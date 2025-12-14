Conspiracy 16
- Utilitys
- Syamsurizal Dimjati
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 14 Dezember 2025
Ritz Conspiracy 16 - Mehrschichtiges Marktintelligenz-System
Ritz Conspiracy 16 ist ein mehrschichtiger Marktanalyse-Indikator, der 16 technische Indikatoren in einem übersichtlichen Grafikdisplay zusammenfasst.
In Verbindung mit der Marktintelligenz ist dieser Indikator in der Lage, die verschiedenen Gefahren des Marktes zu erkennen: Trend, Volatilität, Momentum, Volumen und Struktur.
Dengan pendekatan "konspiratif", indikator ini menghubungkan jejak kecil dari 16 algoritma untuk membentuk gambaran besar tentang arah kekuatan pasar yang sebenarnya. In diesem Fall handelt es sich um ein Panel, das die Kauf- und Verkaufswahrscheinlichkeit in verschiedenen technischen Kategorien - Echtzeit, adaptiv und ultra-informatisch - ermittelt.
Was ist in der Ritz Conspiracy 16 enthalten?
Satu indikator, enam kategori besar, 16 mesin analisis:
1. TREND-Intelligenz
Menangkap arah dan kekuatan tren menggunakan kombinasi klasik dan adaptif:
-
Gleitender Durchschnitt (MA) - Arah tren dasar
-
Adaptiver MA (AMA) - Tren dinamis anti-lag
-
Parabolic SAR - Tren + Momentum pembalikan
-
Alligator - Struktur multi-MA ala Bill Williams
Trend Analyzer bekerja sebagai fondasi utama peta arah pasar.
2. HYBRID-Intelligenz
Kategori gabungan yang memadukan beberapa dimensi teknikal:
-
Bollinger Bänder - Volatilität + Abweichung + Sentiment rata-rata
-
MACD - Momentum + perubahan arah tren
-
Ichimoku - Tren, Unterstützung/Widerstand, und Momentum in einem umfassenden System
Hybrid adalah inti kecerdasan multi-dimensi indikator ini.
3. VOLATILITÄT Intelligenz
Erzeugt Energie- und Kursschwankungen:
-
ATR (Average True Range) - Besarnya range volatilitas
-
Standardabweichung - Sebaran dan penyimpangan harga
Sangat penting untuk membaca apakah tren memiliki "tenaga" atau tidak.
4. OSZILLATOR Intelligenz
Menangkap momentum jangka pendek, kondisi jenuh beli/jual:
-
RSI - OB/OS + Momentum pergerakan
-
Stochastik - Kecepatan perubahan harga
-
Williams %R - Sentimen ekstrem arah harga
Kategori ini bertugas menemukan "titik letih" pergerakan harga.
5. VOLUME Intelligenz
Mengukur tekanan pembelian vs penjualan:
-
OBV (On Balance Volume) - Alur volume menuju arah harga
-
A/D (Accumulation / Distribution) - Akumulasi dan distribusi tersembunyi
Dengan perbaikan logika volume unik, kategori ini kini stabil dan tidak terbalik.
6. PREISSTRUKTUR Intelligenz
Mendeteksi bentuk dasar pergerakan harga:
-
ZigZag - Struktur swing besar
-
Fraktale - Umkehrung lokaler und Mikro-Strukturen
Inilah fondasi untuk membaca struktur pasar tanpa noise.
Bagaimana Ritz Conspiracy 16 Bekerja?
Indikator menjalankan 16 algoritma teknikal setiap pembaruan (tick atau OnTimer), lalu:
-
Mengambil sinyal BUY/SELL/NEUTRAL tiap indikator
-
Mengelompokkannya menurut kategori
-
Menghitung persentase kekuatan BUY/SELL
-
Menampilkan hasilnya dalam panel dinamis yang auto-resize
-
Memperbarui hanya bila harga berubah-hemat resource dan ultra-responsif
Panel visuell menggambarkan:
-
Tren mayor
-
Kekuatan volatilitas
-
Arah Volumen
-
Strukturierte Unterstützung/Widerstand
-
Momentum und Schwankungsbreite
-
Keselarasan antar-kategori
Hasil akhirnya seperti melihat rapat rahasia 16 indikator teknikal yang memberi kesimpulan:
"Pasar lebih condong ke BUY atau SELL?"
Untuk Siapa Indikator Ini?
Ideal untuk:
-
Trader yang menggunakan multi-timeframe
-
Scalper, Daytrader, Swingtrader
-
Trader Preis-Aktion & SMC
-
Pengguna indikator gabungan
-
Trader diskresioner yang ingin melihat konfluensi cepat
Wenn Sie ein Trader sind, der "die richtigen Entscheidungen trifft", um sich 16 Indizes zu merken, dann ist Ritz Conspiracy 16 genau das Richtige für Sie.
Ritz Conspiracy 16 bukan hanya sebuah indikator.
Es handelt sich dabei um ein System für einen 16-Lappen-Pass, das eine Echtzeit-, Stabilitäts- und Akurat-Anzeige für den Passierschein ermöglicht.
Mit einem eleganten Bedienfeld, einer anpassungsfähigen Auswertungslogik und einer strukturierten Datenauswertung bietet der Indikator eine moderne, schnelle und zuverlässige Analyse des Marktes.
Wenn Sie bereits einen Indikator haben, mit dem Sie Konspirationen in einem bestimmten Marktumfeld abbilden können -
selamat datang di Ritz Conspiracy 16.
|Stil Intraday:
|Stil Scalping:
|Stil Position:
|Stil Nachrichten:
|Stil Standard:
|Intraday (1-4 Jam) - Mittlere Empfindlichkeit
|Scalping (1-15 Menit) - Hohe Empfindlichkeit
|Positionshandel (Harian-Mingguan) - Geringe Sensitivität
|Nachrichtenhandel (hohe Volatilität) - Adaptive Empfindlichkeit
|Standardüberwachung (Normal) - Standardparameter
|Ma Zeitraum = 12
|Ma-Zeitraum = 8
|Ma Zeitraum = 24
|Ma-Zeitraum = 10
|Ma-Zeitraum = 14
|Rsi Zeitraum = 12
|Rsi Zeitraum = 8
|Rsi Zeitraum = 21
|Rsi Zeitraum = 10
|Rsi Zeitraum = 14
|Macd Schnell = 10
|Macd Schnell = 6
|Macd Schnell = 16
|Macd Schnell = 8
|Macd Schnell = 12
|Macd Langsam = 21
|Macd Langsam = 13
|Macd Langsam = 32
|Macd Langsam = 16
|Macd Langsam = 26
|Macd Signal = 7
|Macd Signal = 5
|Macd Signal = 12
|Macd Signal = 6
|Macd-Signal = 9
|Bb Periode = 18
|Bb Periode = 14
|Bb-Periode = 24
|Bb-Periode = 16
|Bb-Periode = 20
|Bb-Abweichung = 1,8
|Bb Abweichung = 1,6
|Bb Abweichung = 2,2
|Bb Abweichung = 2,5 // Breitere Bänder für Volatilität
|Bb-Abweichung = 2,0
|Stoch K = 12
|Stoch K = 8
|Stoch K = 18
|Stoch K = 10
|Stoch K = 14
|Stoch D = 3
|Stoch D = 2
|Stoch D = 4
|Stoch D = 3
|Stoch D = 3
|Stoch Verlangsamung = 3
|Stoch Verlangsamung = 2
|Stoch Verlangsamung = 4
|Stoch Verlangsamung = 3
|Stoch Verlangsamung = 3
|Atr Zeitraum = 12
|Atr-Zeitraum = 8
|Atr-Zeitraum = 21
|Atr-Zeitraum = 10
|Atr-Zeitraum = 14
|Sar Schritt = 0,018
|Sar-Schritt = 0,012
|Sar-Schritt = 0,025
|Sar Schritt = 0,03 // Aggressiver
|Sar-Schritt = 0,02
|Sar Maximum = 0,18
|Sar Maximal = 0,12
|Sar Maximal = 0,25
|Sar Maximal = 0,3
|Sar Höchstwert = 0,2
|Krokodilkiefer = 11
|Alligator Kiefer = 9
|Alligator-Kiefer = 15
|Alligator-Kiefer = 10
|Alligator-Kiefer = 13
|Alligatorzähne = 6
|Alligatorzähne = 5
|Alligatorzähne = 9
|Alligatorzähne = 6
|Alligatorzähne = 8
|Alligatorlippen = 4
|Alligatorlippen = 3
|Alligatorlippen = 6
|Alligatorlippen = 4
|Alligator-Lippen = 5
|Ichimoku Tenkan = 8
|Ichimoku Tenkan = 6
|Ichimoku Tenkan = 12
|Ichimoku Tenkan = 7
|Ichimoku Tenkan = 9
|Ichimoku Kijun = 22
|Ichimoku Kijun = 18
|Ichimoku Kijun = 30
|Ichimoku Kijun = 20
|Ichimoku Kijun = 26
|Ichimoku Senkou = 44
|Ichimoku Senkou = 36
|Ichimoku Senkou = 60
|Ichimoku Senkou = 40
|Ichimoku Senkou = 52
|Stddev Zeitraum = 16
|Stddev-Zeitraum = 12
|Stddev-Zeitraum = 24
|Stddev-Zeitraum = 14
|Stddev-Zeitraum = 20
|Wpr Periode = 12
|Wpr Periode = 8
|Wpr-Zeitraum = 18
|Wpr Zeitraum = 10
|Wpr-Zeitraum = 14
|Ama-Zeitraum = 8
|Ama-Zeitraum = 6
|Ama-Zeitraum = 14
|Ama-Zeitraum = 8
|Ama-Zeitraum = 10
|Ama Schnell = 2
|Ama Schnell = 2
|Ama Schnell = 2
|Ama Schnell = 2
|Ama Schnell = 2
|Ama Langsam = 20
|Ama Langsam = 15
|Ama Langsam = 30
|Ama Langsam = 20
|Ama Langsam = 30
|Zickzack-Tiefe = 12
|Zickzack-Abweichung = 5
|Zickzack-Rückschritt = 3
|Atr Periode = 12