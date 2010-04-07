MTF MA Cross Alert M4

Wenn der Markt über dem 4H- oder 1H-MA liegt, reduziert das Erwägen von Käufen, und wenn er darunter liegt, das Erwägen von Verkäufen, das Risiko großer Verluste. Es erhöht die Gewinnrate.

 Es alarmiert Sie genau in dem Moment, in dem der Schlusskurs der 5-Minuten-Kerze den 20MA des 1-Stunden- (H1) oder 4-Stunden-Charts (H4) kreuzt.
Dieses Tool wurde für Trader entwickelt, die Bestätigungen auf höheren Zeitrahmen schätzen. Es überwacht den Markt im Hintergrund, sodass Sie sich auf jeden beliebigen Chart konzentrieren können, ohne entscheidende Trendwenden zu verpassen. Durch die Verwendung des M5-Kerzenschlusses zur Bestätigung werden "Rauschen" und Fehlsignale durch temporäre Preisspitzen (Dochte) erfolgreich eliminiert.

 Hauptmerkmale:
  • Echtzeit-Überwachung der gleitenden 20er-Durchschnitte von H1 und H4.
  • Alarme werden nur bei bestätigtem M5-Kerzenschluss ausgelöst.
  • Funktioniert bei jedem Symbol und bleibt aktiv, auch wenn Sie andere Charts betrachten.
  • Einfache, leichte und professionelle Alarmmeldungen.

Dieses Produkt wird als einfaches Dienstprogramm bereitgestellt.Weitere Produkte desselben Entwicklers sind ebenfalls im Market verfügbar.
