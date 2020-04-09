BuySell Average Line MT5

Вы когда-нибудь усредняли позиции и теряли понимание своей реальной средней цены входа?
Этот советник помогает сохранять объективность, постоянно отображаясредние цены входа Buy и Sell позиций прямо на графике.
Этот EA для MT5 отображает средние цены входа Buy и Sell в виде горизонтальных линий.Линии Buy и Sell отображаются отдельно, что удобно даже при хеджировании.
[Отображение по умолчанию]- Средняя цена Buy: красная пунктирная линия- Средняя цена Sell: синяя пунктирная линия
Если соответствующей позиции нет, линия автоматически скрывается.Средняя цена рассчитывается как взвешенная по лоту, поэтому корректнапри частичных сделках, усреднении и хеджировании.
Обновление происходит примерно раз в 1 секунду.Советник предназначен только для отображения и не совершает сделок.
Рекомендуем также
Premium Trend Entry Pro
Amani Fungo
5 (3)
Индикаторы
Premium Trend Entry Pro TZ Trade Logics, представляет вам улучшенную версию входа в тренд Premium Этот выпуск принесет вам гораздо более расслабленное состояние торговли с расширенными функциями для фильтрации тренда и временем входа премиального сигнала. Для нас важно не создание продукта! но продолжали обслуживание и обучение пользователей. Благодаря нашим специальным средствам связи с нами вы получите подробное руководство по использованию продукта и другие соответствующие тренинги, связа
FREE
Gold Flowcon
Mr Numsin Ketchaisri
Эксперты
MT5 Auto Trading  of  Gold :  Market Struture(Key Level) and Liquidity Breakout Strategy Real Time Signal  Flowcon :   https://www.mql5.com/en/signals/2308343 Key features include: Breakout Trading - Smart Money Concept: Automatically identifies demand and supply zones at swing highs and lows, targeting the most critical market levels.    Risk & Order Management: Progressive and flexible lot sizing with consistent take profit and stop loss ensures a balanced approach to growth and recovery
FREE
Telegram Order MT5
Agus Santoso
Утилиты
Блоги: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/765148 Версия для MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/154458 Версия для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/154459 Telegram Order – умный менеджер торговли и уведомитель Telegram для MT4 Telegram Order – это умный инструмент для управления торговлей и уведомлений для MetaTrader 4. Он автоматически отслеживает все ваши ордера (рыночные и отложенные), отправляет подробные уведомления в Telegram (с возможностью создания скриншотов) и пред
FREE
Advanced Dashboard Pro
Mirel Daniel Gheonu
5 (8)
Утилиты
Stats Dashboard & Journal Pro для MT5 - Инструмент торговой аналитики Анализ эффективности в реальном времени и профессиональный журнал для MetaTrader 5 Stats Dashboard Pro — это комплексный аналитический инструмент, разработанный для трейдеров MetaTrader 5, которым необходим детальный анализ эффективности, данные для принятия решений и профессиональная система ведения журнала для освоения торговой дисциплины. КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ Интерфейс аналитики с несколькими видами 6 интерактивных вкладок: На
FREE
Template Name
Aurthur Musendame
Утилиты
Template name allows you to write custom text that will show up on your charts. It allows you to position the text anywhere including selecting any color that you prefer. You can position the text at any of the 4 corners of your chart screen. This custom text can aid as a watermark for your screen shots. This text can act as a unique and true signature for your charts.
FREE
Cart Indicator MT5
Akira Egashira
Индикаторы
This is a regression tree indicator for MT4/MT5. This indicator classificate nodes on the time period so that the deviation becomes smaller, and displays regression line and channel for each node. It's free! Attached CartDemo.ex4 and CartDemo.ex5 is a Demo version and has the following limitations: Can't use HighSpeed method (default method is RandomForest) Maximum number of bars is 260 (increase from 200) There is no expiration date and can be started many times, but it stops after an hour.
FREE
LT Pointer Sync
Thiago Duarte
4.5 (6)
Утилиты
Pointer Sync is a pointer synchronizer between open charts. It makes the MT5 cross (activated by the middle mouse button) to be replicated on all open charts. In addition, it is possible to create horizontal lines (letter H) and vertical lines (letter V), very useful for studying. The appearance of the lines is customizable. Note: Synchronization is through the X and Y scale in pixels , not price and/or date. It is a simple and free utility. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to
FREE
Phone Trade Manager
Krutik Piyushkumar Parekh
Утилиты
Smart Lot-Size Calculator And Trade Assistant for Mobile Trading Overview: This is the tool every trader in the market must have no matter if you are scalper, swing traders, day trader, or long term trader. This On-The-Go trading tool will help you stay disciplined and also stay free from daily trade management chores, Most traders face common problems like   1. Calculation of proper lot-size of a position to take controlled risk  2. Managing every trade and trailing stop-loss if trades goes in
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Индикаторы
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Heiken Ashi Rsi Oscillator MT5
Noiros Tech
4.75 (4)
Индикаторы
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD This system is an Heiken Ashi system based on RSI calculations . The system is a free open source script originally published on TradingView by JayRogers . We have taken the liberty of converting the pine script to Mq4 indicator . We have also added a new feature which enables to filter signals and reduces noise on the arrow signals. Background HEIKEN ASHI Th
FREE
RoundNum for MT5
Koji Kobayashi
Утилиты
RoundNum Readme (Traders Club) 特徴： このツールはDOWやNIKKEIなど500や1000ポイントがラウンドナンバーの 指数を取引する際に表示するように開発しました。 もちろんメジャー通貨でも表示はされます。 更新頻度を制限しているのでチャート表示が遅くなるということは ありません。 XMでDOWを取引される場合、Main Levelsを10000 Sub Levelsを5000にしてください。 各パラメータの説明: Number to display lines：表示するライン数を設定します。 Main Levels：メインレベルをポイントで指定します。 Main Line Color：メインラインの色を設定します。 Main Line Style：メインラインで使用されるラインを設定します。 Show Sub Lines：サブラインを表示するか設定します。 Sub Levels：サブレベルをポイントで指定します。 Sub Line Color：サブラインの色を設定します。 Sub Line Style：サブラインで使用され
FREE
Lot Size Calculator Panel
Italo Martins Coutinho
Утилиты
It mesures the lot size based on the points measured by clicking with the MIDDLE MOUSE BUTTON then CLICK and DRAG , previous that configure the indicator based on the risk you accept; The risk can be % based on fixed account, actual account size, and fix capital risk; If the INDICATOR DOESN'T WORK propperly try after configuring it CHANGE the TIMEFRAME and GET BACK to the PREVIOUS timeframe, SOMETIMES  this FIX IT
FREE
GridShowAverageMT5
Andrei Novichkov
3 (1)
Утилиты
Для любого количества выставленных рыночных и отложенных ордеров вычисляется "уровень безубытка" - средневзвешенная цена. Расчет ведется раздельно по ордерам на покупку и ордерам на продажу. Средневзвешенная цена отмечается меткой и отрезком цветной горизонтальной линии так же раздельно - одна линия для цены на покупку, другая для цены на продажу. Входные параметры: Include pending. Включать ли в расчет отложенные ордера. По умолчанию значение этого поля false и расчет уровня безубытка ведется
FREE
VwapBandsIndicator
Samuel De Souza Ferreira
Индикаторы
VWAP Bands Indicator – The Revolution in Trend Analysis! The VWAP Bands Indicator is the ultimate tool for traders seeking precision and clarity in market analysis! Based on the Volume-Weighted Average Price (VWAP) , this indicator not only displays the main trend but also adds three dynamic bands to capture volatility and identify strategic buy and sell zones . Why Use the VWAP Bands Indicator? Professional Accuracy – Identifies support and resistance areas based on real volume. Th
FREE
Candle Timer R3
Eduardo Terra
5 (3)
Утилиты
Timer remaining to finish the candle. A simple informative indicator of how much time is left until the current candle ends. In a simple, easy and objective way. In the input parameters, enter the desired color of the clock, the font size and the displacement to the right of the candle. I hope I helped with this useful and free tool. Make good use and good business. The other EA, Trade Panel R3, has also been a great help to many users.
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Утилиты
This indicator allows to know the remaining time before the closing of the candle. It works on every timeframe. It is very usefull when your trading strategy depend of the close or the open of a specific candle. So use it like you want. Don't forget to leave a comment or a request for a EA or an indicator. Also spread it to your friends and don't hesitate to visit my profile to see others tools.
FREE
SuperTrend TV
Tran Nhat Minh
5 (2)
Индикаторы
Original supertrend indicator in Tradingview platform.  Indicator type: Price Action indicator Introduction:   The Supertrend Indicator - Enhancing Your Trend Analysis.  If you haven't yet found a Supertrend indicator with good graphics on the MQL5 platform, this is the indicator for you. Overview:   The Supertrend Indicator is a powerful tool designed to provide traders with valuable insights into the current and historical trends of financial markets. It serves as a valuable addition to any t
FREE
Conspiracy 16
Syamsurizal Dimjati
Утилиты
Ritz Conspiracy 16 – Многоуровневая Система Рыночной Интеллигенции Ritz Conspiracy 16 — это многоуровневый аналитический индикатор, который объединяет 16 ключевых технических индикаторов в единую визуальную панель. Разработанный на основе концепции market intelligence , он функционирует как командный центр, читающий поведение рынка с разных сторон: тренд, волатильность, моментум, объёмы и структура цены. Используя «конспиративный» подход, индикатор связывает мелкие сигналы от 16 алгоритмов в еди
FREE
TradeAnalyserMT5
Hung Wen Lin
Утилиты
Core Positioning Advanced analytical tool designed specifically for MT5, providing in-depth analysis of trading history, uncovering data insights, optimizing strategies, and enhancing profitability. Core Usage Strategy Performance Evaluation: Analyzes profitability, stability, and risk to provide an objective rating from A+ to D. Trading Pattern Discovery: Identifies high-quality assets, time periods, and profit-making habits suited to different market conditions. Risk Management Optimization: C
FREE
Norion Daily Key Levels
Fernando Baratieri
Индикаторы
Norion Daily Key Levels is a professional indicator designed to display the most relevant price reference levels of the trading day in a clear and objective way. The indicator automatically plots essential daily levels such as: Previous day close Current day open Daily high Daily low In addition, the indicator allows the inclusion of other custom daily reference levels, making it adaptable to different trading styles and market strategies. These levels are widely used by professional traders as
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Эксперты
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
Индикаторы
AZ session scalper A small but useful session indicator, designed primarily for scalping. Enable the session you plan to trade, watch the reaction of the M5/M15 candlesticks to the level of the previous trading session, and enter. We always look at the reaction of the current session to the previous one. For example, if you trade the Americas, enable the European session, and watch how one session takes away liquidity from another. Important: adjust the time to your broker's time zone in the i
FREE
MT5PythonIndicatorExporter
Joao Paulo Euko
Утилиты
Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Channel: English version - Versão Inglês: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_EN Portuguese version - Versão Português: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_PT Free version with 5 indicators: https://www.mql5.com/en/market/product/57574 This version has 38 indicators, 5 from the free version plus
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Индикаторы
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
LT Hide And Show Shortcut
Thiago Duarte
5 (11)
Утилиты
Are you tired of erasing the objects on chart and then having to put them back in? What if you had a tool that would allow you to hide and show all objects any time? Cool, huh? That is why I developed this tool as an indicator. With it you hide all objects using a shortcut button on chart or the keyboard (customizable). If you have any suggestions or find a bug, please, contact us. Enjoy!
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Индикаторы
Description : Rainbow MT5 is a technical indicator based on Moving Average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, then this is a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, then this is a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT5 ) based on Rainbow MT5 indicator is now available here . MT4 version is available here .
FREE
SmartTrade Panel
Baso Ukkas
Утилиты
Smart Trade Panel Trading Assistant is a powerful and elegant one-click trading panel for MetaTrader 5 — designed for professional traders who value speed, precision, and clarity. Whether you scalp XAUUSD, swing trade indices, or run tight risk management, this tool gives you complete control with a clean visual layout, automatic ATR-based setups, and adaptive risk calculation. ️ Main Features One-Click Execution Instant Buy/Sell Market Orders with pre-defined SL/TP Supports Buy Stop
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Индикаторы
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Утилиты
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (105)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.59 (34)
Утилиты
Trade Copier — это профессиональная утилита, предназначенная для копирования и синхронизации сделок между торговыми счетами. Копирование происходит от счета/терминала поставщика к счету/терминалу получателя, которые установлены на одном компьютере или vps. Перед покупкой вы можете протестировать демо-версию на демо-счете. Демо-версия здесь . Полная инструкция здесь . Основной функционал и преимущества: Русифицированный интерфейс, поддержку на русском языке. Поддерживает копирование МТ5 > МТ5, МТ
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Утилиты
Легко защитите свой торговый капитал Защита вашего торгового капитала так же важна, как и его увеличение. KT Equity Protector — это ваш персональный менеджер по рискам, который постоянно следит за капиталом на счете и автоматически вмешивается, чтобы предотвратить убытки или зафиксировать прибыль, закрывая все активные и отложенные ордера при достижении заданных уровней прибыли или убытка. Никаких эмоциональных решений, никакой догадки — только надежная защита капитала, которая работает круглосу
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Утилиты
Индикатор Chart Sync — предназначен для синхронизации графических объектов в окнах терминала. Может использоваться как дополнение к TradePanel . Перед покупкой вы можете протестировать Демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Для работы установите индикатор на график, с которого нужно копировать объекты. Графические объекты, созданные на этом графике, будут автоматически скопированы индикатором на все графики с таким же символом. Индикатор также будет копировать любые изменения в графических
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Утилиты
Представляем   OrderManager : Революционный инструмент для MT5 Управляйте своими сделками как профессионал с новейшим инструментом Order Manager для MetaTrader 5. Разработанный с учетом простоты и удобства использования, Order Manager позволяет вам легко определять и визуализировать риски, связанные с каждой сделкой, что позволяет принимать обоснованные решения и оптимизировать вашу торговую стратегию. Для получения дополнительной информации о OrderManager, пожалуйста, обратитесь к руководству.
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Утилиты
Crypto Ticks для MetaTrader 5 – Потоковые данные тиков и стакана ордеров в реальном времени Обзор Crypto Ticks передаёт тиковые данные и глубину рынка от ведущих криптобирж прямо в MetaTrader 5. Подходит для трейдеров, которым нужны точные данные для скальпинга, алгоритмических стратегий и тестирования. Поддерживаемые биржи Binance: Spot (глубина стакана в активном окне графика) и Futures (много символов с глубиной стакана) KuCoin: Spot и Futures (поддержка стакана) Bybit: Futures и Inverse Fut
Другие продукты этого автора
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабирование графика может снова привести к её потере. С помощью этого инструмента: Вы можете автоматически и быстро просматривать прошлые графики с высокой эффективностью. После задания интересующей в
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, так и при синхронизации нескольких окон одновременно. Сведите «стресс от поиска» к нулю и доведите точность анализа до максимума. Специализированный инструм
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Утилиты
«Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет   воспроизводить и перематывать   прошлые графики на основе   японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение,   максимально приближенное к реальному времени , что   делает тренировки более практичными . Кроме того, с   высокоскоростным воспроизведением   вы можете   за корот
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Утилиты
«Воспроизведение прошлых графиков с движением в реальном времени» Chart Auto Flow — это инструмент поддержки тестирования, который позволяет воспроизводить и перематывать прошлые графики на основе японских свечей с изменяемой скоростью . Вместо того чтобы просто смотреть на застывшие графики, вы можете воспроизводить движение, максимально приближенное к реальному времени , что делает тренировки более практичными . Кроме того, с высокоскоростным воспроизведением вы можете за короткое время находи
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Легко и мгновенно находите «нужное время». Ультимативная синхронизация для мультитаймфреймового анализа. Где именно на младшем таймфрейме находится та точка, которую вы отметили на старшем? Вам больше не нужно бесконечно прокручивать график в поисках этого места. Мгновенный и высокоточный фокус на нужной временной точке как на одном графике, так и при синхронизации нескольких окон одновременно. Сведите «стресс от поиска» к нулю и доведите точность анализа до максимума. Специализированный инструм
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Утилиты
Вы тратите слишком много времени на поиск прошлых графиков и ценовых паттернов? Вы снова и снова прокручиваете график, чтобы найти конкретную торговую ситуацию. Когда вам кажется, что вы наконец её нашли, вы теряете понимание, где она находится на меньшем таймфрейме. Даже небольшое смещение или масштабирование графика может снова привести к её потере. С помощью этого инструмента: Вы можете автоматически и быстро просматривать прошлые графики с высокой эффективностью. После задания интересующей в
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв