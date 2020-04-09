BuySell Average Line MT5
- ユーティリティ
- Masamitsu Takahashi
- バージョン: 1.0
ついナンピンを重ねてしまい、今の平均取得単価が分からなくなることはありませんか？
このEAは、BuyとSellそれぞれの平均取得単価を常にチャート上に表示することで、現在の立ち位置を冷静に把握するための補助ツールです。
BuyポジションとSellポジションの平均取得単価を水平線で表示する、MT5用EAです。Buy平均線とSell平均線を個別に表示するため、両建て時でも各ポジションの基準価格を直感的に確認できます。
【デフォルト表示】・Buy平均取得単価：赤色の点線・Sell平均取得単価：青色の点線
ポジションが存在しない場合、該当するラインは自動的に非表示になります。平均取得単価はロット加重平均で計算されるため、分割約定、ナンピン、両建てでもズレません。
約1秒ごとに自動更新されます。本EAは表示専用で、取引は行いません。
