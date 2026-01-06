Sonic Blast PRO

ScannerX Pawel Drucis Indikatoren

Hallo Leute! Heute möchte ich euch einen nützlichen Indikator vorstellen, der euch einen allgemeinen Marktüberblick verschaffen kann. Wie funktioniert er? Der Indikator funktioniert wie ein Dashboard, das Ihnen eine Liste von Vermögenswerten zeigt (Sie können einen beliebigen auswählen) und bietet einfache visuelle Informationen: Blauer Wert - bedeutet, dass sich das Instrument im Aufwärtstrend befindet Rotes Asset - bedeutet, dass sich das Instrument in einem Abwärtstrend befindet Schwarzer Be