BuySell Average Line MT5

在不断加仓或进行对冲交易后，是否曾经搞不清当前真实的平均开仓价格？
当 Buy 和 Sell 持仓数量逐渐增加时，仅凭目测很容易误判自己的实际成本位置。本 EA 通过在图表上持续显示 Buy 与 Sell 各自的平均开仓价格，帮助您更加冷静、客观地掌握当前的交易状态，作为交易判断时的辅助参考工具。
该 MT5 EA 会将 Buy 持仓与 Sell 持仓的平均开仓价分别以水平线的形式显示在图表上。由于 Buy 与 Sell 的平均线是独立显示的，即使在进行对冲（双向持仓）交易时，也可以清楚地确认每一侧的基准价格位置。
【默认显示】- Buy 平均开仓价：红色虚线- Sell 平均开仓价：蓝色虚线
当图表中不存在对应方向的持仓时，相关的平均价格线会自动隐藏，避免对图表造成不必要的干扰。
平均开仓价格采用手数加权平均方式计算，因此在分批建仓、追加仓位、均价操作或对冲交易中，也能保持准确，不会产生偏差。
该显示内容大约每 1 秒自动更新一次。本 EA 仅用于信息显示和辅助判断，不会进行任何自动交易操作。
Crypto Ticks for MetaTrader 5 – 实时加密货币行情与订单簿集成 概述 Crypto Ticks 可将主要加密货币交易所的实时逐笔数据和订单簿深度直接传输至 MetaTrader 5。专为需要精准行情的高频交易者与算法策略开发者设计。 支持的交易所 Binance：现货（图表窗口订单簿深度）和期货（支持多品种订单簿） KuCoin：现货和期货（支持图表订单簿） Bybit：期货和反向期货 XT.com：现货和期货 主要功能 WebSocket 实时逐笔数据流 支持 Binance 数据流：@trade、@ticker、@bookTicker、@aggTrade 使用交易所 API 获取完整 OHLCV 历史数据 订单簿深度可视化（买一/卖一+深度） 自动重连机制确保稳定数据流 定时替换数据提高K线准确性 MT5 重启时自动补全历史数据 与 Strategy Tester 兼容（基于逐笔数据） 完全兼容 VPS，无需外部 DLL 附加信息 适合需要高精度数据的高频与算法交易者 适合策略开发与逐笔回测 重要提示 MT5 的 Strategy Tester
