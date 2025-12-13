Chart Auto Flow
- Utilitys
- Gakko Takahashi
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 13 Dezember 2025
Chart Auto Flow ist ein MT5 EA-Tool, das Tradern ermöglicht:
-
Automatische Wiedergabe von Charts
-
Rückwärtswiedergabe von Charts
-
Charts schnell überprüfen und Chartmuster identifizieren
-
Handelsstrategien in Zeitlupe üben und Methoden testen
Kompatibel mit Forex, Aktien, Gold, Kryptowährungen und allen Instrumenten, auf allen Zeitrahmen (M1–MN).
Ideal für Trader, die historische Charts effizient analysieren, Chartmuster erkennen, technische Analysen durchführen oder Strategien testen möchten – von Anfängern bis Fortgeschrittenen.Verfügbare Versionen
-
Chart Auto Flow Mini (7-tägige kostenlose Testversion / pro Person 1x)
https://www.mql5.com/de/market/product/151226
-
Chart Auto Flow Focus Edition (mit Target Focus Jump)
https://www.mql5.com/de/market/product/154905
|Taste / Label
|Funktion
|Beschreibung
|Pause / Restart
|Pause / Fortsetzen
|Steuerung der Chart-Wiedergabe
|Reset
|Geschwindigkeit und Balken zurücksetzen
|Setzt Speed auf 1s, Bar auf 1
|Slow / Fast
|Geschwindigkeit einstellen
|Von 50ms bis 10 Minuten
|Bar+ / Bar-
|Anzahl der verschobenen Balken einstellen
|Von 1 bis 480
|Past / Future
|Richtung wechseln
|Vorwärts- und Rückwärtswiedergabe
|Speed / Bars (Label)
|Aktuelle Geschwindigkeit & Balken anzeigen
|Zeigt die aktuellen Werte
|END
|Programm beenden
|-
-
Flexible Wiedergabegeschwindigkeit: 50ms–10min pro Balken
-
Vorwärts- und Rückwärtswiedergabe
-
Schnelle Chartüberprüfung & Mustererkennung
-
Zeitlupe für Strategieübungen
-
Kompatibel mit allen Instrumenten und Zeitrahmen
-
Intuitive Tastensteuerung
Melden Sie sich bei MT5 an und klicken Sie im Market auf Kaufen und Herunterladen. EA wird automatisch installiert.
Platzierung: Navigator → Expert Advisors → Market. Zum Chart hinzufügen: Drag & Drop oder Doppelklick.Empfohlenes Umfeld
-
OS: Windows 11
-
MT5 Build: 5320 / 5260
-
CPU: Intel Core i5 (11. Gen oder höher)
-
RAM: 8GB+
Mac evtl. nutzbar, nicht offiziell getestet.Risikohinweis
Dieses Tool führt keine Trades aus. Kein finanzielles Risiko.
