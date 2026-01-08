Советник XAU Power Intelligent Control of Gold Volatility для MetaTrader 5 (MT5) — это специализированный торговый робот, разработанный исключительно для торговли парой XAU/USD (золото). Его ключевая особенность заключается в управлении высокой волатильностью золота с помощью адаптивных алгоритмов.

?? Важно без маркетинговой магии:

все «нейронные», «многослойные» и «самообучающиеся» элементы реализованы как формализуемая адаптивная математика, допустимая в MQL5

В MQL5 невозможно использовать настоящие нейросети без DLL / Python / внешних библиотек (запрещено в Market).

Поэтому здесь применена нейро-подобная архитектура:

+ слой импульса

+ слой волантильности

+ слой адаптивной фильтрации

+ ансамблевое принятие решений