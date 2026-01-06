Sonic Blast PRO

¡Hola Traders!



Hoy quiero mostrarles un indicador de entrada fácil de usar que se puede utilizar tanto

- como indicador independiente

- como disparador de confirmación adicional



El software utiliza una combinación inteligente de filtros de tendencia lógica.

Proporciona toda la información esencial:

- entrada

- toma de beneficios

- stop loss



El indicador tiene una función de alerta incorporada:

- alertas estándar MT4 (pop up + sonido)

- alertas por correo electrónico

- notificaciones móviles (push)



Espero que le resulte útil.

Hágamelo saber si usted necesita cualquier ayuda.



¡Feliz trading!

Pawel
Otros productos de este autor
ScannerX
Pawel Drucis
Indicadores
¡Hola Chicos! Hoy quiero compartir con ustedes un indicador útil que puede ayudarle con la visión general del mercado. ¿Cómo funciona? Indicador funciona como un tablero de instrumentos que le mostrará la lista de activos (se puede elegir cualquiera que te gusta) y proporciona información visual sencilla: Activo azul - significa que el instrumento está en la tendencia hacia arriba Activo rojo - significa que el instrumento está en la tendencia BAJA Espacio negro: significa que el instrumento se
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario