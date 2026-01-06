Sonic Blast PRO

Hallo Trader!



Heute möchte ich Euch einen einfach zu bedienenden Einstiegsindikator zeigen, der sowohl:

- als selbständiger Indikator

- als zusätzlicher Bestätigungstrigger



Die Software verwendet eine intelligente Kombination von Trendfilterlogik.

Er liefert alle wichtigen Informationen:

- Einstieg

- Gewinnmitnahme

- Stop-Loss



Der Indikator hat eine eingebaute Warnfunktion:

- Standard-MT4-Warnungen (Pop-up + Ton)

- E-Mail-Warnung

- Mobile (Push)-Benachrichtigungen



Ich hoffe, Sie finden es nützlich.

Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe benötigen.



Frohes Trading!

Pawel
