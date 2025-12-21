Chart Auto Flow Focus Edition

Verschwenden Sie zu viel Zeit nur mit der Suche nach Chartmustern?



Das ständige Scrollen durch historische Daten, um ein bestimmtes Setup zu finden, kann erschöpfend sein.

Wenn Sie es endlich gefunden haben, verliert man beim Wechsel in eine kleinere Zeiteinheit oft den genauen Überblick.

Schon ein einfaches Hinein- oder Herauszoomen kann dazu führen, dass Sie den Fokus auf die Kursbewegung verlieren, die Sie gerade analysieren wollten.

Mit diesem Tool können Sie:

Historische Charts automatisch und mit hoher Geschwindigkeit durchsuchen, um die Effizienz Ihrer Analyse zu maximieren.

Sofort zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt springen, egal wie sehr Sie den Chart bewegen.

Historische Kursbewegungen abspielen, um realistische Marktbedingungen wie im Live-Trading zu erleben.

Durch die Optimierung Ihrer Analyse und das wiederholte Training mit Simulationen werden Sie Ihre Trading-Fähigkeiten drastisch verbessern.

Produktübersicht



Dies ist ein leistungsstarkes Hybrid-Tool exklusiv für MT5 , das "Chart Auto Flow" zur Maximierung der Chartsuche und Simulationseffizienz vollständig mit "Focus Time Line" zur Steigerung der Analysepräzision integriert.

Charts mit variabler Geschwindigkeit abspielen und zurückspulen

Analysieren Sie die Price Action im Schnelldurchlauf oder führen Sie Trading-Simulationen in Zeitlupe durch.



Sofortiger Fokus auf Zeitpunkte (Unterstützt sequenzielle Sprünge zwischen mehreren Punkten)

Springen Sie sofort zu jedem beliebigen Zeitpunkt, um Charts effizient zu prüfen, ohne den Fokus auf Ihre Analyse zu verlieren.



Synchronisierter Fokus über mehrere Chartfenster hinweg

Synchronisieren Sie mehrere Charts gleichzeitig auf denselben Zeitpunkt, was die Multi-Timeframe-Analyse (MTF) erheblich vereinfacht.

Verwendbar für alle Finanzinstrumente wie Forex, Aktien, Gold und Kryptowährungen.Ideal für alle, die historische Kursbewegungen effizient aufarbeiten, Chartmuster erkennen, Strategien testen und Trading-Simulationen durchführen möchten.

Demo-Video Wenn Sie wissen möchten, wie es funktioniert, schauen Sie sich bitte das folgende Video an.Es zeigt eine Demonstration aller Funktionen.

Funktionen & Vorteile

Abspielen und Zurückspulen mit variabler Geschwindigkeit

Charts frei steuern, Geschwindigkeit von 50ms bis 10 Minuten einstellbar.

Sofortiger Fokus auf Schlüsselpunkte

Springen Sie sofort zu jeder Zeit. Fokusposition kann zwischen rechter Rand, Mitte und linker Rand des Bildschirms wechseln.Im Mode:SnglSync können Sie gezielt auswählen, welche Charts für den simultanen Fokus-Sprung synchronisiert werden sollen.

Die Synchronisierung gilt für alle im Terminal-Arbeitsbereich sichtbaren Charts. Minimierte oder ausgeblendete Fenster werden automatisch von der Synchronisierung ausgeschlossen.

Intuitive Bedienung

Pause, Fortsetzen, Geschwindigkeitsanpassung und Kerzenverschiebung werden über Buttons gesteuert.

Kompatibel mit allen Zeitrahmen und Finanzinstrumenten

Nützlich für Daytrading, Swingtrading und Langzeitanalyse.

Bedienungsbild

Taste/Etikett Funktion Beschreibung Pause / Restart Pause / Fortsetzen Chartwiedergabe steuern Reset Geschwindigkeit und Kerzenverschiebung zurücksetzen Reset Speed:1s, Bar:1 (zurücksetzen) Slow / Fast Geschwindigkeit einstellen Frei einstellbar von 50ms bis 10min Bar+ / Bar- Kerzenverschiebung einstellen Einstellbar von 1 bis 480 Bars Past / Future Richtung wechseln Wiedergabe vorwärts/rückwärts umschalten Speed / Bars (Etikett) Aktuelle Geschwindigkeit & Verschiebung anzeigen Aktuelle Einstellungen prüfen FocusTimeLine Fokuspunkt setzen Gewünschten Fokuszeitpunkt festlegen Position Anzeigeposition wechseln Zwischen rechter Rand, Mitte, linker Rand wechseln Focus Fokus bewegen Sofort zum Fokuszeitpunkt springen END Programm beenden -

Installation



Melden Sie sich bei MT5 an, suchen Sie dieses Produkt im Market, klicken Sie auf „Kaufen“ und „Download“, um es automatisch zu installieren. Es erscheint unter Navigator → Expert Advisors → Market. Per Drag & Drop oder Doppelklick zum Chart hinzufügen.

Empfohlene Umgebung

OS: Windows 11

MT5: Build 5430

CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 Kerne / 8 Threads)

Arbeitsspeicher: 8GB

※Sollte auch auf Mac und anderen Systemen funktionieren, wurde jedoch nicht getestet – bitte eigenverantwortlich ausprobieren.

Risiko-Hinweis

Dieses Produkt enthält keine Handelsfunktionen, daher besteht kein finanzielles Risiko.