TradeAnalyserMT5

Zentrale Positionierung

MT5 ist ein spezielles, fortschrittliches Analysetool, das eine tiefgreifende Analyse der Handelshistorie bietet und Dateneinblicke zur Optimierung von Strategien und zur Steigerung der Rentabilität ermöglicht.

Kernfunktionen

  1. Bewertung der Strategieperformance: Analysieren Sie Rentabilität, Stabilität und Risiko, um eine objektive A+-D-Bewertung zu erhalten.
  2. Erkennung von Handelsmustern: Identifizieren Sie hochwertige Varianten, Zeitrahmen und Gewinngewohnheiten, die den unterschiedlichen Marktbedingungen entsprechen.
  3. Optimierung des Risikomanagements: Berechnung von Retracement- und Risikoindikatoren und Bereitstellung einer risikobereinigten Performance-Analyse.

Wichtigste Merkmale

  1. Intelligente Strategieerkennung: Identifizieren Sie 23 gängige Strategien anhand einer magischen Zahl, um zwischen manuellem und EA-Handel zu unterscheiden.
  2. Mehrdimensionale Analyse: Deckt vier Dimensionen ab: Strategie, Typ, Zeit und Kommentar und unterstützt eine dreidimensionale Cross-Analyse.
  3. Erweiterte Kommentaranalyse: Analysiert automatisch Strategieinformationen in Kommentaren, um einen standardisierten und strategieübergreifenden Vergleich zu ermöglichen.
  4. Portfolio Performance Analyse: Empfiehlt die besten Handelsportfolios und warnt vor ineffizienten Allokationen.
  5. Mehrere Analyseindikatoren: Umfasst drei Kernindikatoren: grundlegende Rentabilität, Risikokontrolle und erweiterte Statistiken.

Output-Berichte

  1. Prägnante Terminal-Berichte: Strategie-Rankings, beste Portfolios, Kommentar-Einblicke, intelligente Empfehlungen für Verbesserungen
  2. Detaillierte CSV-Berichte: Vollständige Statistiken, Kategorie/Kommentar/Zeit-Analyse, Bewertung der Datenqualität.

Merkmale der Nutzung

  1. Intelligente Datenverarbeitung: Automatische Erweiterung des Datenumfangs, exakter Abgleich von Positionen und Unterstützung flexibler Filterung.
  2. Benutzerfreundliches Design: Einstellbarer Detaillierungsgrad, anpassbarer Zeitrahmen, Möglichkeit, den manuellen Handel ein- oder auszuschließen
  3. Analyse auf professionellem Niveau: Leistungsstandards auf institutioneller Ebene, mehrstufige Risikobewertung, kampforientierte Empfehlungen.

Anwendbare Personen

EA-Entwickler (Validierung von Strategien, Optimierung von Parametern), Vermögensverwalter (Überwachung des Portfolios, Optimierung der Allokation), einzelne Händler (Erkennung von Verhaltensmustern, Verbesserung der Disziplin).

Kernwert

Verwandeln Sie chaotische Handelsaufzeichnungen in Entscheidungsintelligenz, helfen Sie, ineffektive Strategien zu stoppen, Gewinnmodelle zu erweitern, die Ressourcenzuweisung zu optimieren, datenbasierte Entscheidungen zu treffen und das Handelssystem kontinuierlich zu verbessern.
