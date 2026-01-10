フェニックス移動平均メーター (MT5)





MetaTrader 5向けプロフェッショナルな移動平均トレンド分析・可視化ツール。インテリジェントな傾き分析、雲幅測定、相場状態分類を洗練されたリアルタイムダッシュボードに統合。





概要





フェニックス移動平均メーターは、速い移動平均と遅い移動平均の関係を分析し、トレンドの方向性、強さ、成熟度を判定します。本指標は移動平均の傾き角度、雲幅の拡大・縮小、クロスオーバー発生からの経過時間を継続的に監視し、現在の市場レジームをリアルタイムで分類します。





システムは二つの馬蹄形メーター表示を採用。傾き位置メーターは短期移動平均の角度を「下降→横ばい→上昇」まで可視化し、雲幅メーターはトレンドの圧縮・拡大を過去平均値と比較して測定します。両メーターが連動することで、勢いの質とトレンド持続性に関する即時的な洞察を提供します。





トレンド状態は強気・弱気双方において「弱」「中」「強」「延長」に自動分類されます。雲のカラーリングはトレンド状態に直接連動し、チャートとダッシュボード間の視覚的整合性を確保。ノイズを低減し、生指標値ではなく実用的なトレンド状態に注視できるよう設計されています。





インストール





MQL5マーケットからダウンロードし、任意のチャートに添付してください。選択した移動平均設定に基づき、分析パネルとMAクラウドが即時表示されます。





動作環境





MetaTrader 5 ビルド3280以降。カスタムインジケーターです。全ブローカー・全シンボルタイプに対応。外国為替、指数、商品、暗号資産を含む全時間枠・全銘柄で利用可能です。





フィードバックとレビュー





本ツールが有用とお感じになりましたら、MQL5でのレビュー投稿をご検討ください。皆様のフィードバックは、Phoenixの今後のアップデート、改善、新ツール開発に直接反映されます。トレーダーが真に価値を見出す機能を拡充してまいります。





サポート





MQL5プライベートメッセージによる生涯サポート。24時間以内に対応いたします。





開発元：Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. All rights reserved.



