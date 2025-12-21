Chart Auto Flow Focus Edition

Verschwenden Sie zu viel Zeit nur mit der Suche nach Chartmustern?

  • Das ständige Scrollen durch historische Daten, um ein bestimmtes Setup zu finden, kann erschöpfend sein.
  • Wenn Sie es endlich gefunden haben, verliert man beim Wechsel in eine kleinere Zeiteinheit oft den genauen Überblick.
  • Schon ein einfaches Hinein- oder Herauszoomen kann dazu führen, dass Sie den Fokus auf die Kursbewegung verlieren, die Sie gerade analysieren wollten.

Mit diesem Tool können Sie:

  • Historische Charts automatisch und mit hoher Geschwindigkeit durchsuchen, um die Effizienz Ihrer Analyse zu maximieren.

  • Sofort zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt springen, egal wie sehr Sie den Chart bewegen.

  • Historische Kursbewegungen abspielen, um realistische Marktbedingungen wie im Live-Trading zu erleben.

Durch die Optimierung Ihrer Analyse und das wiederholte Training mit Simulationen werden Sie Ihre Trading-Fähigkeiten drastisch verbessern.

Produktübersicht

Dies ist ein leistungsstarkes Hybrid-Tool exklusiv für MT5, das "Chart Auto Flow" zur Maximierung der Chartsuche und Simulationseffizienz vollständig mit "Focus Time Line" zur Steigerung der Analysepräzision integriert.
  1. Charts mit variabler Geschwindigkeit abspielen und zurückspulen
    Analysieren Sie die Price Action im Schnelldurchlauf oder führen Sie Trading-Simulationen in Zeitlupe durch.

  2. Sofortiger Fokus auf Zeitpunkte (Unterstützt sequenzielle Sprünge zwischen mehreren Punkten)
    Springen Sie sofort zu jedem beliebigen Zeitpunkt, um Charts effizient zu prüfen, ohne den Fokus auf Ihre Analyse zu verlieren.

  3. Synchronisierter Fokus über mehrere Chartfenster hinweg
    Synchronisieren Sie mehrere Charts gleichzeitig auf denselben Zeitpunkt, was die Multi-Timeframe-Analyse (MTF) erheblich vereinfacht.
Verwendbar für alle Finanzinstrumente wie Forex, Aktien, Gold und Kryptowährungen.Ideal für alle, die historische Kursbewegungen effizient aufarbeiten, Chartmuster erkennen, Strategien testen und Trading-Simulationen durchführen möchten.

Demo-Video

Wenn Sie wissen möchten, wie es funktioniert, schauen Sie sich bitte das folgende Video an.Es zeigt eine Demonstration aller Funktionen.

Funktionen & Vorteile

  • Abspielen und Zurückspulen mit variabler Geschwindigkeit
    Charts frei steuern, Geschwindigkeit von 50ms bis 10 Minuten einstellbar.

  • Sofortiger Fokus auf Schlüsselpunkte
    Springen Sie sofort zu jeder Zeit. Fokusposition kann zwischen rechter Rand, Mitte und linker Rand des Bildschirms wechseln.Im Mode:SnglSync können Sie gezielt auswählen, welche Charts für den simultanen Fokus-Sprung synchronisiert werden sollen.
    Die Synchronisierung gilt für alle im Terminal-Arbeitsbereich sichtbaren Charts. Minimierte oder ausgeblendete Fenster werden automatisch von der Synchronisierung ausgeschlossen.

  • Intuitive Bedienung
    Pause, Fortsetzen, Geschwindigkeitsanpassung und Kerzenverschiebung werden über Buttons gesteuert.

  • Kompatibel mit allen Zeitrahmen und Finanzinstrumenten
    Nützlich für Daytrading, Swingtrading und Langzeitanalyse.

Bedienungsbild

Taste/Etikett Funktion Beschreibung
Pause / Restart Pause / Fortsetzen Chartwiedergabe steuern
Reset Geschwindigkeit und Kerzenverschiebung zurücksetzen Reset Speed:1s, Bar:1 (zurücksetzen)
Slow / Fast Geschwindigkeit einstellen Frei einstellbar von 50ms bis 10min
Bar+ / Bar- Kerzenverschiebung einstellen Einstellbar von 1 bis 480 Bars
Past / Future Richtung wechseln Wiedergabe vorwärts/rückwärts umschalten
Speed / Bars (Etikett) Aktuelle Geschwindigkeit & Verschiebung anzeigen Aktuelle Einstellungen prüfen
FocusTimeLine Fokuspunkt setzen Gewünschten Fokuszeitpunkt festlegen
Position Anzeigeposition wechseln Zwischen rechter Rand, Mitte, linker Rand wechseln
Focus Fokus bewegen Sofort zum Fokuszeitpunkt springen
END Programm beenden -

Installation

  1. Melden Sie sich bei MT5 an, suchen Sie dieses Produkt im Market, klicken Sie auf „Kaufen“ und „Download“, um es automatisch zu installieren.

  2. Es erscheint unter Navigator → Expert Advisors → Market.

  3. Per Drag & Drop oder Doppelklick zum Chart hinzufügen.

Empfohlene Umgebung

  • OS: Windows 11

  • MT5: Build 5430

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 Kerne / 8 Threads)

  • Arbeitsspeicher: 8GB

※Sollte auch auf Mac und anderen Systemen funktionieren, wurde jedoch nicht getestet – bitte eigenverantwortlich ausprobieren.

Risiko-Hinweis

Dieses Produkt enthält keine Handelsfunktionen, daher besteht kein finanzielles Risiko.

