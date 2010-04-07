Chart Auto Flow Player MT4
- Utilitys
- Masamitsu Takahashi
- Version: 1.0
Ein einfacher Chart-Player
zur Wiedergabe historischer Charts.
Marktbewegungen können überprüft werden,
indem Kerzen einzeln vorgespult werden.
Die Wiedergabe kann pausiert
und jederzeit fortgesetzt werden.
[Funktionen]
・Automatische Wiedergabe von Vergangenheit zu Zukunft
・Fortschritt um eine Kerze in festen Intervallen
・Pausieren während der Wiedergabe möglich
[Wiedergabespezifikationen]
・Wiedergaberichtung: Vergangenheit → Zukunft
・Wiedergabegeschwindigkeit: Fest
・Bewegte Balken: 1 Balken pro Schritt
・Pause / Fortsetzen der Wiedergabe
・END zum Beenden der Wiedergabe
[Bedienung]
・Pause / Restart: Wiedergabe pausieren oder fortsetzen
・END: Wiedergabe beenden und Programm stoppen