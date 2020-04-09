BuySell Average Line MT5
- Utilitys
- Masamitsu Takahashi
- Version: 1.0
Haben Sie schon einmal weiter nachgekauft und dabei den Überblick über Ihren tatsächlichen Durchschnittspreis verloren?
Dieser EA hilft Ihnen, objektiv zu bleiben, indem er die durchschnittlichen Einstiegspreisevon Buy- und Sell-Positionen dauerhaft im Chart anzeigt.
Dieser MT5-EA zeigt die durchschnittlichen Einstiegspreise von Buy und Sellals separate horizontale Linien an, auch beim Hedging.
[Standardanzeige]- Buy-Durchschnittspreis: rote gestrichelte Linie- Sell-Durchschnittspreis: blaue gestrichelte Linie
Wenn keine entsprechende Position vorhanden ist, wird die Linie automatisch ausgeblendet.Die Durchschnittspreise werden lotgewichtet berechnet und bleiben auch bei Teilorders,Averaging und Hedging korrekt.
Die Anzeige wird etwa einmal pro Sekunde aktualisiert.Dieser EA dient ausschließlich der Anzeige und führt keine Trades aus.
Dieser EA hilft Ihnen, objektiv zu bleiben, indem er die durchschnittlichen Einstiegspreisevon Buy- und Sell-Positionen dauerhaft im Chart anzeigt.
Dieser MT5-EA zeigt die durchschnittlichen Einstiegspreise von Buy und Sellals separate horizontale Linien an, auch beim Hedging.
[Standardanzeige]- Buy-Durchschnittspreis: rote gestrichelte Linie- Sell-Durchschnittspreis: blaue gestrichelte Linie
Wenn keine entsprechende Position vorhanden ist, wird die Linie automatisch ausgeblendet.Die Durchschnittspreise werden lotgewichtet berechnet und bleiben auch bei Teilorders,Averaging und Hedging korrekt.
Die Anzeige wird etwa einmal pro Sekunde aktualisiert.Dieser EA dient ausschließlich der Anzeige und führt keine Trades aus.