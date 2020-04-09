BuySell Average Line MT5
- 实用工具
- Masamitsu Takahashi
- 版本: 1.0
在不断加仓或进行对冲交易后，是否曾经搞不清当前真实的平均开仓价格？
当 Buy 和 Sell 持仓数量逐渐增加时，仅凭目测很容易误判自己的实际成本位置。本 EA 通过在图表上持续显示 Buy 与 Sell 各自的平均开仓价格，帮助您更加冷静、客观地掌握当前的交易状态，作为交易判断时的辅助参考工具。
该 MT5 EA 会将 Buy 持仓与 Sell 持仓的平均开仓价分别以水平线的形式显示在图表上。由于 Buy 与 Sell 的平均线是独立显示的，即使在进行对冲（双向持仓）交易时，也可以清楚地确认每一侧的基准价格位置。
【默认显示】- Buy 平均开仓价：红色虚线- Sell 平均开仓价：蓝色虚线
当图表中不存在对应方向的持仓时，相关的平均价格线会自动隐藏，避免对图表造成不必要的干扰。
平均开仓价格采用手数加权平均方式计算，因此在分批建仓、追加仓位、均价操作或对冲交易中，也能保持准确，不会产生偏差。
该显示内容大约每 1 秒自动更新一次。本 EA 仅用于信息显示和辅助判断，不会进行任何自动交易操作。
