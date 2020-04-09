BuySell Average Line MT5

¿Alguna vez ha seguido promediando posiciones y ha perdido la referencia de su precio medio real?
Este EA le ayuda a mantener una visión objetiva mostrando constantementelos precios medios de entrada de Buy y Sell directamente en el gráfico.
Este EA para MT5 muestra los precios medios de entrada de Buy y Sell como líneas horizontales.Las líneas se muestran por separado, lo que resulta útil incluso en operaciones con cobertura.
[Visualización predeterminada]- Precio medio Buy: línea roja discontinua- Precio medio Sell: línea azul discontinua
Si no existe la posición correspondiente, la línea se oculta automáticamente.Los precios medios se calculan mediante promedio ponderado por lote,manteniendo la precisión con entradas parciales, promedios y coberturas.
La visualización se actualiza aproximadamente una vez por segundo.Este EA es solo para visualización y no ejecuta operaciones.
