XAU Power
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 1.26
- Aktivierungen: 5
Der XAU Power Intelligent Control of Gold Volatility Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5) ist ein spezialisierter Handelsroboter, der ausschließlich für den Handel mit dem Paar XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Sein Hauptmerkmal ist die Steuerung der hohen Volatilität von Gold durch adaptive Algorithmen .
Hauptmerkmale und Strategie:
- Volatilitätsspezialisierung: Bei der Entwicklung des Roboters wurde berücksichtigt, dass die Volatilität von Gold 3-5 Mal höher ist als die der wichtigsten Währungspaare. Er verwendet Volatilitätsfilter, um zu verhindern, dass während unvorhersehbarer Preisspitzen Geschäfte getätigt werden.
- Intelligente Verwaltung: Der Advisor basiert auf Algorithmen des maschinellen Lernens und neuronalen Netzen, die Marktdaten in Echtzeit analysieren und sich an wechselnde Trends anpassen.
- Technische Indikatoren: Tools wie CCI, Parabolic SAR und Smart Money Concepts werden verwendet, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.
- Risikomanagement: Umfasst adaptive Stop-Loss- und Trailing-Stop-Algorithmen zum Schutz der Gewinne bei den für Gold typischen starken Marktumschwüngen.
Empfehlungen für den Einsatz im Jahr 2026:
- Zeitrahmen: Am effektivsten in den Zeiträumen M30 und H1, in denen das Rauschen des Goldmarktes für die Algorithmen weniger kritisch ist.
- Handelssitzungen: Die höchste Liquidität und die vorhersehbarsten Bewegungen für den Roboter werden während der Überschneidung der Londoner und New Yorker Sitzungen beobachtet (ungefähr von 14:00 bis 18:00 Uhr MEZ).
- Einrichtung: Erfordert eine maklerspezifische Optimierung aufgrund der Unterschiede bei den Goldspreads, die sich bei Nachrichtenereignissen stark ausweiten können.
Wie jedes automatisierte System garantiert auch dieser Advisor keinen 100%igen Erfolg und muss zunächst auf einem Demokonto getestet werden .