) MetaTrader 5 向けリアルタイムスプレッド監視パネル。チャート上に現在のビッド/アスクスプレッドをポイント単位で表示します。 目的 スプレッド拡大は、取引損失の最も見過ごされがちな要因の一つです。流動性が低い時、ロールオーバー時、ニュースイベント時、または変動の激しい状況下では、スプレッドが劇的に拡大し、本来有効な取引を瞬時にドローダウンに陥らせることがあります。 フェニックス・スプレッドパネルはスプレッドコストを常時リアルタイムで可視化し、トレーダーがポジションのエントリーや管理前に情報に基づいた執行判断を下せるようにします。パネルは自動更新され、全シンボルタイプに対応します。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートに添付してください。パネルは即時表示され、設定は不要です。 動作環境 MetaTrader 5 ビルド3280以降。本ツールはインジケーターです。全ブローカー・全シンボルに対応。 フィードバックとレビュー 本ツールが有用とお感じになりましたら、MQL5での5つ星レビューを
FREE
Phoenix Drawdown Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
ユーティリティ
フェニックス・ドローダウンメーター (MT5) MetaTrader 5 向けリアルタイムドローダウン監視ツール。チャート上にライブ口座のドローダウン率を表示し、トレーダーのリスク管理と口座制限超過回避を支援します。 目的 ドローダウンは、プロップファーム口座や厳格なリスク管理ポートフォリオを運用するトレーダーにとって最も重要なリスク指標です。ドローダウン制限を超過すると、口座が無効化されるか、数週間の進捗が帳消しになる可能性があります。 フェニックス・ドローダウンメーターは、ブローカーサーバーの純資産と残高データに基づき、現在のドローダウンを常時可視化します。価格とポジションの変動に応じてメーターは自動更新されるため、トレーダーは制限超過前に早期対応し、エクスポージャーを低減できます。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートに添付してください。メーターは即時表示され、設定は不要です。 動作環境 MetaTrader 5 ビルド3280以降。チャート上で実行するEA（エキスパートアドバイザー）です。ライブ残高データを使用し、現在の口座のドロー
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
ユーティリティ
フェニックス・マジックナンバー・ダッシュボード (MT5) MetaTrader 5向けリアルタイム複数EA監視ダッシュボード。マジックナンバーを用いて複数のエキスパートアドバイザーを同時に追跡し、各戦略のリアルタイムの未決済・決済損益を表示します。 目的 統合的な監視なしに複数のエキスパートアドバイザーを稼働させると、リスク・パフォーマンス・エクスポージャーに死角が生じます。EAを個別に監視すると時間が浪費され、ドローダウンや静的な障害を見逃す可能性が高まります。 フェニックス・マジックナンバー・ダッシュボードは、口座のオープンポジションと取引履歴をスキャンし、アクティブなマジックナンバーを自動検出します。各EAのリアルタイム損益、ポートフォリオ合計、稼働/非稼働ステータス表示を表示。自動検出または手動設定で5～15個のEAをサポート。 インストール MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートにアタッチしてください。EAの自動検出によりダッシュボードが即時表示されます。 動作環境 MetaTrader 5 ビルド3280以降。カスタムインジケーターです。現在
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
インディケータ
ゴールド＆通貨強さ分析スイート (MT5) 8通貨＋ゴールドを対象としたリアルタイム通貨強さ分析、相関追跡、セッションベースの取引インテリジェンスを提供するプロフェッショナル向け7タブダッシュボード。 概要 通貨強さ分析スイートは、7つの専門パネル（強さメーター、セッションパフォーマンス、ペアスキャナー、分析タブ、相関マトリックス、相関クラスター、設定）を通じて包括的な複数通貨分析を提供します。本システムはRSIモメンタム、SMAトレンド確認、ATRボラティリティ測定を用い、-10から+10の尺度で強さを追跡します。 ダッシュボードはカスタマイズ可能な時間枠（H1/H4/D1）で全ペアのリアルタイム強さ差を表示し、シグナルを自動分類（強気買い/売り、中立、反転）するとともにワンクリックでのチャート切り替えを提供します。相関マトリックスは全通貨間の相関関係（-1.0～+1.0）を表示し、重複取引を回避するとともにヘッジ機会を特定します。 検知システムにはギャップアラート（強さ急騰≥3.0ポイント）、ダイバージェンス検知（価格と強さの不一致）、ブレイクアウトフラグ
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信