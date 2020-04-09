BuySell Average Line MT5
- Утилиты
- Masamitsu Takahashi
- Версия: 1.0
Вы когда-нибудь усредняли позиции и теряли понимание своей реальной средней цены входа?
Этот советник помогает сохранять объективность, постоянно отображаясредние цены входа Buy и Sell позиций прямо на графике.
Этот EA для MT5 отображает средние цены входа Buy и Sell в виде горизонтальных линий.Линии Buy и Sell отображаются отдельно, что удобно даже при хеджировании.
[Отображение по умолчанию]- Средняя цена Buy: красная пунктирная линия- Средняя цена Sell: синяя пунктирная линия
Если соответствующей позиции нет, линия автоматически скрывается.Средняя цена рассчитывается как взвешенная по лоту, поэтому корректнапри частичных сделках, усреднении и хеджировании.
Обновление происходит примерно раз в 1 секунду.Советник предназначен только для отображения и не совершает сделок.
