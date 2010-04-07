Chart Auto Flow Focus Edition MT4

Verschwenden Sie zu viel Zeit nur mit der Suche nach Chartmustern?

  • Das ständige Scrollen durch historische Daten, um ein bestimmtes Setup zu finden, kann erschöpfend sein.
  • Wenn Sie es endlich gefunden haben, verliert man beim Wechsel in eine kleinere Zeiteinheit oft den genauen Überblick.
  • Schon ein einfaches Hinein- oder Herauszoomen kann dazu führen, dass Sie den Fokus auf die Kursbewegung verlieren, die Sie gerade analysieren wollten.

Mit diesem Tool können Sie:

  • Historische Charts automatisch und mit hoher Geschwindigkeit durchsuchen, um die Effizienz Ihrer Analyse zu maximieren.

  • Sofort zu Ihrem gewünschten Zeitpunkt springen, egal wie sehr Sie den Chart bewegen.

  • Historische Kursbewegungen abspielen, um realistische Marktbedingungen wie im Live-Trading zu erleben.

Durch die Optimierung Ihrer Analyse und das wiederholte Training mit Simulationen werden Sie Ihre Trading-Fähigkeiten drastisch verbessern.

Produktübersicht

Dies ist ein leistungsstarkes Hybrid-Tool exklusiv für MT4, das "Chart Auto Flow" zur Maximierung der Chartsuche und Simulationseffizienz vollständig mit "Focus Time Line" zur Steigerung der Analysepräzision integriert.
  1. Charts mit variabler Geschwindigkeit abspielen und zurückspulen
    Analysieren Sie die Price Action im Schnelldurchlauf oder führen Sie Trading-Simulationen in Zeitlupe durch.

  2. Sofortiger Fokus auf Zeitpunkte (Unterstützt sequenzielle Sprünge zwischen mehreren Punkten)
    Springen Sie sofort zu jedem beliebigen Zeitpunkt, um Charts effizient zu prüfen, ohne den Fokus auf Ihre Analyse zu verlieren.

  3. Synchronisierter Fokus über mehrere Chartfenster hinweg
    Synchronisieren Sie mehrere Charts gleichzeitig auf denselben Zeitpunkt, was die Multi-Timeframe-Analyse (MTF) erheblich vereinfacht.
Verwendbar für alle Finanzinstrumente wie Forex, Aktien, Gold und Kryptowährungen.Ideal für alle, die historische Kursbewegungen effizient aufarbeiten, Chartmuster erkennen, Strategien testen und Trading-Simulationen durchführen möchten.

Demo-Video

Wenn Sie wissen möchten, wie es funktioniert, schauen Sie sich bitte das folgende Video an.
Es zeigt eine Demonstration aller Funktionen.

Funktionen & Vorteile

  • Abspielen und Zurückspulen mit variabler Geschwindigkeit
    Charts frei steuern, Geschwindigkeit von 50ms bis 10 Minuten einstellbar.

  • Sofortiger Fokus auf Schlüsselpunkte
    Springen Sie sofort zu jeder Zeit. Fokusposition kann zwischen rechter Rand, Mitte und linker Rand des Bildschirms wechseln.Im Mode:SnglSync können Sie gezielt auswählen, welche Charts für den simultanen Fokus-Sprung synchronisiert werden sollen.
    Die Synchronisierung gilt für alle im Terminal-Arbeitsbereich sichtbaren Charts. Minimierte oder ausgeblendete Fenster werden automatisch von der Synchronisierung ausgeschlossen.

  • Intuitive Bedienung
    Pause, Fortsetzen, Geschwindigkeitsanpassung und Kerzenverschiebung werden über Buttons gesteuert.

  • Kompatibel mit allen Zeitrahmen und Finanzinstrumenten
    Nützlich für Daytrading, Swingtrading und Langzeitanalyse.

Bedienungsbild

Taste/Etikett Funktion Beschreibung
Pause / Restart Pause / Fortsetzen Chartwiedergabe steuern
Reset Geschwindigkeit und Kerzenverschiebung zurücksetzen Reset Speed:1s, Bar:1 (zurücksetzen)
Slow / Fast Geschwindigkeit einstellen Frei einstellbar von 50ms bis 10min
Bar+ / Bar- Kerzenverschiebung einstellen Einstellbar von 1 bis 480 Bars
Past / Future Richtung wechseln Wiedergabe vorwärts/rückwärts umschalten
Speed / Bars (Etikett) Aktuelle Geschwindigkeit & Verschiebung anzeigen Aktuelle Einstellungen prüfen
FocusTimeLine Fokuspunkt setzen Gewünschten Fokuszeitpunkt festlegen
Position Anzeigeposition wechseln Zwischen rechter Rand, Mitte, linker Rand wechseln
Focus Fokus bewegen Sofort zum Fokuszeitpunkt springen
END Programm beenden -

Installation

  1. Melden Sie sich bei MT4 an, suchen Sie dieses Produkt im Market, klicken Sie auf „Kaufen“ und „Download“, um es automatisch zu installieren.

  2. Es erscheint unter Navigator → Expert Advisors → Market.

  3. Per Drag & Drop oder Doppelklick zum Chart hinzufügen.

Empfohlene Umgebung

  • OS: Windows 11

  • MT4: Build 1441

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 Kerne / 8 Threads)

  • Arbeitsspeicher: 8GB

※Sollte auch auf Mac und anderen Systemen funktionieren, wurde jedoch nicht getestet – bitte eigenverantwortlich ausprobieren.

Risiko-Hinweis

Dieses Produkt enthält keine Handelsfunktionen, daher besteht kein finanzielles Risiko.


Just Copier MT4
Agung Imaduddin
5 (4)
Utilitys
"Just copier" wurde entwickelt, um den Handel ohne komplizierte Einstellungen zu kopieren. Die Kopie kann auf einem PC durchgeführt werden. Ein EA kann als Master (Anbieter) oder Slave (Empfänger) eingestellt werden. Das Empfänger-Lot kann auf mehrere Provider-Lots eingestellt werden. Bitte prüfen Sie dieses Produkt auch unter fxina.hostingerapp.com. Jede Art von Kopie ist möglich. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 Wenn Sie MT4 -> MT5 oder MT5 -> MT4 kopieren möchten, kaufen Sie bitte
Synchronization of multiple charts
Zhi Hua Zhou
Utilitys
MultiChartSync4 - Multi-Chart Auto-Sync Werkzeug Programmübersicht MultiChartSync4 ist ein professionelles MetaTrader 4 Multi-Chart-Synchronisationstool, das die automatische Ausrichtung der Zeitachse und die synchronisierte Navigation über mehrere Chart-Fenster hinweg ermöglicht und so die Effizienz bei Multi-Instrument- und Multi-Timeframe-Analysen erheblich verbessert. Hauptmerkmale 1. Intelligente Chart-Synchronisation Automatische Chart-Ausrichtung : Alle sekundären Charts werden automat
Forex Price Alert HighLow on No of Candles 7 Pair
Jairzino Rivelino Williams
Utilitys
Forex-Kerzen-Hoch/Tief-Alarm-Indikator Überblick: Der Forex Candle High/Low Alert Indicator wurde entwickelt, um Echtzeit-Einblicke und Warnungen für die wichtigsten Währungspaare zu liefern. Dieses benutzerdefinierte Tool zeigt die wichtigsten Hoch- und Tiefstwerte über eine bestimmte Anzahl von Kerzen und einen bestimmten Zeitrahmen an und gewährleistet, dass Sie über kritische Kursbewegungen und Trends informiert bleiben. (Die beobachteten Kerzen sind ab der 1. Kerze zurück - die Anzahl der g
Trade Manager MT4 Mr Sam Gold
Leonardo Antonio Camacaro Armas
Utilitys
️ Entdecken Sie den leistungsstarken Trade Manager für MetaTrader, ein Tool, das Ihr Handelserlebnis auf dem Finanzmarkt revolutionieren wird. Diese innovative Software bietet Ihnen Effizienz und Schnelligkeit und ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Trades schnell und visuell auszuführen. ️ Mit nur einem Mausklick erstellt der Trade Manager drei strategische Linien: eine blaue Linie für die Orderplatzierung, eine grüne Linie für den Take Profit und eine rote Linie für den Stop Loss. Diese Linien
FastAutolot MT4
Francesco Vitale
5 (2)
Utilitys
Großes Promo 40%! Wir stellen Autolot 2.0 vor: Die revolutionäre Trading Utility ist jetzt noch leistungsfähiger und effizienter! Wir sind stolz darauf, die Einführung von Autolot 2.0 anzukündigen, das Upgrade, das Ihren Handel auf ein ganz neues Niveau hebt! Wir haben auf Ihr Feedback gehört und das Programm verbessert, um es noch vielseitiger und benutzerfreundlicher zu machen. Hier sind die wichtigsten Funktionen, die wir hinzugefügt haben: Festes Risiko: Sie können jetzt ein festes Risiko
FiboPlusWaves
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A. Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzuge
Mfg Breakout Boss V8
Tendekai Ngundu Maposa
Indikatoren
Der MFG Breakout Boss Indikator ist ein halbautomatisches asiatisches Session Range Breakout System, das darauf abzielt, das Hoch und das Tief der asiatischen Session zu identifizieren, wenn sich der Markt ohne größere Bewegung bewegt. Mit Hilfe eines ausgefeilten Algorithmus innerhalb des Systems, einem Ausbruch in eine der beiden Richtungen, gepaart mit dem Momentum, bietet das System hochpräzise Einstiege, mit vordefiniertem Stop Loss und 3 Take Profit Levels.
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
Utilitys
Beschreibung : Bitte kreuzen Sie "Objektbeschreibungen anzeigen" in den Diagrammeigenschaften an, um Hray-Ansichten zu aktivieren Dieses Dienstprogramm wandelt eine Trendlinie in einen horizontalen Strahl um, der als Werkzeug zum Zeichnen von Angebots- und Nachfragezonen bekannt ist. Erstellen Sie einfach eine Trendlinie in einem Diagramm und sobald sie ausgewählt ist, wird sie umgewandelt. Der Strahl bleibt beim Ziehen horizontal . Schneller Strahlenplot: Drücken Sie die Taste "R", um einen
Moving Charts
Asep Saepudin
Indikatoren
Der Symbol-Changer-Indikator für MT4 ist ein erstaunliches Werkzeug zum Umschalten und Anzeigen jedes gewünschten Währungspaarcharts und jedes Zeitrahmens. Forex-Händler können die gewünschten Charts mit einem Mausklick direkt aus jedem geöffneten Chart anzeigen. Der Symbolwechsler-Indikator für Metatrader ist ein unverzichtbares Werkzeug für Trend-Trader, die mit einem Top-Down-Ansatz arbeiten. Der Symbolwechsler-Indikator zeigt alle verfügbaren Handelsinstrumente im Marktbeobachtungsfenster a
FREE
Projected Volatility Distribution
Tsvetan Tsvetanov
Indikatoren
Dieser Indikator nutzt den zentralen Grenzwertsatz in Kombination mit der historischen Volatilität und den Fibonacci-Ratios, um ein einzigartiges Chart-Tool namens Projected Volatility Distribution zu erstellen. Mit diesem Tool können Sie eine hochpräzise technische Intraday-Analyse durchführen, bei der Sie in Sekundenbruchteilen überkaufte und überverkaufte Bedingungen sowie starke Trends erkennen können. Darüber hinaus steht Ihnen ein multifunktionales Panel zur Verfügung, das Signale in Echtz
Info Trader
Kalinka Capital OU
Utilitys
Gerne stellen wir Ihnen den Informationsindikator „Info Trader“ vor. Da wir selbst Händler sind, erstellen wir Software, die wir hauptsächlich in unseren eigenen Handelspraktiken verwenden. Während des Intraday-Handels mit mehreren Währungen brauchten wir ständig ein "gebrauchsfertiges" Infopanel. Sie haben wahrscheinlich bemerkt, dass es notwendig ist, eine Entscheidung über die Gewinnmitnahme auf dem Konto unter Berücksichtigung des Gewinns mehrerer Instrumente zu treffen. Dazu müssen Sie d
Supply and Demand Draw MTF for MT4
Jorge Delgado Segura
Utilitys
Nur $30 für sechs Monate!!!. Dies wird Angebot & Nachfrage Zonen zeichnen, indem Sie einfach auf eine Kerze klicken. Es kann auch eine 50%-Linie auf die Zone zeichnen. https://youtu.be/XeO_x7cpx8g Da es sich um ein Zeichenwerkzeug handelt, ist es nach dem Hinzufügen zum Chart nicht immer aktiv. Aktivieren Sie es, indem Sie zweimal innerhalb einer Sekunde die Taste "s" auf der Tastatur drücken. Wenn es aktiviert ist, aber nicht gezeichnet werden soll, deaktivieren Sie es durch einmaliges Drücke
RoachMasterMind
Matimu Romeo Ngoveni
Utilitys
Dieses Dienstprogramm versucht, interessante Punkte in einer bestimmten Handelswoche zu ermitteln, indem es die Bereiche in einem bestimmten Diagramm visuell darstellt. Einige der Funktionen sind: Eröffnungsbereich der Woche (Montag) Anfangssaldo der Woche (Montag + Dienstag) Tägliche Abiter-Definitionen (Eröffnungsspanne für jeden Tag [Montag bis Freitag] - erste 8 Stunden) Fibonacci-Retracement (stellt den Bereich der Woche dar, der von Interesse ist, indem die Retracement-Levels für die jewei
ForexcopyLocalMT4
Wei Ming Ding
Utilitys
Gebrauchsanweisung: https://www.mql5.com/zh/blogs/post/754946 MT4-Version: https://www.mql5.com/DE/market/product/88205 MT5-Version: https://www.mql5.com/DE/market/product/88204 ----------------------------------------------- 1. Kopieren Sie Bestellungen von 12 Master-Konten auf 100 Slave-Konten. Die Anzahl der Slave-Konten kann individuell angepasst werden, von 12 bis 100. 2. Unterstützt MT4 zu MT4, MT4 zu MT5, MT5 zu MT4, MT5 zu MT5. 3. Identifizieren Sie die Suffixe der Handelsvarianten auf
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Arrow Micro Scalper ist ein Indikator für Scalping und kurzfristigen Handel, der in alle Diagramme und Finanzinstrumente (Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Metalle) integriert werden kann. In ihrer Arbeit verwendet sie Wellenanalyse und einen Trendrichtungsfilter. Empfohlen für die Verwendung in Zeitrahmen von M1 bis H4. So arbeiten Sie mit dem Indikator. Der Indikator enthält 2 externe Parameter zum Ändern von Einstellungen, der Rest ist standardmäßig bereits konfiguriert. Große Pfeile zeig
PnL Calendar MT4
Keni Chetankumar Gajanan -
Utilitys
PnL Kalender ... analysieren und profitieren PnL Calendar verwandelt Ihren Handelsverlauf in eine übersichtliche Kalenderansicht und hilft Ihnen, profitable Tage zu erkennen, Risiken in Echtzeit zu überwachen und Konten mit der neuen Multi-Broker-Datenexportfunktion zu vereinheitlichen. Kernfunktionen Kalender-Panel: Gewinnaufschlüsselung nach Tag, Woche, Monat und Jahr Konto-Panel: Kontostand, Eigenkapital, Margenwarnungen, Zusammenfassungen für mehrere Zeitrahmen, Gap-Anpassungen über Nacht R
Watermark Manager
Thushara Dissanayake
Utilitys
Wir stellen Ihnen das   Watermark Manager Utility   vor, ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie Ihren Diagrammhintergründen mühelos personalisierte Wasserzeichen hinzufügen können. Mit seinen einzigartigen Anpassungsoptionen können Sie mithilfe mehrerer Textfelder und Kontoinformationsfelder beeindruckende Wasserzeichen erstellen. Egal, ob Sie YouTuber, Signalanbieter, Blogger oder jemand sind, der Wasserzeichendiagramme benötigt, dieses Dienstprogramm ist perfekt für Sie. Dieses Dienstprogramm
Semiautomatic Breakout and Pullback
Mauricio Esteban Villegas Guzman
Utilitys
SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR - Der smarte Copilot für Ihren Handel Möchten Sie mit mehr Präzision, weniger Fehlern und mehr Kontrolle handeln? SEMIAUTOMATISCHER STRATEGIE-OPERATOR ist ein professioneller Assistent, der Automatisierung und manuelle Kontrolle kombiniert und Ihnen hilft, Ihre halbautomatischen Strategien mit maximaler Effizienz auszuführen, indem er Pullback & Breakout zu horizontalen oder Trendlinien, die im Chart eingefügt wurden, sowie Pullback zu einem benutzerdefinierten gl
Strong Levels MT4
Mikhail Mitin
Utilitys
Dieser Indikator zeichnet starke Preisniveaus ( Preiskonsolidierungsniveaus). Die Niveaus werden mit Hilfe von 2 MA-Indikatoren und 1 MACD unter Verwendung eines komplexen Algorithmus gezeichnet. Der Algorithmus, der im EA verwendet wird, ist auch im persönlichen Gebrauch. Diese Niveaus haben 4 Varianten (die Farben der Varianten können angepasst werden): strong up, schwach aufwärts, stark fallend, schwach abwärts. In der Regel erscheint ein schwaches Niveau und kann dann stark werden. Ein sta
News Dashboard MT4
Taras Slobodyanik
4.5 (8)
Utilitys
Dieses Dashboard zeigt aktuelle Nachrichten von ForexFactory.com (Kalender FFC) und von der Website Investing.com an. Sie können die Nachrichten nach Auswirkung und Land sortieren und sie mit einem Klick im Diagramm anzeigen lassen. Wenn Sie die Taste "Strg" gedrückt halten, können Sie mehrere verschiedene "Währungen" oder "Auswirkungen" zum Sortieren auswählen. Außerdem zeigt dieses Dienstprogramm nicht nur die Prognosen, sondern auch die tatsächlichen Werte an, nachdem sie auf der Website ers
Multi Chart Synchronization MT4
Yu Zhang
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Produkt können mehrere Charts synchronisiert werden, und für jeden Chart kann ein anderer Synchronisationsmodus eingestellt werden. Mit diesem Produkt können Sie Charts besser anzeigen und manipulieren: verschiedene Zeitrahmen für ein einzelnes Symbol, derselbe Zeitrahmen für mehrere Symbole... und mehr. PS: Der Link unten ist das FreeDemo-Produkt, Sie können es für EURUSD/XUAUSD/USDCNH-Symbole verwenden: https://www.mql5.com/en/market/product/38557 Besonderheit: Chart-Einstellungen
Swap Detector
Dustin Ricardo Pierenz
Utilitys
Der Swap Detector ist ein unverzichtbares MQL4-Dienstprogramm, das die Swap-Kosten eines beliebigen Instruments anzeigt, wenn es auf ein Diagramm angewendet wird. Es hilft Händlern, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem es den Swap-Wert visuell in anpassbaren Farben anzeigt - standardmäßig grün für positiv (gut) und rot für negativ (schlecht) . Dieses Tool sorgt für Transparenz bei den Übernacht-Haltekosten und ermöglicht eine bessere Handelsplanung und ein besseres Risikomanagement.
FREE
RainbowTrend
Sergey Rozhnov
4 (2)
Utilitys
Ein visueller Indikator für den Trend und die Stärke von Währungen in Form eines Histogramms und einer Tabelle im Hauptdiagramm, eines Diagramms der Änderungen der Währungstrends und eines Analyseblocks in einem zusätzlichen Diagrammfenster. Analysiert 28 Währungspaare aus 8 Hauptwährungen (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD). Indikatorfunktionen Ermittelt die Richtung und Stärke des Trends von Währungen und Symbolen und erstellt auf dieser Grundlage mehrfarbige Histogramme, Tabellen, Infor
