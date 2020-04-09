Egal, wie Sie das Chart bewegen, Sie können sofort auf die ausgewählten Zeitpunkte fokussieren.

Chart Auto Flow Focus Edition Player ist ein praktisches Tool, das Chart-Wiedergabe und Fokusbewegung integriert.

[Funktionen]

Chart-Wiedergabe (Chart Auto Flow Funktion)

Spielt das Chart automatisch Kerze für Kerze ab, um Marktentwicklungen zu beobachten

Spielt das Chart automatisch Kerze für Kerze ab, um Marktentwicklungen zu beobachten Fokusbewegung zu ausgewählten Zeitpunkten (Focus Time Line Funktion)

Bewegt das Chart sofort zu den ausgewählten Zeitpunkten, um die Analyse effizienter zu gestalten

[Spezifikationen]

■ Chart Auto Flow Funktion (Chart-Wiedergabe)

Wiedergaberichtung: Zukunft

Wiedergabegeschwindigkeit: fest (0,5 Sek. / Kerze)

Balken pro Bewegung: 1 Balken fest

Wiedergabe pausieren / fortsetzen

END-Taste zum Programmende

■ Focus Time Line Funktion (Fokusbewegung)

Focus Mode: SingleLine (Standard)

Crt FocusLine: Erstellen Sie eine Fokuslinie am ausgewählten Zeitpunkt

Position: Anzeigeposition wechseln

Focus: Bewegen Sie das Chart zur erstellten Fokuslinie

[Anleitung]

Lassen Sie den Focus Mode auf dem Standard SingleLine

Drücken Sie Crt FocusLine, um eine Fokuslinie zu erstellen

Verwenden Sie die Position-Taste, um die Anzeigeposition zu wechseln (rechts, Mitte, links)

Drücken Sie Focus, um das Chart zur erstellten Fokuslinie zu bewegen

Die Wiedergabe erfolgt automatisch über die Chart Auto Flow-Steuerung

Drücken Sie END, um das Programm zu beenden

Vergleich der Spezifikationen (Comparison of Specifications)

Die folgende Tabelle zeigt die Unterschiede zwischen diesem Produkt (Player Edition) und dem High-End-Modell (Full Version). Obwohl das Layout der Benutzeroberfläche identisch ist, variieren die verfügbaren Modi und Einstellbereiche.

Merkmal / Kategorie Player Edition (Dieses) Full Version (Premium) Benutzeroberfläche (UI) Identisch (Gemeinsame UI) Identisch (Gemeinsame UI) Wiedergaberichtung Nur Vorwärts Vorwärts & Rückwärts Wiedergabegeschwindigkeit Fest (0,5 Sek. / Bar) Variabel (50ms – 10 Min.) Verschiebung (Bar Shift) Fest (1 Bar) Einstellbar (1 – 480 Bars) Fokus-Modus (Focus) Einzellinie Einzel / Multi / Sync Chart-Synchronisierung Nein Ja (Alle Charts synchron)



Wir entwickeln nur wirklich notwendige und nützliche Produkte. Bitte sehen Sie sich diese an.