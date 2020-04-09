BuySell Average Line MT5
- Utilità
- Masamitsu Takahashi
- Versione: 1.0
Ti è mai capitato di continuare a mediare le posizioni e perdere il riferimento del prezzo medio reale?
Questo EA ti aiuta a mantenere una visione oggettiva mostrando costantementei prezzi medi di ingresso delle posizioni Buy e Sell direttamente sul grafico.
Questo EA per MT5 visualizza i prezzi medi di apertura Buy e Sellcome linee orizzontali separate, utili anche in caso di hedging.
[Visualizzazione predefinita]- Prezzo medio Buy: linea rossa tratteggiata- Prezzo medio Sell: linea blu tratteggiata
Se non esiste la posizione corrispondente, la linea viene nascosta automaticamente.I prezzi medi sono calcolati come media ponderata per lotto,mantenendo la precisione con ordini parziali, averaging e hedging.
L’aggiornamento avviene circa una volta al secondo.Questo EA è solo per visualizzazione e non esegue operazioni di trading.
