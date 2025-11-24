Focus Time Line

Erfassen Sie den „gewünschten Zeitpunkt“ einfach und sofort. Die ultimative Synchronisation für die Multi-Timeframe-Analyse.

Wo genau befindet sich der Zeitpunkt aus dem höheren Zeitrahmen auf Ihrem niedrigeren Zeitrahmen?
Langes Scrollen und Suchen gehört ab sofort der Vergangenheit an.

Fokussieren Sie gewählte Zeitpunkte mit höchster Präzision – nicht nur auf einem einzelnen Chart, sondern durch Synchronisation mehrerer Charts gleichzeitig.
Eliminieren Sie „Such-Stress“ und maximieren Sie Ihre Analysepräzision.
Ein spezialisiertes Fokus-Tool, das Ihre Chartanalyse drastisch verändern wird.

Produktübersicht

[3 wählbare Fokus-Modi]

  1. Single Line: Fokus-Verschiebung zu einem bestimmten Zeitpunkt mit nur einem Klick.
  2. Multi Lines: Mehrere Zeitpunkte festlegen und den Fokus nacheinander verschieben.
  3. SnglSync: Mehrere Charts synchronisieren und den Fokus gleichzeitig auf einen Zeitpunkt verschieben.

[Wichtigste Vorteile]

  • Sofortige Rückkehr: Egal wie weit Sie scrollen oder Zoom/Zeitrahmen ändern, Sie können den Fokus mit einem Klick sofort wieder auf den Zielpunkt verschieben.
  • Effiziente Validierung: Verschieben Sie den Fokus reibungslos zwischen mehreren gesetzten Punkten, um die Geschwindigkeit Ihres Backtestings und Ihrer Vergleichsanalyse drastisch zu erhöhen.
  • Multidimensionale Analyse: Synchronisieren Sie verschiedene Zeitrahmen oder korrelierende Paare für einen gleichzeitigen Fokus, was die Marktanalyse und das Training optimal unterstützt.

Für alle, die es zuerst ausprobieren möchten

Eine kostenlose 7-tägige Testversion ist ebenfalls verfügbar.

Focus Time Line Mini
https://www.mql5.com/de/market/product/154878

Hauptfunktionen der Buttons

Schaltflächenname Funktion Beschreibung
FocusMode Fokus-Modus umschalten Einstellung auf SingleLine / MultiLines / SnglSync
Crt FocusLine Zeitpunkt festlegen Erstellt eine FocusTimeLine (vertikale Linie) zu jedem Zeitpunkt
Position Anzeigeposition Umschaltbar zwischen rechtem Rand, Mitte oder linkem Rand
Focus Fokus-Verschiebung Verschiebt den Chart zum gewünschten Zeitpunkt
END Programm beenden

Installation

Melden Sie sich bei MT5 an, suchen Sie das Produkt im Markt und klicken Sie auf „Download“, um es automatisch zu installieren.
Im Navigator: Expert Advisor (EA) → Market.
Sie können es per Drag & Drop auf das Chart ziehen oder doppelklicken, um es hinzuzufügen.

Empfohlene Systemvoraussetzungen

OS: Windows 11
MT5: Build 5430
CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 Kerne / 8 Threads)
RAM: 8 GB
*Obwohl es in anderen Umgebungen wie Mac funktionieren sollte, wurde der Betrieb nicht überprüft. Bitte testen Sie es auf eigene Verantwortung.

Risikohinweis

Es gibt keine Handelsfunktionen, daher besteht kein Kapitalsrisiko.


