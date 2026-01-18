Focus Time Line Player MT4
- Utilitys
- Masamitsu Takahashi
- Version: 1.0
Sie können jederzeit sofort auf den ausgewählten Zeitpunkt auf dem Chart fokussieren.
【Funktionen】
・Focus Mode: SingleLine (Standardanzeige)
・Crt FocusLine: Erstellen Sie eine Fokuslinie zu einem beliebigen Zeitpunkt
・Position: Anzeigeposition wechseln
・Focus: Chartansicht zur erstellten Fokuslinie verschieben
・X-Taste: Programm beenden
【Anleitung】
・Verwenden Sie Focus Mode im Standard SingleLine
・Drücken Sie Crt FocusLine, um eine FocusTimeLine zu erstellen
・Verwenden Sie die Position-Taste, um die Anzeigeposition auszuwählen
・Drücken Sie Focus, um das Chart zum ausgewählten Fokuspunkt zu bewegen
・Drücken Sie die X-Taste, um das Programm zu beenden