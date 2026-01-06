Sonic Blast PRO
- Indicadores
- Pawel Drucis
- Versión: 1.1
- Activaciones: 20
¡Hola Traders!
Hoy quiero mostrarles un indicador de entrada fácil de usar que se puede utilizar tanto
- como indicador independiente
- como disparador de confirmación adicional
El software utiliza una combinación inteligente de filtros de tendencia lógica.
Proporciona toda la información esencial:
- entrada
- toma de beneficios
- stop loss
El indicador tiene una función de alerta incorporada:
- alertas estándar MT4 (pop up + sonido)
- alertas por correo electrónico
- notificaciones móviles (push)
Espero que le resulte útil.
Hágamelo saber si usted necesita cualquier ayuda.
¡Feliz trading!
Pawel