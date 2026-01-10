Phoenix Moving Average Meter

피닉스 이동평균 미터 (MT5)


MetaTrader 5용 전문 이동평균 추세 분석 및 시각화 도구입니다. 지능형 기울기 분석, 구름 폭 측정, 체제 분류 기능을 깔끔한 실시간 대시보드에 통합했습니다.


개요


피닉스 이동평균 미터는 빠른 이동평균과 느린 이동평균 간의 관계를 분석하여 추세 방향, 강도, 성숙도를 판단합니다. 지표는 이동평균 기울기 각도, 구름 폭 확장/수축, 교차 발생 후 경과 시간을 지속적으로 모니터링하여 실시간으로 현재 시장 체제를 분류합니다.


이 시스템은 이중 말굽형 미터 디스플레이를 특징으로 합니다. 기울기 위치 미터는 빠른 이동평균의 각도를 감소에서 평탄, 증가로 시각화하며, 구름 폭 미터는 역사적 평균 대비 추세 압축 및 확장을 측정합니다. 이 둘은 함께 모멘텀 품질과 추세 지속 가능성에 대한 즉각적인 통찰력을 제공합니다.


추세 상태는 강세 및 약세 조건 모두에서 자동으로 ‘약세’, ‘보통’, ‘강세’, '연장'으로 분류됩니다. 구름 색상은 추세 상태와 직접 연동되어 차트와 대시보드 간 시각적 일관성을 보장합니다. 본 지표는 노이즈를 줄이고 원시 지표 값보다 실행 가능한 추세 상태에 주의를 집중하도록 설계되었습니다.


설치 방법


MQL5 마켓에서 다운로드하여 차트에 부착하세요. 선택한 이동평균 설정을 기반으로 분석 패널과 MA 구름이 즉시 표시됩니다.


요구 사항


MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 커스텀 지표입니다. 모든 브로커 및 심볼 유형에서 작동합니다. 외환, 지수, 원자재, 암호화폐를 포함한 모든 시간대와 상품에 적합합니다.


피드백 및 리뷰


본 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 리뷰를 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 사항 및 신규 도구 개발에 직접 반영됩니다 — 트레이더가 진정으로 가치 있게 여기는 기능을 더 많이 구축해 나가겠습니다.


지원


MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.


개발사: Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. 판권 소유.



