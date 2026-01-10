Phoenix Moving Average Meter

凤凰移动平均线仪表（MT5）





专为MetaTrader 5设计的专业移动平均趋势分析与可视化工具。将智能斜率分析、云带宽度测量及趋势状态分类整合于简洁的实时仪表盘中。





概述





凤凰移动平均线仪表通过分析快慢移动平均线的关系，判断趋势方向、强度及成熟度。该指标持续监测移动平均线斜率角度、云带宽度扩张收缩及交叉时间，实时分类当前市场运行状态。





系统采用双马蹄形仪表显示：斜率位置仪表可视化呈现快线从下降到平缓再到上升的角度变化，云带宽度仪表则测量趋势相对于历史均值的压缩与扩张程度。二者协同运作，即时揭示动能质量与趋势可持续性。





趋势状态自动分类为弱势、中势、强势或延伸状态（适用于多空双向行情）。云层色彩直接关联趋势状态，确保图表与仪表盘的视觉一致性。本指标旨在减少噪音干扰，聚焦可操作趋势状态而非原始指标值。





安装指南





从MQL5市场下载后附加至任意图表。分析面板与移动平均云将立即根据所选参数显示。





系统要求





MetaTrader 5 3280版或更高版本。本指标为自定义指标，兼容所有经纪商及符号类型，适用于所有时间周期和交易品种（含外汇、指数、大宗商品及加密货币）。





反馈与评价





若您认为本工具实用，敬请在MQL5平台留下评价。您的反馈将直接影响凤凰工具的未来更新、优化及新功能开发——我们致力于打造交易者真正重视的工具。





技术支持





通过MQL5私信提供终身支持，24小时内响应。





开发方：凤凰环球投资有限公司

© 2025 凤凰环球投资有限公司。保留所有权利。



