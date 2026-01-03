Chart Auto Flow MT4
- Utilitys
- Masamitsu Takahashi
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
"Vergangene Charts mit Echtzeit-Bewegung reproduzieren"
Chart Auto Flow ist ein Unterstützungstool zur Verifizierung, mit dem Sie vergangene Charts auf Candlestick-Basis mit variabler Geschwindigkeit abspielen und zurückspulen können.
Anstatt nur statische Charts zu betrachten, können Sie Bewegungen näher an der Echtzeit reproduzieren, was ein praxisnahes Training ermöglicht. Auch können Sie mit der Hochgeschwindigkeits-Wiedergabe in kurzer Zeit gezielte Chartmuster aus enormen Mengen vergangener Charts finden.
Verfügbar für alle Finanzinstrumente, einschließlich Forex, Aktien, Gold und Kryptowährungen.
【Empfohlen für】
- Personen, die das Üben und Verifizieren des diskretionären Handels rationalisieren möchten
Sie können spezifische Muster wie Doppelböden oder Schulter-Kopf-Schulter-Formationen mit der Hochgeschwindigkeits-Wiedergabe schnell finden und deren Entstehungsprozess mit der Zeitlupen-Wiedergabe detailliert analysieren.
- Personen, die den "Moment des Auftretens" spezifischer Muster studieren möchten
Durch Zurückspulen und wiederholtes Abspielen — etwa des Moments, in dem ein Indikatorsignal erscheint oder wie sich der Preis an einer Linie verhält — können Sie Ihre Einstiegspräzision verbessern.
- Personen, die sich am Wochenende intensiv auf die Verifizierung konzentrieren möchten
Im Gegensatz zum Handel auf einem Demokonto können Sie Marktbewegungen simulieren und üben, auch wenn der Markt geschlossen ist, indem Sie die Charts bewegen.
Bedienoberfläche
|Taste
|Funktion
|Beschreibung
|[Pause / Restart]
|Pause / Fortsetzen
|Steuert die Chart-Wiedergabe
|[Reset]
|Zurücksetzen
|Setzt Geschwindigkeit und Balken-Offset zurück (Speed:1s, Bar:1)
|[Slow] [Fast]
|Geschwindigkeit anpassen
|Frei einstellbar von 50 ms bis 10 Minuten
|[Bar+] [Bar-]
|Balken-Offset anpassen
|Einstellbar von 1 bis 480
|[Past / Future]
|Richtung wechseln
|Umschalten zwischen Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
|(Speed / Bars) : Label
|Aktuelle Einstellungen
|Zeigt aktuelle Geschwindigkeit und Offset an
|[FocusTimeLine]
|Keine (Für zukünftige Erweiterungen reserviert)
|Platzhalter für zukünftige Updates und Funktionserweiterungen.
|[END]
|Beenden
|Schließt das Tool
- Doppelklicken Sie auf den Panel-Rahmen.
- In der oberen linken Ecke des Panels erscheint eine weiße oder schwarze Markierung.
- Ziehen Sie diese Markierung, um das Panel zu verschieben.
Installationsmethode
-
Melden Sie sich in MT4 an, suchen Sie dieses Produkt im Market und klicken Sie auf „Kaufen“ und „Download“ – die Installation erfolgt automatisch.
-
Nach der Installation erscheint es unter Navigator → Expert Advisors (EA) → Market.
-
Fügen Sie es per Drag & Drop oder Doppelklick zum Chart hinzu.
Empfohlene Umgebung
-
Betriebssystem: Windows 11
-
MT4: Build 1441
-
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7
-
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb unter Windows bestätigt.
Der Betrieb auf Mac-Systemen (Wine / Parallels usw.) oder virtuellen Serverumgebungen wird nicht unterstützt und nicht garantiert.
Risikohinweis
Dieses Produkt enthält keine Trading-Funktionen und stellt daher kein Risiko für Ihr Kapital dar.