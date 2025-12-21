Chart Auto Flow Focus Edition
- Utilitys
- Gakko Takahashi
- Version: 2.5
- Aktualisiert: 21 Dezember 2025
- Aktivierungen: 7
Verschwenden Sie zu viel Zeit nur mit der Suche nach Chartmustern?
- Das ständige Scrollen durch historische Daten, um ein bestimmtes Setup zu finden, kann erschöpfend sein.
- Wenn Sie es endlich gefunden haben, verliert man beim Wechsel in eine kleinere Zeiteinheit oft den genauen Überblick.
- Schon ein einfaches Hinein- oder Herauszoomen kann dazu führen, dass Sie den Fokus auf die Kursbewegung verlieren, die Sie gerade analysieren wollten.
Mit diesem Tool können Sie:
-
Historische Charts automatisch und mit hoher Geschwindigkeit durchsuchen, um die Effizienz Ihrer Analyse zu maximieren.
-
Sofort zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt springen, egal wie sehr Sie den Chart bewegen.
-
Historische Kursbewegungen abspielen, um realistische Marktbedingungen wie im Live-Trading zu erleben.
Durch die Optimierung Ihrer Analyse und das wiederholte Training mit Simulationen werden Sie Ihre Trading-Fähigkeiten drastisch verbessern.
ProduktübersichtDies ist ein leistungsstarkes Hybrid-Tool exklusiv für MT5, das "Chart Auto Flow" zur Maximierung der Chartsuche und Simulationseffizienz vollständig mit "Focus Time Line" zur Steigerung der Analysepräzision integriert.
- Charts mit variabler Geschwindigkeit abspielen und zurückspulen
Analysieren Sie die Price Action im Schnelldurchlauf oder führen Sie Trading-Simulationen in Zeitlupe durch.
- Sofortiger Fokus auf Zeitpunkte (Unterstützt sequenzielle Sprünge zwischen mehreren Punkten)
Springen Sie sofort zu jedem beliebigen Zeitpunkt, um Charts effizient zu prüfen, ohne den Fokus auf Ihre Analyse zu verlieren.
- Synchronisierter Fokus über mehrere Chartfenster hinweg
Synchronisieren Sie mehrere Charts gleichzeitig auf denselben Zeitpunkt, was die Multi-Timeframe-Analyse (MTF) erheblich vereinfacht.
Demo-VideoWenn Sie wissen möchten, wie es funktioniert, schauen Sie sich bitte das folgende Video an.Es zeigt eine Demonstration aller Funktionen.
Funktionen & Vorteile
-
Abspielen und Zurückspulen mit variabler Geschwindigkeit
Charts frei steuern, Geschwindigkeit von 50ms bis 10 Minuten einstellbar.
-
Sofortiger Fokus auf Schlüsselpunkte
Springen Sie sofort zu jeder Zeit. Fokusposition kann zwischen rechter Rand, Mitte und linker Rand des Bildschirms wechseln.Im Mode:SnglSync können Sie gezielt auswählen, welche Charts für den simultanen Fokus-Sprung synchronisiert werden sollen.
Die Synchronisierung gilt für alle im Terminal-Arbeitsbereich sichtbaren Charts. Minimierte oder ausgeblendete Fenster werden automatisch von der Synchronisierung ausgeschlossen.
-
Intuitive Bedienung
Pause, Fortsetzen, Geschwindigkeitsanpassung und Kerzenverschiebung werden über Buttons gesteuert.
-
Kompatibel mit allen Zeitrahmen und Finanzinstrumenten
Nützlich für Daytrading, Swingtrading und Langzeitanalyse.
Bedienungsbild
|Taste/Etikett
|Funktion
|Beschreibung
|Pause / Restart
|Pause / Fortsetzen
|Chartwiedergabe steuern
|Reset
|Geschwindigkeit und Kerzenverschiebung zurücksetzen
|Reset Speed:1s, Bar:1 (zurücksetzen)
|Slow / Fast
|Geschwindigkeit einstellen
|Frei einstellbar von 50ms bis 10min
|Bar+ / Bar-
|Kerzenverschiebung einstellen
|Einstellbar von 1 bis 480 Bars
|Past / Future
|Richtung wechseln
|Wiedergabe vorwärts/rückwärts umschalten
|Speed / Bars (Etikett)
|Aktuelle Geschwindigkeit & Verschiebung anzeigen
|Aktuelle Einstellungen prüfen
|FocusTimeLine
|Fokuspunkt setzen
|Gewünschten Fokuszeitpunkt festlegen
|Position
|Anzeigeposition wechseln
|Zwischen rechter Rand, Mitte, linker Rand wechseln
|Focus
|Fokus bewegen
|Sofort zum Fokuszeitpunkt springen
|END
|Programm beenden
|-
Installation
-
Melden Sie sich bei MT5 an, suchen Sie dieses Produkt im Market, klicken Sie auf „Kaufen“ und „Download“, um es automatisch zu installieren.
-
Es erscheint unter Navigator → Expert Advisors → Market.
-
Per Drag & Drop oder Doppelklick zum Chart hinzufügen.
Empfohlene Umgebung
-
OS: Windows 11
-
MT5: Build 5430
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 Kerne / 8 Threads)
-
Arbeitsspeicher: 8GB
※Sollte auch auf Mac und anderen Systemen funktionieren, wurde jedoch nicht getestet – bitte eigenverantwortlich ausprobieren.
Risiko-Hinweis
Dieses Produkt enthält keine Handelsfunktionen, daher besteht kein finanzielles Risiko.