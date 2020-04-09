BuySell Average Line MT5

Vous est-il déjà arrivé de renforcer vos positions et de perdre la notion de votre prix moyen réel ?

Cet EA vous aide à rester objectif en affichant en permanenceles prix moyens d’entrée des positions Buy et Sell directement sur le graphique.

Cet EA pour MT5 affiche les prix moyens d’entrée Buy et Sellsous forme de lignes horizontales distinctes, même en cas de couverture.

[Affichage par défaut]- Prix moyen Buy : ligne rouge en pointillés- Prix moyen Sell : ligne bleue en pointillés

En l’absence de position correspondante, la ligne est automatiquement masquée.Les prix moyens sont calculés par moyenne pondérée par lot,garantissant la précision lors des entrées fractionnées, de l’averaging et de la couverture.

La mise à jour s’effectue environ une fois par seconde.Cet EA est uniquement destiné à l’affichage et n’exécute aucune transaction.

