BuySell Average Line MT5

Vous est-il déjà arrivé de renforcer vos positions et de perdre la notion de votre prix moyen réel ?
Cet EA vous aide à rester objectif en affichant en permanenceles prix moyens d’entrée des positions Buy et Sell directement sur le graphique.
Cet EA pour MT5 affiche les prix moyens d’entrée Buy et Sellsous forme de lignes horizontales distinctes, même en cas de couverture.
[Affichage par défaut]- Prix moyen Buy : ligne rouge en pointillés- Prix moyen Sell : ligne bleue en pointillés
En l’absence de position correspondante, la ligne est automatiquement masquée.Les prix moyens sont calculés par moyenne pondérée par lot,garantissant la précision lors des entrées fractionnées, de l’averaging et de la couverture.
La mise à jour s’effectue environ une fois par seconde.Cet EA est uniquement destiné à l’affichage et n’exécute aucune transaction.
Plus de l'auteur
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Passez-vous trop de temps à rechercher des graphiques passés et des configurations chartistes ? Vous faites défiler le graphique encore et encore pour trouver une configuration spécifique. Lorsque vous pensez enfin l’avoir trouvée, vous ne savez plus où elle se situe sur une unité de temps inférieure. Un simple déplacement ou zoom du graphique suffit à la perdre à nouveau. Avec cet outil : Vous pouvez parcourir automatiquement et rapidement les graphiques passés pour une recherche efficace. Une
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Capturez facilement "l'instant choisi" en un clin d'œil. La synchronisation ultime pour l'analyse multi-timeframe. Où se trouve exactement sur l'unité de temps inférieure ce point que vous avez repéré sur l'unité supérieure ? Plus besoin de perdre du temps à faire défiler le graphique pour le retrouver. Ciblez avec haute précision le point temporel voulu, non seulement sur un graphique unique, mais en synchronisant plusieurs graphiques à la fois. Éliminez le "stress de la recherche" et poussez l
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
« Reproduisez les graphiques passés avec un mouvement en temps réel » Chart Auto Flow est un outil d'aide à la vérification qui permet de   lire et de revenir en arrière   sur les graphiques passés,   par bougie , avec une   vitesse variable . Au lieu de simplement regarder des graphiques statiques, vous pouvez reproduire des mouvements   plus proches du temps réel , permettant un   entraînement plus proche de la pratique . De plus, avec la   lecture rapide , vous pouvez   trouver vos modèles de
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
« Reproduisez les graphiques passés avec un mouvement en temps réel » Chart Auto Flow est un outil d'aide à la vérification qui permet de lire et de revenir en arrière sur les graphiques passés, par bougie , avec une vitesse variable . Au lieu de simplement regarder des graphiques statiques, vous pouvez reproduire des mouvements plus proches du temps réel , permettant un entraînement plus proche de la pratique . De plus, avec la lecture rapide , vous pouvez trouver vos modèles de graphiques cib
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Capturez facilement "l'instant choisi" en un clin d'œil. La synchronisation ultime pour l'analyse multi-timeframe. Où se trouve exactement sur l'unité de temps inférieure ce point que vous avez repéré sur l'unité supérieure ? Plus besoin de perdre du temps à faire défiler le graphique pour le retrouver. Ciblez avec haute précision le point temporel voulu, non seulement sur un graphique unique, mais en synchronisant plusieurs graphiques à la fois. Éliminez le "stress de la recherche" et poussez l
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Utilitaires
Passez-vous trop de temps à rechercher des graphiques passés et des configurations chartistes ? Vous faites défiler le graphique encore et encore pour trouver une configuration spécifique. Lorsque vous pensez enfin l’avoir trouvée, vous ne savez plus où elle se situe sur une unité de temps inférieure. Un simple déplacement ou zoom du graphique suffit à la perdre à nouveau. Avec cet outil : Vous pouvez parcourir automatiquement et rapidement les graphiques passés pour une recherche efficace. Une
