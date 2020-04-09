BuySell Average Line MT5

과거 차트와 차트 패턴을 찾는 데에만 너무 많은 시간을 쓰고 있지 않습니까? 특정 차트 패턴을 찾기 위해 화면을 계속해서 스크롤하고 있다. 마침내 찾았다고 생각하는 순간, 하위 시간대에서는 어디에 있는지 알 수 없게 된다. 차트를 조금만 이동하거나 확대·축소해도 다시 놓쳐버린다. 이 도구를 사용하면: 과거 차트를 자동으로 고속 이동할 수 있어 효율적으로 검색할 수 있습니다. 주목하고 싶은 시간 포인트를 정하면, 차트를 어떻게 이동하거나 확대·축소하더라도 즉시 해당 위치로 이동할 수 있습니다. 과거 차트를 재생하여 실제와 같은 가격 움직임을 재현할 수 있습니다. 이를 통해 차트 분석과 모의 트레이딩의 효율이 크게 향상되며, 트레이딩 실력 향상에 도움이 됩니다. 제품 개요 이 제품은 차트 검색 및 모의 트레이딩 효율을 극대화하는 “Chart Auto Flow”와 분석 정밀도를 높이는 “Focus Time Line”을 완전히 통합한 MT5용 강력한 하이브리드 도구입니다. 가변 속도로 차