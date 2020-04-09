Chart Auto Flow Focus Edition Player

Egal, wie Sie das Chart bewegen, Sie können sofort auf die ausgewählten Zeitpunkte fokussieren.

Chart Auto Flow Focus Edition Player ist ein praktisches Tool, das Chart-Wiedergabe und Fokusbewegung integriert.

[Funktionen]

  • Chart-Wiedergabe (Chart Auto Flow Funktion)
    Spielt das Chart automatisch Kerze für Kerze ab, um Marktentwicklungen zu beobachten
  • Fokusbewegung zu ausgewählten Zeitpunkten (Focus Time Line Funktion)
    Bewegt das Chart sofort zu den ausgewählten Zeitpunkten, um die Analyse effizienter zu gestalten

[Spezifikationen]

■ Chart Auto Flow Funktion (Chart-Wiedergabe)

  • Wiedergaberichtung: Zukunft
  • Wiedergabegeschwindigkeit: fest (0,5 Sek. / Kerze)
  • Balken pro Bewegung: 1 Balken fest
  • Wiedergabe pausieren / fortsetzen
  • END-Taste zum Programmende

■ Focus Time Line Funktion (Fokusbewegung)

  • Focus Mode: SingleLine (Standard)
  • Crt FocusLine: Erstellen Sie eine Fokuslinie am ausgewählten Zeitpunkt
  • Position: Anzeigeposition wechseln
  • Focus: Bewegen Sie das Chart zur erstellten Fokuslinie

[Anleitung]

  • Lassen Sie den Focus Mode auf dem Standard SingleLine
  • Drücken Sie Crt FocusLine, um eine Fokuslinie zu erstellen
  • Verwenden Sie die Position-Taste, um die Anzeigeposition zu wechseln (rechts, Mitte, links)
  • Drücken Sie Focus, um das Chart zur erstellten Fokuslinie zu bewegen
  • Die Wiedergabe erfolgt automatisch über die Chart Auto Flow-Steuerung
  • Drücken Sie END, um das Programm zu beenden

Vergleich der Spezifikationen (Comparison of Specifications)

Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen diesem Produkt (Player Edition) und dem High-End-Modell (Full Version). Obwohl das Layout der Benutzeroberfläche identisch ist, variieren die verfügbaren Modi und Einstellbereiche.
Merkmal / Kategorie Player Edition (Dieses) Full Version (Premium)
Benutzeroberfläche (UI) Identisch (Gemeinsame UI) Identisch (Gemeinsame UI)
Wiedergaberichtung Nur Vorwärts Vorwärts & Rückwärts
Wiedergabegeschwindigkeit Fest (0,5 Sek. / Bar) Variabel (50ms – 10 Min.)
Verschiebung (Bar Shift) Fest (1 Bar) Einstellbar (1 – 480 Bars)
Fokus-Modus (Focus) Einzellinie Einzel / Multi / Sync
Chart-Synchronisierung Nein Ja (Alle Charts synchron)


Wir entwickeln nur wirklich notwendige und nützliche Produkte. Bitte sehen Sie sich diese an.


Empfohlene Produkte
Exact Time
Boris Sedov
Utilitys
Exakte Zeit - detaillierte Zeitangabe im Sekundenchart. Das Tool zeigt die Eröffnungszeit der ausgewählten Kerze an. Dies ist notwendig, wenn Sie mit Sekundencharts arbeiten. Sie kann zum Beispiel in einem Sekundenchart verwendet werden, der mit dem Utility Sekundenchart erstellt wurde. Eingaben Basisecke - die Chartecke, an der ein Objekt befestigt ist. X-Abstand - der horizontale Abstand von der Diagrammecke. Y-Abstand - der vertikale Abstand von der Diagrammecke. Schriftart - Name der Schrift
FREE
Axilgo PipPiper CoPilot
Theory Y Technologies Pty Ltd
5 (2)
Utilitys
Axilgo Pip Piper CoPilot Verbessern Sie Ihr Trading-Spiel mit dem Axilgo Pip Piper CoPilot, dem ersten Produkt unserer revolutionären Pip Piper Serie. Dieses umfassende Toolset wurde sorgfältig für ernsthafte Trader entwickelt und konzentriert sich auf Schlüsselbereiche wie Risikomanagement, Handelsmanagement, Einhaltung der Prop Firm Rule und fortgeschrittenes Account Management . Mit CoPilot investieren Sie nicht nur in ein Tool, sondern gewinnen einen strategischen Partner in der kompliziert
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indikatoren
Der Smart FVG Statistics Indicator ist ein leistungsstarkes MetaTrader 5-Tool zur automatischen Identifizierung, Verfolgung und Analyse von Fair Value Gaps (FVGs) in Ihren Charts. Lieben Sie es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Testen Sie "The AUDCAD Trader" : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Hauptmerkmale Erweiterte Fair Value Gap-Erkennung Automatische Erkennung : Sucht automatisch nach
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitys
Das Position Selective Close ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Skript, das dazu dient, verschiedene Positionen gleichzeitig zu schließen. Allgemeine Beschreibung Das Position Selective Close verfügt über drei Betriebsmodi (Intersection, Union und All), die die Art und Weise steuern, wie die vier Positionsmerkmale (Symbol, magische Zahl, Typ und Gewinn) verwendet werden. Die Modi, die über den Eingabeparameter Auswahlmodus verfügbar sind, beziehen sich auf die Merkmale, die über die Eingabep
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indikatoren
Wenn Sie dieses Projekt mögen, hinterlassen Sie eine 5-Sterne-Bewertung. Dieser Indikator zieht die offenen, hohen, niedrigen und schließenden Preise für die angegebenen und kann für eine bestimmte Zeitzone eingestellt werden. Dies sind wichtige Ebenen, die von vielen institutionellen und professionellen Händler und kann nützlich sein, um die Orte, wo sie vielleicht mehr aktiv. Die verfügbaren Zeiträume sind: Vorheriger Tag. Vorherige Woche. Vorheriger Monat. Vorheriges Viertel. Vorheriges Jahr
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indikatoren
Entwicklung der vorherigen Version des Indikators ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modifizierter Standard-ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Informationen über die Wellenlänge in Punkten, Ebenen und verschiedenen Warnungslogiken Allgemeine Verbesserungen: Code-Anpassung für MetaTrader 5 Optimierte Arbeit mit grafischen Objekten Neuigkeiten: Horizontale Ebenen an Extremwerten Auswahl des Ebenentyps: horizontal/Strahlen/Segmente Filter für liquide Ebenen (nicht vom Preis durchbrochen) Puffer
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Utilitys
Dieser Roboter sendet Telegramm-Benachrichtigungen, die auf den Färbungsregeln des PLATINUM-Kerzenindikators basieren. Beispielnachricht für den Verkauf von Assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Beispielnachricht für den Kauf von Vermögenswerten : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Um Telegram-Benachrichtigungen zu aktivieren , müssen Sie einen Telegram-Bot erstellen, den Bot-API-Schlüssel erhalten und auch Ihre persönliche Telegram-Chat-ID erhalten. Es ist nicht möglich, Nachrichten
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.73 (11)
Indikatoren
Es ist die MQL5 Version von Zero Lag MACD, die für MT4 hier verfügbar war: https://www.mql5.com/en/code/9993 Es gab auch eine farbige Version davon hier, aber sie hatte einige Probleme: https://www.mql5.com/en/code/8703 Ich habe die MT4-Version korrigiert, die 95 Zeilen Code hat. Ich habe 5 Tage gebraucht, um die MT5-Version zu schreiben (Lesen der Logs und mehrfaches Testen, um den Unterschied zwischen MT5 und MT4 herauszufinden). Meine erste MQL5-Version dieses Indikators hatte 400 Zeilen Code
FREE
Spread highlighter
Jonathan Daniel Marion
Indikatoren
Dieser Spread-Indikator zeigt den tatsächlichen Spread für jede Kerze an. Er hebt den maximalen Spread und den minimalen Spread des gewählten Symbols hervor. Dieser Indikator ist sehr hilfreich, um die Entwicklung des Spreads in Echtzeit zu sehen und zu vermeiden, dass Sie einen Handel eingehen, wenn der Spread zu hoch ist. Eingaben: Wert in Punkten drucken: wenn true, wird der Spread als ganze Zahl angezeigt Anzeige des minimalen und maximalen Spreads der letzten N Tage: Wählen Sie die Anza
FREE
One thousand Pip Direction
Niklas Templin
1 (1)
Experten
Eintausend Pip Satz1:TP/SL 20kpip. Satz2:TP/SL 10kpip. Satz3: TP/SL 5k pip. Satz4: TP/SL 2k pip. Satz5: TP/SL 500 pip. Rate Prop FTMO Broker. Nur Pair DE40, US100, US30. Automatisch hinzugefügt EU London Session. Diese Version arbeitet mit festem Lot und buy/sell. Roboter Strategie: Trade open = Erster "Round Price-Number Entry". Schreiben Sie mir eine Nachricht mit Fragen, wenn Sie unentschlossen sind. Ich sende ex4 Code auf Anfrage.
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Balance History Indicator MT5
Roman Kandelaki
Utilitys
Saldo-Historie-Indikator Der Saldohistorie-Indikator verfolgt visuell den gesamten Handelsverlauf Ihres Kontos für den ausgewählten Zeitraum. Er zeigt drei wichtige Leistungskennzahlen an: Gewinn - wird in Grün angezeigt Verlust - wird in Rot angezeigt Nullgewinn/Break-even - wird in Grau angezeigt Gleichgewichtskurve - wird als himmelblaue Linie angezeigt Mit diesem Indikator können Sie die Verteilung der Gewinn- und Verlustperioden im Laufe der Zeit zusammen mit Ihrem laufenden Kontostand s
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
MA Color Candles
Vladimir Kuzmin
Indikatoren
MA Color Candles Indikator MA Color Candles ist ein Indikator zur visuellen Darstellung von Markttrends durch Einfärben von Chartkerzen. Er fügt keine Objekte hinzu und verzerrt keine Kursdaten, sondern färbt echte Kerzen auf der Grundlage des Stands zweier gleitender Durchschnitte ein. Dies ermöglicht eine schnelle Trendbeurteilung und die Verwendung als Filter in Handelsstrategien. Wie es funktioniert Aufwärtstrend: Schneller MA über dem langsamen MA, langsamer MA steigend (grüne Kerzen). Abw
FREE
Manager Time Position
Aliou Ba
Utilitys
Mit diesem kleinen Werkzeug können Sie einen Zeitzähler in Minuten definieren für das Schließen Ihrer Positionen entsprechend der von Ihnen festgelegten Anzahl von Minuten. Wenn Sie beispielsweise 30 Minuten einstellen, schließt das Werkzeug jede geöffnete Position 30 Minuten nach dem Öffnen. Einstellungen AKTIV: Hiermit aktivieren Sie das Tool und schließen damit Ihre Positionen nach der festgelegten Anzahl von Minuten. VERWALTEN: Sie können mit den vom Tool verwalteten Symbolen au
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
TradeInfo MT5
Manuraj Dhanda
4.31 (13)
Utilitys
TradeInfo ist ein Utility-Indikator, der die wichtigsten Informationen über das aktuelle Konto und die Position anzeigt. Angezeigte Informationen: Informationen über das aktuelle Konto (Saldo, Eigenkapital, freie Marge). Aktueller Spread, aktueller Drawdown (DD), geplanter Gewinn, erwartete Verluste, etc. Anzahl der offenen Position(en), Volumen (LOT), Gewinn. Heutige und gestrige Spanne. Verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze. Informationen zum Gewinn des letzten Tages. MagicNumber-Filter.
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indikatoren
Beschreibung : Rainbow MT5 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, dann ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, dann ist dies ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT5), der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, ist jetzt hier verfügbar. Die MT4-Version ist hier v
FREE
SmartFlow Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
5 (1)
Utilitys
Helios SmartFlow Scanner - Professionelles Multi-Symbol Handelssystem Der Helios SmartFlow Scanner ist eine umfassende Handelslösung, die bis zu 12 Währungspaare und Indizes gleichzeitig überwacht und mit Hilfe der bewährten CRT-Methode (Consolidation, Retest, Trend) in Kombination mit einer fortschrittlichen Korrelationsanalyse hochwahrscheinliche Setups erkennt. Zentrale Handelsmethodik Das System identifiziert Akkumulationszonen, in denen sich der Kurs konsolidiert, erkennt Manipulationsphase
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Indikatoren
THE MAGICIAN - Professioneller Angebots- und Nachfragezonen-Indikator Verwandeln Sie Marktchaos in Kristallklare Trading-Gelegenheiten auf Gold 15-Minuten-Charts Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Gold-Trading? Müde davon zu raten, wo Sie bei XAU/USD Trades eingehen sollen? Verwirrt darüber, ob Sie KAUFEN, VERKAUFEN oder ABWARTEN sollten? Verpassen Sie hochwahrscheinliche Setups auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen? "THE MAGICIAN" enthüllt die unsichtbaren Kräfte von Angebot und Nachfrage, die Märkte be
FREE
Clean Chart Nice View Erase All Objects
Gerald Birkner
Utilitys
EINFACHES UND SCHNELLES "CHART-AUFRÄUMSKRIPT" - KOSTENLOS FÜR ALLE - EINFACH AUF DEN CHART ZIEHEN UND ABLEGEN - EIN MUSS IN MEINEN AUGEN Jeder zeichnet gerne am Chart herum... Aber aufräumen dauert schon länger. Meist ist es viel schneller alles zu löschen und neu einzuzeichen. Wiederholung macht gut! Denke IMMER daran. LASSE ES WACHSEN ;-) Wünsche euch einen guten Tag, Traders! Wenn Du etwas benötigen solltest, senden Sie mir eine Nachricht. Alles Gute von Wien aus!
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
MT5PythonIndicatorExporter
Joao Paulo Euko
Utilitys
Hallo du, ich brauche deine Hilfe! Werden Sie mein Schirmherr, lassen Sie uns das möglich machen! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Kanal: Englische Version - Versão Inglês: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_EN Portugiesische Version - Versão Português : https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_PT Kostenlose Version mit 5 Indikatoren: https://www.mql5.com/en/market/product/57574 Diese Version ha
FREE
VolumeBasedColorsBars
Henrique Magalhaes Lopes
Indikatoren
VolumeBasedColorsBars - Kostenlose leistungsstarke Volumenanalyse für alle Trader Entschlüsseln Sie die verborgene Geschichte hinter jedem Kursbalken! VolumeBasedColorsBars ist ein professioneller, 100% KOSTENLOSER Indikator, der Ihre Chartkerzen auf der Grundlage einer echten, adaptiven Volumenanalyse einfärbt. Erkennen Sie sofort einen Anstieg der Marktaktivität, identifizieren Sie eine Erschöpfung und fangen Sie die Bewegungen ein, auf die es ankommt. Dieser Indikator bietet Ihnen : - Dyna
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (3)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (119)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (109)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Werkzeug für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders durch Levelauswahl im Chart! Vollständige Beschreibung Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs für Positionen - Transfer zum Breakeven und Trailing von Stop-Loss und Take-Profit - Disability-Levels - Intuitive , adaptive, anpassbare Schnittstelle . - Beliebi
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Weitere Produkte dieses Autors
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Haben Sie schon einmal weiter nachgekauft und dabei den Überblick über Ihren tatsächlichen Durchschnittspreis verloren? Dieser EA hilft Ihnen, objektiv zu bleiben, indem er die durchschnittlichen Einstiegspreisevon Buy- und Sell-Positionen dauerhaft im Chart anzeigt. Dieser MT5-EA zeigt die durchschnittlichen Einstiegspreise von Buy und Sellals separate horizontale Linien an, auch beim Hedging. [Standardanzeige]- Buy-Durchschnittspreis: rote gestrichelte Linie- Sell-Durchschnittspreis: blaue ges
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Lassen Sie sich oft von kurzfristigen Marktbewegungen beeinflussen, wenn ein Trend schon lange anhält? Gegentrend-Handel basierend auf dem Gefühl, dass „eine Umkehr bevorsteht“. Vorzeitige Gewinnmitnahmen aus der Angst heraus, „bereits erzielte Gewinne nicht zu verlieren“. All dies sind Dinge, die man nicht bereuen müsste, wenn man einfach das Schließen der Kerze abgewartet hätte. Dieses Tool wurde entwickelt, um den Stress des ständigen Beobachtens des Monitors zu eliminieren und diszipliniert
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Wenn der Markt über dem 4H- oder 1H-MA liegt, reduziert das Erwägen von Käufen, und wenn er darunter liegt, das Erwägen von Verkäufen, das Risiko großer Verluste. Es erhöht die Gewinnrate.  Es alarmiert Sie genau in dem Moment, in dem der Schlusskurs der 5-Minuten-Kerze den 20MA des 1-Stunden- (H1) oder 4-Stunden-Charts (H4) kreuzt. Dieses Tool wurde für Trader entwickelt, die Bestätigungen auf höheren Zeitrahmen schätzen. Es überwacht den Markt im Hintergrund, sodass Sie sich auf jeden belie
FREE
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Ein einfacher Chart-Player zur Wiedergabe historischer Charts. Marktbewegungen können überprüft werden, indem Kerzen einzeln vorgespult werden. Die Wiedergabe kann pausiert und jederzeit fortgesetzt werden. [Funktionen] Automatische Wiedergabe von Vergangenheit zu Zukunft Fortschritt um eine Kerze in festen Intervallen Pausieren während der Wiedergabe möglich [Wiedergabespezifikationen] Wiedergaberichtung: Vergangenheit → Zukunft Wiedergabegeschwindigkeit: Fest Bewegte Balken: 1 Balken pro Sc
FREE
Focus Time Line Player
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Sie können jederzeit sofort auf den ausgewählten Zeitpunkt auf dem Chart fokussieren. 【Funktionen】 ・Focus Mode: SingleLine (Standardanzeige) ・Crt FocusLine: Erstellen Sie eine Fokuslinie zu einem beliebigen Zeitpunkt ・Position: Anzeigeposition wechseln ・Focus: Chartansicht zur erstellten Fokuslinie verschieben ・X-Taste: Programm beenden 【Anleitung】 ・Verwenden Sie Focus Mode im Standard SingleLine ・Drücken Sie Crt FocusLine, um eine FocusTimeLine zu erstellen ・Verwenden Sie die Position-Taste,
FREE
Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Lassen Sie sich oft von kurzfristigen Marktbewegungen beeinflussen, wenn ein Trend schon lange anhält? Gegentrend-Handel basierend auf dem Gefühl, dass „eine Umkehr bevorsteht“. Vorzeitige Gewinnmitnahmen aus der Angst heraus, „bereits erzielte Gewinne nicht zu verlieren“. All dies sind Dinge, die man nicht bereuen müsste, wenn man einfach das Schließen der Kerze abgewartet hätte. Dieses Tool wurde entwickelt, um den Stress des ständigen Beobachtens des Monitors zu eliminieren und disziplinier
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Wenn der Markt über dem 4H- oder 1H-MA liegt, reduziert das Erwägen von Käufen, und wenn er darunter liegt, das Erwägen von Verkäufen, das Risiko großer Verluste. Es erhöht die Gewinnrate.  Es alarmiert Sie genau in dem Moment, in dem der Schlusskurs der 5-Minuten-Kerze den 20MA des 1-Stunden- (H1) oder 4-Stunden-Charts (H4) kreuzt. Dieses Tool wurde für Trader entwickelt, die Bestätigungen auf höheren Zeitrahmen schätzen. Es überwacht den Markt im Hintergrund, sodass Sie sich auf jeden belie
FREE
Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Ein einfacher Chart-Player zur Wiedergabe historischer Charts. Marktbewegungen können überprüft werden, indem Kerzen einzeln vorgespult werden. Die Wiedergabe kann pausiert und jederzeit fortgesetzt werden. [Funktionen] Automatische Wiedergabe von Vergangenheit zu Zukunft Fortschritt um eine Kerze in festen Intervallen Pausieren während der Wiedergabe möglich [Wiedergabespezifikationen] Wiedergaberichtung: Vergangenheit → Zukunft Wiedergabegeschwindigkeit: Fest Bewegte Balken: 1 Balken pro Sc
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Egal, wie Sie das Chart bewegen, Sie können sofort auf die ausgewählten Zeitpunkte fokussieren. Chart Auto Flow Focus Edition Player ist ein praktisches Tool, das Chart-Wiedergabe und Fokusbewegung integriert. [Funktionen] Chart-Wiedergabe (Chart Auto Flow Funktion) Spielt das Chart automatisch Kerze für Kerze ab, um Marktentwicklungen zu beobachten Fokusbewegung zu ausgewählten Zeitpunkten (Focus Time Line Funktion) Bewegt das Chart sofort zu den ausgewählten Zeitpunkten, um die Analyse effizie
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Einführungsangebot: Nur für die ersten 10 Käufer. Sonderpreis: $ 45   (Regulär: $90). Noch: 10 Um die Sichtbarkeit zu erhöhen, biete ich diesen Rabatt für die ersten 10 Käufer an. Danach steigt der Preis wieder auf $90. Verbringen Sie zu viel Zeit damit, vergangene Charts und Chartmuster zu suchen? Sie scrollen immer wieder über den Bildschirm, um ein bestimmtes Chartmuster zu finden. Gerade wenn Sie glauben, es endlich gefunden zu haben, wissen Sie auf kleineren Zeitrahmen nicht mehr, wo es s
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Einführungsangebot: Nur für die ersten 10 Käufer. Sonderpreis: $30 (Regulär: $40). Noch: 10 Um die Sichtbarkeit zu erhöhen, biete ich diesen Rabatt für die ersten 10 Käufer an. Danach steigt der Preis wieder auf $40. Erfassen Sie den „gewünschten Zeitpunkt“ einfach und sofort. Die ultimative Synchronisation für die Multi-Timeframe-Analyse. Wo genau befindet sich der Zeitpunkt aus dem höheren Zeitrahmen auf Ihrem niedrigeren Zeitrahmen? Langes Scrollen und Suchen gehört ab sofort der Vergangenh
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Einführungsangebot: Nur für die ersten 10 Käufer. Sonderpreis: $30 (Regulär: $40). Noch: 10 Um die Sichtbarkeit zu erhöhen, biete ich diesen Rabatt für die ersten 10 Käufer an. Danach steigt der Preis wieder auf $40. "Vergangene Charts mit Echtzeit-Bewegung reproduzieren" Chart Auto Flow ist ein Unterstützungstool zur Verifizierung, mit dem Sie vergangene Charts auf   Candlestick-Basis   mit   variabler Geschwindigkeit abspielen und zurückspulen   können. Anstatt nur statische Charts zu betrac
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Sie können jederzeit sofort auf den ausgewählten Zeitpunkt auf dem Chart fokussieren. 【Funktionen】 ・Focus Mode: SingleLine (Standardanzeige) ・Crt FocusLine: Erstellen Sie eine Fokuslinie zu einem beliebigen Zeitpunkt ・Position: Anzeigeposition wechseln ・Focus: Chartansicht zur erstellten Fokuslinie verschieben ・X-Taste: Programm beenden 【Anleitung】 ・Verwenden Sie Focus Mode im Standard SingleLine ・Drücken Sie Crt FocusLine, um eine FocusTimeLine zu erstellen ・Verwenden Sie die Position-Taste,
FREE
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Einführungsangebot: Nur für die ersten 10 Käufer. Sonderpreis: $30 (Regulär: $40). Noch: 10 Um die Sichtbarkeit zu erhöhen, biete ich diesen Rabatt für die ersten 10 Käufer an. Danach steigt der Preis wieder auf $40. "Vergangene Charts mit Echtzeit-Bewegung reproduzieren" Chart Auto Flow ist ein Unterstützungstool zur Verifizierung, mit dem Sie vergangene Charts auf Candlestick-Basis mit variabler Geschwindigkeit abspielen und zurückspulen können. Anstatt nur statische Charts zu betrachten, kö
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Einführungsangebot: Nur für die ersten 10 Käufer. Sonderpreis: $30 (Regulär: $40). Noch: 10 Um die Sichtbarkeit zu erhöhen, biete ich diesen Rabatt für die ersten 10 Käufer an. Danach steigt der Preis wieder auf $40. Erfassen Sie den „gewünschten Zeitpunkt“ einfach und sofort. Die ultimative Synchronisation für die Multi-Timeframe-Analyse. Wo genau befindet sich der Zeitpunkt aus dem höheren Zeitrahmen auf Ihrem niedrigeren Zeitrahmen? Langes Scrollen und Suchen gehört ab sofort der Vergangenhe
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Utilitys
Einführungsangebot: Nur für die ersten 10 Käufer. Sonderpreis: $ 45   (Regulär: $90). Noch: 10 Um die Sichtbarkeit zu erhöhen, biete ich diesen Rabatt für die ersten 10 Käufer an. Danach steigt der Preis wieder auf $90. Verbringen Sie zu viel Zeit damit, vergangene Charts und Chartmuster zu suchen? Sie scrollen immer wieder über den Bildschirm, um ein bestimmtes Chartmuster zu finden. Gerade wenn Sie glauben, es endlich gefunden zu haben, wissen Sie auf kleineren Zeitrahmen nicht mehr, wo es s
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension