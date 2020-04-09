BuySell Average Line MT5
- Yardımcı programlar
- Masamitsu Takahashi
- Sürüm: 1.0
Sürekli ek pozisyon açıp gerçek ortalama giriş fiyatınızı kaybettiğiniz oldu mu?
Bu EA, Buy ve Sell pozisyonlarının ortalama giriş fiyatlarınıgrafik üzerinde sürekli göstererek durumu daha objektif değerlendirmenize yardımcı olur.
Bu MT5 EA, Buy ve Sell ortalama giriş fiyatlarını yatay çizgilerle gösterir.Buy ve Sell ortalama çizgileri ayrı ayrı görüntülenir ve hedge işlemlerinde de faydalıdır.
[Varsayılan Gösterim]- Buy ortalama fiyatı: kırmızı kesikli çizgi- Sell ortalama fiyatı: mavi kesikli çizgi
İlgili pozisyon yoksa çizgi otomatik olarak gizlenir.Ortalama fiyatlar lot ağırlıklı olarak hesaplanır,bu sayede kısmi işlemler, averaging ve hedge durumlarında sapma oluşmaz.
Yaklaşık her 1 saniyede bir otomatik olarak güncellenir.Bu EA yalnızca görüntüleme amaçlıdır ve işlem açmaz.
