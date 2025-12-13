Chart Auto Flow ist ein MT5 EA-Tool, das Tradern ermöglicht:

Automatische Wiedergabe von Charts

Rückwärtswiedergabe von Charts

Charts schnell überprüfen und Chartmuster identifizieren

Handelsstrategien in Zeitlupe üben und Methoden testen

Kompatibel mit Forex, Aktien, Gold, Kryptowährungen und allen Instrumenten, auf allen Zeitrahmen (M1–MN).

Ideal für Trader, die historische Charts effizient analysieren, Chartmuster erkennen, technische Analysen durchführen oder Strategien testen möchten – von Anfängern bis Fortgeschrittenen.

Chart Auto Flow Mini (7-tägige kostenlose Testversion / pro Person 1x)

https://www.mql5.com/de/market/product/151226

Chart Auto Flow Focus Edition (mit Target Focus Jump)

https://www.mql5.com/de/market/product/154905

Taste / Label Funktion Beschreibung Pause / Restart Pause / Fortsetzen Steuerung der Chart-Wiedergabe Reset Geschwindigkeit und Balken zurücksetzen Setzt Speed auf 1s, Bar auf 1 Slow / Fast Geschwindigkeit einstellen Von 50ms bis 10 Minuten Bar+ / Bar- Anzahl der verschobenen Balken einstellen Von 1 bis 480 Past / Future Richtung wechseln Vorwärts- und Rückwärtswiedergabe Speed / Bars (Label) Aktuelle Geschwindigkeit & Balken anzeigen Zeigt die aktuellen Werte END Programm beenden -

Flexible Wiedergabegeschwindigkeit: 50ms–10min pro Balken

Vorwärts- und Rückwärtswiedergabe

Schnelle Chartüberprüfung & Mustererkennung

Zeitlupe für Strategieübungen

Kompatibel mit allen Instrumenten und Zeitrahmen

Intuitive Tastensteuerung

Verfügbare VersionenSchaltflächenübersichtHauptmerkmaleInstallation

Melden Sie sich bei MT5 an und klicken Sie im Market auf Kaufen und Herunterladen. EA wird automatisch installiert.

Platzierung: Navigator → Expert Advisors → Market. Zum Chart hinzufügen: Drag & Drop oder Doppelklick.

OS: Windows 11

MT5 Build: 5320 / 5260

CPU: Intel Core i5 (11. Gen oder höher)

RAM: 8GB+

Empfohlenes Umfeld

Mac evtl. nutzbar, nicht offiziell getestet.

Risikohinweis

Dieses Tool führt keine Trades aus. Kein finanzielles Risiko.

Wenn Ihnen das Tool gefällt, wird Ihr Feedback sehr geschätzt.



