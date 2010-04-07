Candle Confirm Alert MT4

Lassen Sie sich oft von kurzfristigen Marktbewegungen beeinflussen, wenn ein Trend schon lange anhält?

Gegentrend-Handel basierend auf dem Gefühl, dass „eine Umkehr bevorsteht“.

Vorzeitige Gewinnmitnahmen aus der Angst heraus, „bereits erzielte Gewinne nicht zu verlieren“.

All dies sind Dinge, die man nicht bereuen müsste, wenn man einfach das Schließen der Kerze abgewartet hätte.

Dieses Tool wurde entwickelt, um den Stress des ständigen Beobachtens des Monitors zu eliminieren und diszipliniertes Trading zu unterstützen.

Dieses Tool ist ein einfacher Überwachungs-EA, der Sie alarmiert, sobald eine bullische oder bärische Kerze bestätigt wird.

Bedienung: Einfach „Bullisch“ oder „Bärisch“ auswählen und die SET-Taste drücken. Benachrichtigung: Alert-Benachrichtigung im Moment, in dem die angegebene Kerze schließt. Mehrsprachig: Unterstützt 11 Sprachen (umschaltbar über die Language-Taste).

We also offer other useful products. Check them out!