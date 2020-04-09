BuySell Average Line MT5

Verbringen Sie zu viel Zeit damit, vergangene Charts und Chartmuster zu suchen? Sie scrollen immer wieder über den Bildschirm, um ein bestimmtes Chartmuster zu finden. Gerade wenn Sie glauben, es endlich gefunden zu haben, wissen Sie auf kleineren Zeitrahmen nicht mehr, wo es sich befindet. Schon eine kleine Verschiebung oder ein leichtes Zoomen des Charts – und es ist wieder verschwunden. Mit diesem Tool: Können Sie sich automatisch und mit hoher Geschwindigkeit durch vergangene Charts bewegen