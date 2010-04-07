Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4
- Utilitys
- Masamitsu Takahashi
- Version: 1.0
Egal, wie Sie das Chart bewegen, Sie können sofort auf die ausgewählten Zeitpunkte fokussieren.
Chart Auto Flow Focus Edition Player ist ein praktisches Tool, das Chart-Wiedergabe und Fokusbewegung integriert.
[Funktionen]
- Chart-Wiedergabe (Chart Auto Flow Funktion)
Spielt das Chart automatisch Kerze für Kerze ab, um Marktentwicklungen zu beobachten
- Fokusbewegung zu ausgewählten Zeitpunkten (Focus Time Line Funktion)
Bewegt das Chart sofort zu den ausgewählten Zeitpunkten, um die Analyse effizienter zu gestalten
[Spezifikationen]
■ Chart Auto Flow Funktion (Chart-Wiedergabe)
- Wiedergaberichtung: Zukunft
- Wiedergabegeschwindigkeit: fest (0,5 Sek. / Kerze)
- Balken pro Bewegung: 1 Balken fest
- Wiedergabe pausieren / fortsetzen
- END-Taste zum Programmende
■ Focus Time Line Funktion (Fokusbewegung)
- Focus Mode: SingleLine (Standard)
- Crt FocusLine: Erstellen Sie eine Fokuslinie am ausgewählten Zeitpunkt
- Position: Anzeigeposition wechseln
- Focus: Bewegen Sie das Chart zur erstellten Fokuslinie
[Anleitung]
- Lassen Sie den Focus Mode auf dem Standard SingleLine
- Drücken Sie Crt FocusLine, um eine Fokuslinie zu erstellen
- Verwenden Sie die Position-Taste, um die Anzeigeposition zu wechseln (rechts, Mitte, links)
- Drücken Sie Focus, um das Chart zur erstellten Fokuslinie zu bewegen
- Die Wiedergabe erfolgt automatisch über die Chart Auto Flow-Steuerung
- Drücken Sie END, um das Programm zu beenden
Wir entwickeln nur wirklich notwendige und nützliche Produkte. Bitte sehen Sie sich diese an.