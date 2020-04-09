BuySell Average Line MT5
- 유틸리티
- Masamitsu Takahashi
- 버전: 1.0
나도 모르게 계속 물타기를 하다 보니,현재 평균 진입가를 헷갈린 적은 없으신가요?
이 EA는 Buy와 Sell 포지션의 평균 진입가를차트 위에 항상 표시하여,현재 자신의 위치를 보다 차분하고 객관적으로 파악할 수 있도록 도와주는 보조 도구입니다.
이 MT5 EA는 Buy 포지션과 Sell 포지션의 평균 진입가를각각 수평선으로 표시합니다.Buy 평균선과 Sell 평균선이 분리되어 표시되므로,양방향(헤지) 포지션에서도 기준 가격을 직관적으로 확인할 수 있습니다.
[기본 표시]- Buy 평균 진입가: 빨간색 점선- Sell 평균 진입가: 파란색 점선
해당 포지션이 없을 경우, 관련 라인은 자동으로 숨겨집니다.평균 진입가는 로트 가중 평균으로 계산되므로,분할 진입, 물타기, 양방향 포지션에서도 정확합니다.
약 1초마다 자동으로 업데이트됩니다.본 EA는 표시 전용이며, 매매를 수행하지 않습니다.
