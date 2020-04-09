Chart Auto Flow Player

Ein einfacher Chart-Player
zur Wiedergabe historischer Charts.

Marktbewegungen können überprüft werden,
indem Kerzen einzeln vorgespult werden.
Die Wiedergabe kann pausiert
und jederzeit fortgesetzt werden.

[Funktionen]
・Automatische Wiedergabe von Vergangenheit zu Zukunft
・Fortschritt um eine Kerze in festen Intervallen
・Pausieren während der Wiedergabe möglich

[Wiedergabespezifikationen]
・Wiedergaberichtung: Vergangenheit → Zukunft
・Wiedergabegeschwindigkeit: Fest
・Bewegte Balken: 1 Balken pro Schritt
・Pause / Fortsetzen der Wiedergabe
・END zum Beenden der Wiedergabe

[Bedienung]
・Pause / Restart: Wiedergabe pausieren oder fortsetzen
・END: Wiedergabe beenden und Programm stoppen

