Chart Auto Flow

Chart Auto Flow ist ein MT5 EA-Tool, das Tradern ermöglicht:

  • Automatische Wiedergabe von Charts

  • Rückwärtswiedergabe von Charts

  • Charts schnell überprüfen und Chartmuster identifizieren

  • Handelsstrategien in Zeitlupe üben und Methoden testen

Kompatibel mit Forex, Aktien, Gold, Kryptowährungen und allen Instrumenten, auf allen Zeitrahmen (M1–MN).

Ideal für Trader, die historische Charts effizient analysieren, Chartmuster erkennen, technische Analysen durchführen oder Strategien testen möchten – von Anfängern bis Fortgeschrittenen.

Verfügbare Versionen Schaltflächenübersicht
Taste / Label Funktion Beschreibung
Pause / Restart Pause / Fortsetzen Steuerung der Chart-Wiedergabe
Reset Geschwindigkeit und Balken zurücksetzen Setzt Speed auf 1s, Bar auf 1
Slow / Fast Geschwindigkeit einstellen Von 50ms bis 10 Minuten
Bar+ / Bar- Anzahl der verschobenen Balken einstellen Von 1 bis 480
Past / Future Richtung wechseln Vorwärts- und Rückwärtswiedergabe
Speed / Bars (Label) Aktuelle Geschwindigkeit & Balken anzeigen Zeigt die aktuellen Werte
END Programm beenden -
Hauptmerkmale

  • Flexible Wiedergabegeschwindigkeit: 50ms–10min pro Balken

  • Vorwärts- und Rückwärtswiedergabe

  • Schnelle Chartüberprüfung & Mustererkennung

  • Zeitlupe für Strategieübungen

  • Kompatibel mit allen Instrumenten und Zeitrahmen

  • Intuitive Tastensteuerung

Installation

Melden Sie sich bei MT5 an und klicken Sie im Market auf Kaufen und Herunterladen. EA wird automatisch installiert.

Platzierung: Navigator → Expert Advisors → Market. Zum Chart hinzufügen: Drag & Drop oder Doppelklick.

Empfohlenes Umfeld

  • OS: Windows 11

  • MT5 Build: 5320 / 5260

  • CPU: Intel Core i5 (11. Gen oder höher)

  • RAM: 8GB+

Mac evtl. nutzbar, nicht offiziell getestet.

Risikohinweis

Dieses Tool führt keine Trades aus. Kein finanzielles Risiko.

Wenn Ihnen das Tool gefällt, wird Ihr Feedback sehr geschätzt.


Empfohlene Produkte
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Utilitys
BTC Handelsassistent EA Manuelles Handelswerkzeug mit automatisiertem Risikomanagement Dieser Expert Advisor unterstützt manuelle Kryptowährungshändler durch automatisiertes Risikomanagement, Positionsgrößenbestimmung und Gewinnabsicherung und bietet gleichzeitig visuelles Handelsmanagement über eine intuitive Schnittstelle. Kurze Beschreibung BTC Trading Assistant EA ist ein Dienstprogramm, das für manuelle Kryptowährungshändler entwickelt wurde. Der EA berechnet die Positionsgrößen auf der Gru
Quick deals EA
Aleksandr Slavskii
Utilitys
Hotkeys plus linker Mausklick auf den Chart. Der Expert Advisor eröffnet Trades, setzt Limit- und Stop-Orders, löscht Orders und schließt Positionen, kehrt auch offene Positionen um, setzt Stop-Loss und Take-Profit in den Einstellungen vorgegeben. (Umkehrung nur bei Netting-Konten). Wenn Sie den Expert Advisor starten, können Sie einen Hinweis auf die Funktionsweise des Expert Advisors sehen, indem Sie die Taste + Klick auf den Chart drücken. Rechts vom letzten Balken, unterhalb des Kurses Strg
PRD Long and Short Arbitrage
Cristiano Konrad
Utilitys
Die Beschreibung der Strategie ist in dem beigefügten Video zu sehen (https://www.youtube.com/watch?v=JzN1fEZmc40) . Diese Hedging-Strategie hält sich strikt an das, was in dem Video vorgestellt wird. Die Strategie funktioniert mit jedem Devisenpaar, Kryptowährungen, Indizes und anderen Derivaten. Über die Einstellungen können Sie die Größe der Lots anpassen, Paare für den Betrieb hinzufügen und Gewinn- und Verlustpunkte festlegen. Der Abstand zwischen Verkaufs- und Kaufaufträgen muss entspr
EquityShield MT5
Ivan Zhigalov
Utilitys
️ EquityShield ist Ihr automatischer Risikomanagement-Wächter für MetaTrader 5. Wenn Sie jemals Ihr tägliches Verlustlimit überschritten haben, Ihre eigenen Handelsregeln während volatiler Märkte nicht durchsetzen konnten oder Gewinne automatisch sichern wollten, wenn Sie Ihre Ziele erreicht haben, dann ist EquityShield für Sie gemacht. EquityShield ist keine Handelsstrategie - es ist ein Sicherheitssystem, das Ihr Konto rund um die Uhr überwacht, automatisch Positionen schließt, wenn Ihre Ris
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um automatisch eine "Locking"-Position aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf wieder zu öffnen, was für Positionserhaltungs- und Schutzstrategien geeignet ist. Ein einfaches Dienstprogramm (im Folgenden "Bot" genannt), das eine Locking-Strategie mit einem unendlich nachladbaren Locking-Trade umsetzt. Wie der Bot funktioniert: - Nach dem Start wählen Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit einem bestimmten TP - Setzen Sie den SL-Parameter für den Locking Tr
Smart DOM Driver
Evgeny Shevtsov
Utilitys
Das Dienstprogramm zeigt das Orderbuch an, erhöht seine Tiefe und merkt sich die Position von Anwendungen, die über die aktuelle "Fenster"-Ansicht hinausgehen. Mit dem Dienstprogramm kann der Benutzer schnelle Handelsaktionen mit einem Klick durchführen - Platzieren/Stornieren/Bearbeiten von expliziten und versteckten Aufträgen sowie Öffnen/Bearbeiten von Positionen. Merkmale des Dienstprogramms Die Anzeige des Orderbuchs funktioniert nur für die Handelssymbole, für die sie vom Broker übertrage
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Utilitys
Optimieren Sie Ihre Grid-Trading-Strategie mit dem Grid Trade Manager MT5, einem vielseitigen kostenlosen Utility-EA, der für die Automatisierung der Platzierung und Verwaltung von Grid-Orders entwickelt wurde, basierend auf dem zeitgetesteten Grid-Trading-Ansatz, der in den 2000er Jahren in Forex-Communities popularisiert wurde für seine Fähigkeit, aus Marktoszillationen in ranging Bedingungen zu profitieren. Von Tausenden Tradern auf Plattformen wie MQL5 und Forex Factory umarmt für seine robu
FREE
King ElChart Manual Trade Panel
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Utilitys
King Chart - Manuelles Handelspanel für MetaTrader 5 Übersicht King Chart ist ein einfaches, aber leistungsstarkes manuelles Trading-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Präzision und Klarheit wünschen. Es ermöglicht eine schnelle Orderausführung, klare Lot-Kontrolle und Kontoüberwachung in Echtzeit - alles direkt in Ihrem MT5-Chart. Wichtigste Merkmale Multi-Lot Trade-Ausführung 3 Kauf- und 3 Verkaufstasten für sofortige Ausführung Jede Schaltfläche ist an ein benutze
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Basic - Intelligentes Handelsmanagement für Scalper Erhöhen Sie Ihre Scalping-Strategie auf ein höheres Niveau. VM Auto SLTP Basic verwaltet automatisch Stop Loss und Take Profit für Orders, die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet werden. Dieses Tool eröffnet keine eigenen Trades, so dass Sie die volle Kontrolle behalten und ein präzises Risikomanagement genießen können. Wichtigste Merkmale SL/TP basierend auf ATR oder Festpreis Automatische SL-Bewegung zum Breakeven R
FREE
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
SubWindow OnOff MT5
Fabrizio Malavasi
Utilitys
Der Zweck dieses Dienstprogramms ist es, ein oder mehrere Unterfenster im selben Chart zu verwalten , indem sie über eine Schaltfläche oder die Tastatur geöffnet und geschlossen werden How it works: If you want to handle more than one subwindow you need to reinstall the indicator . In this case some setups has to be customized onlu in the last subwindow installed and others setups in the installed subwindow during the first time installation. They are denoted in the input rispectively as ' LW
AP Vwap Bands Pro MT5
Allan Graham Pike
Indikatoren
AP VWAP Bands Pro (MT5) Volumengewichteter Durchschnittspreis mit ±σ-Bändern für klare Intraday-Bias, Mittelwert-Umkehrzonen und dynamische Unterstützung/Widerstand. Funktioniert bei Kryptowährungen (inkl. BTC) , FX , Indizes und Metallen . Verwendet Tick-Volumen, wenn echtes Volumen nicht verfügbar ist. Was es zeigt VWAP-Linie (volumengewichteter Durchschnittspreis). Zwei Hüllkurven um den VWAP (standardmäßig ±1σ und ±2σ) zur Hervorhebung des Gleichgewichts gegenüber der Ausdehnung. Rückstellun
FREE
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Candle Countdown Timer MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Kerzen-Countdown-Timer – Seien Sie dem Markt einen Schritt voraus Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie viel Zeit noch bleibt, bevor die aktuelle Kerze schließt? Beim Trading ist Timing alles. Der Kerzen-Countdown-Timer ist die perfekte Lösung für Trader, die eine präzise Zeitmessung benötigen, um ihre Strategien effektiv umzusetzen. Ob Sie Scalper, Daytrader oder Swing-Trader sind, dieses Tool sorgt dafür, dass Sie keinen wichtigen Moment verpassen. Was ist der Kerzen-Countdown-Timer? Der Ke
Market book player
Aliaksandr Hryshyn
Utilitys
Wiedergabe von zuvor gespeicherten Daten aus dem Auftragsbuch. Hauptmerkmale : Navigation durch historische Daten Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit mit den Schaltflächen "---" und "+++" sowie mit der Maus, indem Sie das Rad über den Bereich dieser Schaltflächen und zwischen ihnen bewegen Ein- und Ausschalten der Preiszentrierung Zeitanzeige auf Tausendstelsekunden genau Achtung ! Dieses Produkt benötigt auch ein Dienstprogramm zum Speichern von Daten: https://www.mql5.com/en/market/prod
FREE
Risk Manager Best
Pavel Malyshko
Utilitys
Risk Manager Best: Der Maßstab für professionelles Geldmanagement Warum halte ich dieses Programm für die beste Lösung auf dem Markt? Die Antwort ist einfach: Es wurde von einem Trader für Trader entwickelt, denen ihre Zeit und ihr Geld wichtig sind. Im Gegensatz zu überladenen Alternativen verfügt es über keine einzige unnötige Funktion, die Sie von der Chartanalyse ablenken könnte. Es handelt sich um ein Tool, das routinemäßige Risikoberechnungen in sofortiges Handeln umwandelt. Hier sind d
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Pionex Crypto Data and History for MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilitys
Pionex Live MT5 Data and History -- API-Adresse in Extras > Expert Advisor hinzufügen api.pionex.com ws.pionex.com Schritte: Symbole erstellen CreateSymbols = true setzen MT5-Terminal neu starten ( sehr wichtig! ) Wähle Symbole im Marktüberblick , um historische und Live-Daten zu laden Modi: LiveUpdate – Füge das Tool zum Chart hinzu, um Handelsdaten zu erhalten History – Füge das Tool hinzu, um die Historie bis zum gewünschten Datum zu füllen Einstellungen: MaxDate – Wähle das gewünschte Datum
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Utilitys
Capital Management EA - Intelligentes Risikomanagement & Gewinnoptimierung für MT5 Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Handelskapital mit intelligenten, automatisierten Strategien - vollständig optimiert für MetaTrader 5 (MT5). Möchten Sie Ihr Kapital schützen und Ihre Gewinne durch automatisierte Money-Management-Strategien maximieren ? Capital Management EA ist der All-in-One Expert Advisor für MetaTrader 5 (MT5) , der Ihnen hilft, intelligenter zu handeln, nicht härter. Kernfunkti
FinalStrike EA
Jason Smith
Utilitys
Automatically Close Trades at Your Desired Profit Target! Take the guesswork out of trading by automatically closing your positions as soon as they reach your set profit target. Add to any chart-  The Bot will monitor all open trades Key Features:     Automatic Trade Closing:     Set a profit target in USD, and let FinalStrike automatically close the trade when dollar amount is achieved     Multiple Positions Supported:     Whether you have one or multiple trades open across different pairs,
FREE
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Experten
Der Goat Scalper EA - intelligent, schnell und für echte Marktperformance entwickelt Übersicht The Goat Scalper EA ist ein Handelssystem der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um entscheidende Marktbewegungen mit chirurgischer Präzision zu erfassen. Anders als typische Scalper, die sich auf riskante Methoden wie Martingale, Grid, Hedging oder Arbitrage verlassen, verwendet The Goat eine reine Ausbruchslogik, die auf einer fortschrittlichen Erkennung von Angebots- und Nachfragezonen bas
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indikatoren
FVG Smart Zones – Kostenlose Edition Fair Value Gap Erkennungsindikator für MetaTrader 5 (MT5)   Suchen Sie ein echtes Trading-Werkzeug – nicht nur einen weiteren zufälligen Indikator? FVG Smart Zones – Kostenlose Edition gibt Ihnen professionelle Markteinblicke, indem automatisch Fair Value Gaps (FVGs) erkannt und hochwahrscheinliche Trading-Zonen direkt auf Ihrem Chart hervorgehoben werden.   Erstellt für Trader, die folgen: Smart Money Concepts (SMC) ICT Trading Konzepte Pric
FREE
Auto TradePanel Basic Demo
Viktor Weidenthal
Utilitys
Dieses TradePanel ist ein Dienstprogramm für Trader, die ein einfaches MoneyManagement zur Berechnung von Lotsize nutzen möchten . Ich habe die Basisversion nur erstellt, um einen Überblick über die eingeschränkte Funktionalität zu geben, der volle Funktionsumfang ist mit Auto TradePanel Pro verfügbar . (Nur weil es nicht im Strategietester getestet werden kann). Eine vollständige Beschreibung finden Sie unter "Auto TradePanel Pro". In dieser Version funktioniert die Grundfunktionalität (Berech
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitys
Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten. Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren. Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Eas
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Risk Management Tool SmartRiskT
Denis Daniel Hormazabal Andaur
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsoperationen und managen Sie auf intelligente Weise das Risiko Ihrer Positionen. Mit diesen Tools können Sie: Die potenziellen Gewinne oder Verluste aus Ihren Operationen abschätzen, entweder in Geld oder in Pips. Sie können auch Gewinne oder Verluste durch Subtraktion der Spread-Kosten, die zuvor in den Eingabeparametern des Tools konfiguriert wurden, visualisieren. Berechnen Sie die für Ihre Aufträge erforderliche Losgröße oder Marge. Schätzen Sie
Weitere Produkte dieses Autors
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Gakko Takahashi
Utilitys
Verschwenden Sie zu viel Zeit nur mit der Suche nach Chartmustern? Das ständige Scrollen durch historische Daten, um ein bestimmtes Setup zu finden, kann erschöpfend sein. Wenn Sie es endlich gefunden haben, verliert man beim Wechsel in eine kleinere Zeiteinheit oft den genauen Überblick. Schon ein einfaches Hinein- oder Herauszoomen kann dazu führen, dass Sie den Fokus auf die Kursbewegung verlieren, die Sie gerade analysieren wollten. Mit diesem Tool können Sie: Historische Charts automatisch
Focus Time Line
Gakko Takahashi
Utilitys
Erfassen Sie den „gewünschten Zeitpunkt“ einfach und sofort. Die ultimative Synchronisation für die Multi-Timeframe-Analyse. Wo genau befindet sich der Zeitpunkt aus dem höheren Zeitrahmen auf Ihrem niedrigeren Zeitrahmen? Langes Scrollen und Suchen gehört ab sofort der Vergangenheit an. Fokussieren Sie gewählte Zeitpunkte mit höchster Präzision – nicht nur auf einem einzelnen Chart, sondern durch Synchronisation mehrerer Charts gleichzeitig. Eliminieren Sie „Such-Stress“ und maximieren Sie Ihre
Chart Auto Flow Focus Edition
Gakko Takahashi
Utilitys
Verschwenden Sie zu viel Zeit nur mit der Suche nach Chartmustern? Das ständige Scrollen durch historische Daten, um ein bestimmtes Setup zu finden, kann erschöpfend sein. Wenn Sie es endlich gefunden haben, verliert man beim Wechsel in eine kleinere Zeiteinheit oft den genauen Überblick. Schon ein einfaches Hinein- oder Herauszoomen kann dazu führen, dass Sie den Fokus auf die Kursbewegung verlieren, die Sie gerade analysieren wollten. Mit diesem Tool können Sie: Historische Charts automatisch
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension