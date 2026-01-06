Sonic Blast PRO
- Indikatoren
- Pawel Drucis
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 20
Hallo Trader!
Heute möchte ich Euch einen einfach zu bedienenden Einstiegsindikator zeigen, der sowohl:
- als selbständiger Indikator
- als zusätzlicher Bestätigungstrigger
Die Software verwendet eine intelligente Kombination von Trendfilterlogik.
Er liefert alle wichtigen Informationen:
- Einstieg
- Gewinnmitnahme
- Stop-Loss
Der Indikator hat eine eingebaute Warnfunktion:
- Standard-MT4-Warnungen (Pop-up + Ton)
- E-Mail-Warnung
- Mobile (Push)-Benachrichtigungen
Ich hoffe, Sie finden es nützlich.
Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe benötigen.
Frohes Trading!
Pawel