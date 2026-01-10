Phoenix Moving Average Meter

Phoenix Hareketli Ortalama Ölçer (MT5)


MetaTrader 5 için profesyonel hareketli ortalama trend analizi ve görselleştirme aracı. Akıllı eğim analizi, bulut genişliği ölçümü ve rejim sınıflandırmasını temiz, gerçek zamanlı bir gösterge panosunda birleştirir.


Genel Bakış


Phoenix Hareketli Ortalama Ölçer, trend yönünü, gücünü ve olgunluğunu belirlemek için hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar arasındaki ilişkiyi analiz eder. Gösterge, mevcut piyasa rejimini gerçek zamanlı olarak sınıflandırmak için MA eğim açısını, bulut genişliğinin genişlemesini veya daralmasını ve çaprazlamadan bu yana geçen süreyi sürekli olarak izler.


Sistem, çift at nalı tarzı bir gösterge ekranına sahiptir. Eğim konumu göstergesi, hızlı MA açısını azalarak düzleşmeden artmaya kadar görselleştirirken, bulut genişliği göstergesi tarihsel ortalamalara göre trend sıkışmasını ve genişlemesini ölçer. Birlikte, momentum kalitesi ve trend sürdürülebilirliği hakkında anında bilgi sağlarlar.


Trend rejimleri, hem yükseliş hem de düşüş koşulları için otomatik olarak Zayıf, Orta, Güçlü veya Uzatılmış olarak sınıflandırılır. Bulut renklendirmesi, trend durumuyla doğrudan bağlantılıdır ve grafik ile gösterge paneli arasında görsel tutarlılık sağlar. Gösterge, gürültüyü azaltmak ve ham gösterge değerlerinden ziyade eyleme geçirilebilir trend durumlarına odaklanmak için tasarlanmıştır.


Kurulum


MQL5 Market'ten indirin ve herhangi bir grafiğe ekleyin. Seçilen hareketli ortalama ayarları kullanılarak analiz paneli ve MA bulutu hemen görünür.


Gereksinimler


MetaTrader 5 build 3280 veya üstü. Bu, özel bir göstergedir. Tüm brokerlar ve sembol türleri ile çalışır. Forex, endeksler, emtialar ve kripto dahil tüm zaman dilimleri ve enstrümanlar için uygundur.


Geri Bildirim ve Yorumlar


Bu aracı yararlı bulursanız, lütfen MQL5'te bir yorum bırakmayı düşünün. Geri bildiriminiz, Phoenix'in gelecekteki güncellemelerini, iyileştirmelerini ve yeni araçlarını doğrudan şekillendirir — yatırımcıların gerçekten değer verdiği şeyleri daha fazla geliştiririz.


Destek


MQL5 Özel Mesajı aracılığıyla ömür boyu destek. 24 saat içinde yanıt.


Phoenix Global Investments Ltd tarafından geliştirilmiştir.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tüm hakları saklıdır.



