Focus Time Line
- Gakko Takahashi
Erfassen Sie den „gewünschten Zeitpunkt“ einfach und sofort. Die ultimative Synchronisation für die Multi-Timeframe-Analyse.
Wo genau befindet sich der Zeitpunkt aus dem höheren Zeitrahmen auf Ihrem niedrigeren Zeitrahmen?
Langes Scrollen und Suchen gehört ab sofort der Vergangenheit an.
Fokussieren Sie gewählte Zeitpunkte mit höchster Präzision – nicht nur auf einem einzelnen Chart, sondern durch Synchronisation mehrerer Charts gleichzeitig.
Eliminieren Sie „Such-Stress“ und maximieren Sie Ihre Analysepräzision.
Ein spezialisiertes Fokus-Tool, das Ihre Chartanalyse drastisch verändern wird.
Produktübersicht
[3 wählbare Fokus-Modi]
- Single Line: Fokus-Verschiebung zu einem bestimmten Zeitpunkt mit nur einem Klick.
- Multi Lines: Mehrere Zeitpunkte festlegen und den Fokus nacheinander verschieben.
- SnglSync: Mehrere Charts synchronisieren und den Fokus gleichzeitig auf einen Zeitpunkt verschieben.
[Wichtigste Vorteile]
- Sofortige Rückkehr: Egal wie weit Sie scrollen oder Zoom/Zeitrahmen ändern, Sie können den Fokus mit einem Klick sofort wieder auf den Zielpunkt verschieben.
- Effiziente Validierung: Verschieben Sie den Fokus reibungslos zwischen mehreren gesetzten Punkten, um die Geschwindigkeit Ihres Backtestings und Ihrer Vergleichsanalyse drastisch zu erhöhen.
- Multidimensionale Analyse: Synchronisieren Sie verschiedene Zeitrahmen oder korrelierende Paare für einen gleichzeitigen Fokus, was die Marktanalyse und das Training optimal unterstützt.
Für alle, die es zuerst ausprobieren möchten
Eine kostenlose 7-tägige Testversion ist ebenfalls verfügbar.
Focus Time Line Mini
https://www.mql5.com/de/market/product/154878
Hauptfunktionen der Buttons
|Schaltflächenname
|Funktion
|Beschreibung
|FocusMode
|Fokus-Modus umschalten
|Einstellung auf SingleLine / MultiLines / SnglSync
|Crt FocusLine
|Zeitpunkt festlegen
|Erstellt eine FocusTimeLine (vertikale Linie) zu jedem Zeitpunkt
|Position
|Anzeigeposition
|Umschaltbar zwischen rechtem Rand, Mitte oder linkem Rand
|Focus
|Fokus-Verschiebung
|Verschiebt den Chart zum gewünschten Zeitpunkt
|END
|Programm beenden
Installation
Melden Sie sich bei MT5 an, suchen Sie das Produkt im Markt und klicken Sie auf „Download“, um es automatisch zu installieren.
Im Navigator: Expert Advisor (EA) → Market.
Sie können es per Drag & Drop auf das Chart ziehen oder doppelklicken, um es hinzuzufügen.
Empfohlene Systemvoraussetzungen
OS: Windows 11
MT5: Build 5430
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 Kerne / 8 Threads)
RAM: 8 GB
*Obwohl es in anderen Umgebungen wie Mac funktionieren sollte, wurde der Betrieb nicht überprüft. Bitte testen Sie es auf eigene Verantwortung.
Risikohinweis
Es gibt keine Handelsfunktionen, daher besteht kein Kapitalsrisiko.